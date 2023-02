Durva dolog derült ki az épülő akkugyárról: a helyiek nem is tudtak a gigaberuházásról

Akkumulátor-alkatrészgyár épül a Pest megyei Vácrátóton. Egy japán vállalat gyárt majd cellulózt, az akkumulátorgyártás egyik alapanyagát. Szijjártó Péter külügyminiszter a beruházás bejelentésekor azt mondta, az akkumulátorgyártás a jövő iparága, és akik ez ellen hergelnek, azok más országok érdekeit szolgálják. Az RTL Híradó riportjából kiderült, hogy a helyiek egy része még csak nem is tudott a tervekről.

Fehér, porszerű anyag a cellulóz – ezt állítaná elő a japán Nippon Paper Industries Vácrátóton. A cellulóz növényi rostból készül, és legtöbbször papírt készítenek belőle, de használják az élelmiszer- és a kozmetikai iparban is, emellett néhány éve az akkumulátorgyártásban is. Ennek megfelelően akkumulátor-alkatrészgyárként mutatta be a leendő üzemet a kormány.

Rétvári Bence belügyminiszter-helyettes azt mondta, a gyár 60 embernek adna munkát 8000 négyzetméteren, és a cellulózgyártás legkorszerűbb technológiáját használja.

A Budapest határától körülbelül 25 kilométerre fekvő község mellett tábla mutatja a területet, ahova az üzemet tervezik. Idén nyáron kezdik építeni, jövő év végén pedig már működne is. A polgármester nem tart attól, hogy a gyár szennyezné a környezetet. Spiegelhalter László, a Híradónak azt mondta:

Itt vizet a gyártáshoz nem használnak, vizet csak a gépek hűtéséhez fognak használni. Tehát ennek minimális vízigénye van, eleve ennek a területnek a vízigénye se olyan nagyra lett beadva. A Híradó szerette volna megtudni, hogy mit gondolnak a helybéliek a leendő üzemről. Több embert is megkérdeztek, de egyikük se hallott arról, hogy hamarosan cellulózgyár épül a község határában.