Literszámra veszik a szlovákok, csehek, németek ezeket a minőségi magyar borokat: mit tudhatnak?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Rendkívül népszerűek Európában a magyar borok, melyeknek jelentős részét Szlovákiában, Németországban és Csehországban értékesítik. A palackos boraink Belgiumban és Spanyolországban is nagyon népszerűek, de még Kínába és az Egyesült Államokba is rengeteg jut a magyar borokból. Hordós kiszerelésben a szlovákok, németek, franciák veszik a legnagyobb mennyiséget. Nemcsak a Tokaji népszerű külföldön, az ország egyik legjelentősebb borexportőre szerint a külpiacokon a Szürkebarát, Egri Bikavér, és az Irsai Olivér borokat is nagy mennyiségben veszik.

A magyar borok igen népszerűek külföldön is, 2022-ben 136 492 tonna bort exportált magyarország különböző országokba. Ez csaknem 25 százalékos növekedés a 2021-es mennyiséghez képest a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint. Igaz, 2020-hoz képest 2021-ben visszaesés történt, de még a 2020-ban exportált 129 142 tonnás nettó mennyiséget is 5,7 százalékkal haladtuk meg tavaly. A magyar borokat nagy mennyiségben a szlovákok, németek és a csehek importálják. Az elmúlt években az Egyesült Királyság is nagy mennyiségben és értékben vásárolt magyart bort, azonban 2021-ben ebben visszaesés történt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A KSH exportadatai szerint mind határparitásos értékben, mind nettó tömegben, a magyar borokból a legtöbbet a szlovákok, csehek és németek veszik. Értékben a listán Spanyolország, Franciaország és Belgium a következők, és csak a 7. legnagyobb importőr az Egyesült Királyság, pedig a korábbi években benne volt a TOP3-ban. Vásárolt nettó tömeg alapján viszont Franciország és Románia került még a TOP5-be. Ez az eltérés abból adódhat, hogy más-más formában veszik az egyes országok a magyar bort. Palackos borokat (legfeljebb 2 literes kiszerelésben) a szlovákok, csehek, belgák, és németek vásárolnak az értékük alapján - ők adják a teljes magyar (palackos) borexport felét. Hordós borokat tekintve pedig csak a szlovák és német kivitel önmagában a teljes hordós export felét kiteszi - határparitásos értékben. (A határparitásos érték az áru piaci értéke az importáló ország határán, beleszámítva az árunak az országhatárig történő szállításával kapcsolatos költséget és a szállítás alatti biztosítást.) Ezek a legnépszerűbb magyar borok A borexportban jelentős tényezők a regionálisan jelenlévő diszkontok, mivel ahogy Magyarországra is jönnek rajtuk keresztül a lefedett országokban előállított termékek, úgy tőlünk is szállítanak külföldi üzeletbe árut (pl. bort). Tavalyi adataink alapján a teljes magyar palackos borexport 36 százalékát a Lidl Magyarország adta: 2021-ben 7,8 milliárd forint értékben exportált magyar palackos bort külföldre. A diszkontlánc akkori közlése szerint Európa-szerte 15 országba 184 féle hazai bort exportált, amelyek közül a legnagyobb felvevőpiacot az Egyesült Királyság jelentette. Csehország, Németország és Lengyelország tartozik még a vállalat top felvevő piacai közé. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A diszkontlánc tapasztalatai alapján a legnépszerűbb magyar borfajtáknak külföldön a Szürkebarát, a Királyleányka, az Egri Bikavér, a Tokaji Furmint és az Irsai Olivér. A palackos borok importját tekintve a legnagyobb mennyiség Magyarországra Németországból érkezik, több mint a teljes import fele. Az olasz, szlovák, francia, görög és spanyol borokat hozzuk még be ilyen kiszerelésben a legnagyobb mennyiségben - ezek együttesen a magyar importnak csaknem 40 százalékát adják ki.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK