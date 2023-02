Ez a durva, nem a debreceni akkugyár: óriási ipari létesítmény épül Szabolcsban

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyre inkább fellendülőben van az ipar is, amellett, hogy húzóerőnek számít a mezőgazdaság és az állattenyésztés terén már most. A megye gazdaságában fontos szerepet játszik, hogy több országgal is határos, így személyforgalom szempontjából is fontos átkelőhelynek számít. A HelloVidék most annak járt utána, hogy miért is pörgött fel ennyire a megye turisztikai szempontból, és milyen fontos beruházások várhatóak a közeljövőben.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország legészakibb megyéje: északkeletről Ukrajna, délkeletről Románia, északnyugatról Borsod-Abaúj-Zemplén megye, míg északról Szlovákia határolja. A megye így az ország „népességellátójának” tekinthető, ugyanis évtizedek óta vándorolt az ország iparosodó városaiba a lakosság. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A megye gazdasági életében fontos szerepet játszik a mezőgazdaság és az állattartás, viszont az elmúlt években az ipar is egyre jelentősebb eredményeket mutat. Már most számos gyár és üzem található itt, többek között a FrieslandCamina Hungaria Zrt., a nyíregyházi LEGO gyár, vagy a nyírbátori Unilever. A napokban pedig bejelentettek egy új beruházást is: stratégiai megállapodást kötött Döge, Fényeslitke és Komoró polgármestere az East-West Gate terminál beruházójával egy ötszáz hektáros ipari park létrehozásáról. Ez a tervek szerint az öt nyíregyházi zóna összméreténél is nagyobb lesz, így minden feltétel adott lesz az ipari, kereskedelmi és logisztikai létesítmények kialakítására. Ezzel pedig az ország keleti felének egyik legjelentősebb kereskedelmi-logisztikai központja jöhet létre. A beruházás azért is fontos, mert a megyében rengeteg a munkanélküli. A KSH adatai szerint 2022 III. negyedévében a 15-64 év közötti lakosság 74,9 százaléka, azaz 261 ezer fő volt mindössze gazdaságilag aktív. Az aktivitási arány pedig 2,6 százalékponttal elmaradt az országos átlagtól. 20 ezer fő volt ezek alapján munkanélküli: számuk az országos csökkenésnél jelentősebben, 13%-kal fogyott 2021 III. negyedévéhez képest. Turisztikai szempontból Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiemelkedő évet tudhat maga mögött: Nyíregyháza 2022. évi vendégforgalma minden képzeletet felülmúlt; a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján a vendégéjszakák száma meghaladta a 439 ezret. Ezzel pedig sikerült túlszárnyalnia a rekordévnek számító 2019-es év vendégforgalmi adatait.

