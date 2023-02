Újabb akkugyár kapott zöld utat Magyarországon: vakon döntöttek a beruházásról a felelősök?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Debrecen után most Kistelek jelentette be, hogy akkugyár épülhet a településtől mindössze másdél kilométerre. A 24.hu szerint egy olyan beruházó fog befektetni náluk, ami a Mercedesnek és a BMW-nek is gyárt akkumulátor alkatrészeket. A helyi képviselőtestület szinte semmit sem tudott a projektről, amikor megszavazták.

Kistelken egy akkumulátorgyár építésének befogadásáról döntöttek januárban. A hírek szerint a polgármestert azzal bízták meg, hogy 1500 forintos négyzetméteráron értékesítse a településtől 1,5-2 kilométerre fekvő, 12 hektáros földet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Azonban a jelek szerint arról, hogy milyen gyár fog a földre épülni a település testületi ülésén már vakon döntöttek: a képviselők ugyanis nem tudták, hogy pontosan ki a beruházó és mit is fog csinálni, de még azt sem, hogy jelent-e környezeti terhelést a településnek. Az életben sajnos van olyan, hogy gyorsan kell dönteni, és az a probléma, hogy most a testületnek nincs több ideje erre – indokolta Nagy Sándor, Kistelek polgármestere.

