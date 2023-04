Megszólalt a Bankszövetség a különadóról: ezt kérik a magyar kormánytól

Továbbra is kéri a Bankszövetség a különadó mihamarabbi kivezetését, hiszen a bankszektor tőkearányos nyereségessége messze elmarad az inflációtól.

A Magyar Bankszövetség az alábbi reakciót adta ki a Magyar Közlönyben az elmúlt éjszaka megjelent banki adóteher-változás kapcsán:

„A nyereségadó természetes alapja a nyereség. A bankszektor tőkearányos nyereségessége messze elmarad az inflációtól, így szektor szinten extra profitról nem lehet beszélni. Az adórendszernek átláthatónak, egyszerűnek és versenysemlegesnek, a különadóknak pedig ideigleneseknek kell lenniük. A szabályrendszer folyamatos változtatása, az átmeneti intézkedések hosszú távú fenntartása csökkenti a befektetői bizalmat és hazánk versenyképességét. Ezért a Bankszövetség továbbra is kéri a különadó mihamarabbi kivezetését.”

Mint ismeretes, tavaly év közepén vezette be a kormány az extraprofitadót is, hogy ezzel lefölözze a kamatkörnyezet emelkedéséből származó banki profit egy részét. Ebbe nyúl most bele a kormány: teljesen váratlanul jelent meg a hétfő esti Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely a második félévtől átrendezi a bankok extraprofitadó-terhelését. A változtatás a nettó árbevételről a különadókkal korrigált eredményre helyezi át az adó alapját, és sávossá alakítja a kulcsát - írja a Portfolio.