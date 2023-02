Hivatalos: megkapta az engedélyt a debreceni akkugyár

Minden eddiginél szigorúbb feltételekkel, de kiadták a környezethasználati engedélyt a debreceni akkumulátorgyár építéséhez – számolt be az MTI.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal az elmúlt időszakban folytatta le azt a hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárást. Ez a legalaposabb hatósági engedélyezési eljárások egyike, amely garantálja, hogy a debreceni akkumulátorgyárnak a létező legszigorúbb környezetvédelmi feltételeknek kell megfelelni.

Az engedélyben a környezeti elemek, mint a talaj-, a levegő-, a természet- és a víz védelme, valamint a zajvédelem érdekében egyaránt több kötelezettséget is előír a kormányhivatal a beruházók számára. Mindezek mellett a hatóság a döntésben több esetben is a jogszabályokban meghatározottnál is szigorúbb határérték betartását, és gyakoribb ellenőrzést ír alá.

Az eljárás február 13-án zárult le, és ezzel a Debrecen Déli Ipari Parkba tervezett akkumulátorgyártó üzem minden eddiginél szigorúbb feltételekkel kapott csak engedélyt. Azonban a döntés még nem végleges a közlemény szerint, ugyanis csak február 18-án, a hivatalos közzétételtől lesz az.