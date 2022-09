Megszólalt az MNB-alelnök: visszájára fordulhat a magyarországi horrordrágulás?

A Magyar Nemzeti Bank alelnöke, Virág Barnabás szerint el kell kerülni, hogy az infláció egy évekig elhúzódó folyamattá váljon. A Magyar Nemzetnek adott interjúban elmondta, hogy a globális inflációban érezhetően fordulat fog jönni hamarosan.

Az MNB alelnöke, Virág Barnabás szerint a következő hónapokban még biztosan tovább fog emelkedni az infláció, de egyre közelebb állhatunk a fordulathoz. A jegybank alelnöke szerint a folyamat kulcsa az európai áram- és gázárak hektikus mozgása, azonban a globális inflációban hamarosan változás fog bekövetkezni és elindul egy mérséklődés.

A szakértő szerint amennyiben nem fog drámai esemény történni az európai energiapiacon várhatóan jövőév elejétől fokozatosan süllyedő pályára terelődhet a hazai infláció is. Virág Balázs arra a kérdésre, hogy előfordulhat-e Magyarországon recesszió nem adott konkrét választ, arra helyezte a hangsúlyt, hogy szerinte komoly erő van a magyar gazdaságban. Végezetül arról is beszámolt, hogy az uniós pénzekről szóló vita a költségvetési és a monetáris politikára is komoly hatással lesz.

Egy sikeres megállapodással a befektetői értékelésekből egy fontos kockázati faktor kerül majd ki. A kormány folyamatosan dolgozik a megoldáson. Nem látok olyan szakmai különbséget az álláspontok között, amit ne lehetne rövid úton feloldani, ezért továbbra is 100 százalékosan bízok a megállapodás idei létrejöttében

– mondta a jegybank alelnöke.