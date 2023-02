Elárasztja az országot az ukrán gabona: tiltakoznak a magyar gazdák

A magyar terménypiacon kritikus helyzet alakult ki – hívja fel a figyelmet a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). 2022 nyarán az EU felfüggesztette az Ukrajnából érkező árukra a vámok, vámmentes kontingensek alkalmazását, azért, hogy harmadik országokba továbbszállíthassák az ukrán gabonát - közölték.

Felhívták a figyelmet, hogy ezáltal szabadon áramolhatnak be a termények az EU-ba, de az eredetileg Afrikába és Nyugat-Európába szállítandó mennyiségek nem mentek tovább, hanem "rászabadultak" a közép-európai piacra, amely telítődött ukrán gabonával, napraforgóval, repcével.

"Felháborító, hogy míg az EU-ban – a Green Deal bevezetésével – drasztikusan szigorú előírások betartásával kell élelmiszert előállítani, addig az importra semmi elvárás sincs. Az ukrajnai gabona sokszor nem felel meg az uniós előírásoknak, és egészségügyi kockázatot is jelent, hiszen Ukrajnában számos olyan növényvédő szert és egyéb anyagot használnak, amelyek az Unióban már évtizedek óta tiltólistán szerepelnek, nem is beszélve arról, hogy Ukrajnában engedélyezett a génmódosított növények termesztése is" - áll a közleményben.

Hazánkban ukrán búzából és kukoricából már több millió tonna van betárolva. A magyar búza – hiába nagyságrendekkel jobb – eladhatatlan, a betakarításkorihoz képest a felvásárlási ára 25, a napraforgóé 35%-ot esett, sőt a hazai gabona és olajos magvak felvásárlása szinte leállt. Az ukrán dömping miatt a világpiacon is jelentősen csökkentek az árak, ami az exportnak sem kedvez, és a magyar búza eddigi célpiacai is az olcsó, de silány ukrán búza felé fordultak - írták.

"Hiába kérte Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia és Bulgária közösen a január végi agrárminiszteri tanácsülésen, hogy az EU tegyen az import megfékezéséért – nem történt intézkedés. A szakmai érdekképviseleti szervezetek felszólítják az uniós döntéshozókat, hogy sürgősen tegyenek piacstabilizáló lépéseket, továbbá az ukrán terményekkel szemben is tartassák be a termelésre vonatkozó, növényvédelmi, -egészségügyi előírásokat" - közölték. A NAK és a MAGOSZ határozottan kéri, hogy az uniós határokon fordítsák vissza azokat a tételeket, amiknél az előállításkor olyan peszticideket alkalmaztak, amelyek az EU-ban nem engedélyezettek.