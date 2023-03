Újabb nagybank jelentett csődöt: rendkívüli bankválságellenes lépések jöhetnek

Vasárnap bedőlt a New York-i Signature Bank is. Az amerikai kormány rendkívüli, bankpánikot megelőző intézkedéseket hozott. A pénzügyminiszter szerint a helyzet eltér a 2008-astól, az amerikai bankrendszer biztonságos és jól tőkésített.

A Silicon Valley Bank szombati összeomlása után vasárnap a New York-i Signature Bank is bedőlt, azaz az amerikai banktörténelem második legnagyobb bankcsődje után itt a harmadik is. A 444 szerint a Signature Bank a szövetségi betétbiztosítási szervezet ellenőzése alá vonták, a pénzintézet azért dőlhetett be, mert túlzottan a kriptopiac irányába ment el. December 31-én 88,6 milliárd dollárnyi betétet tároltak az ügyfelek, ennek durván a negyede jött a kriptovalutákkal kereskedő szektorból.

Az amerikai kormány már lépett is a bankválság megelőzése érdekében: hogy megelőzzék a betétesek rohamait, bejelentették, hogy hétfőn mindkét bank betétesei összeghatár nélkül hozzáférhetnek a pénzükhöz. Emellett 25 milliárd dolláros hitelkeretet nyitottak meg a FED-nél az amerikai bankoknak, hogy azok friss készpénzhez juthassanak az ügyfelek kifizetéséhez anélkül, hogy gyorsan, veszteséggel kelljen eladniuk államkötvényeket. Így akarják megőrizni a banki ügyfelek bizalmát, hiszen bármikor hozzájuthatnak a bankbetétekhez.

Janet Yellen pénzügyminiszter a Silicon Valley Bank bedőlése után kijelentette: a helyzet eltér a 2008-astól, az amerikai bankrendszer biztonságos és jól tőkésített.