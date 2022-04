Nehéz helyzetbe sodorta a háború az idős magyarokat: sokan még a költözést sem zárják ki

Ötödik hete dúl háború a szomszédunkban, több ezer katona és civil vesztette életét, Ukrajna egy része romokban hever. Ma már tudjuk, a fegyveres konfliktus hatásai alól egyetlen közeli ország sem vonhatja ki magát, jó okunk van aggódni. A Pénzcentrum pár hete útjára indított kérdőívének segítségével arra kerestük a választ, hogy érzik magukat jelenleg a magyarok a háború árnyékában, van-e pánik.

Öt hete tart az orosz-ukrán háború. Már most elképesztően sok áldozatot követelt, több tízezer katona, több ezer civil vesztette életét, Ukrajna pedig romokban van, és egyelőre még nem látszik a vége. A pandémia elhúzódása és a rengeteg bizonytalansági összetevője miatt nagyon kimerítette az embereket, és most a járvány alatt átélt szorongásokra egy újabb szorongásforrás jelent meg ezzel. Már a pandémia miatt is sokkal rosszabb állapotban vannak az emberek, mint előtte, és ez a háborús válság csak tovább ront ezen – nyilatkozta korábban a Pénzcentrumnak Dr. V. Komlósi, a Magyar Pszichológiai Társaság Katasztrófapszichológiai Szekciójának elnöke.

A Pénzcentrum legújabb, nem reprezentatív kutatásában arra kerestük a választ, mitől tartanak leginkább a magyarok, és mit gondolnak, hogy fogja befolyásolni a mindennapi életüket ez a háború. Ahogy az ábrán is jól látszik, a válaszadók kétharmada kifejezetten szorong a szomszédban zajló háború miatt.

Korábban már elemeztük az általános közhangulatot, valamint a gázellátási problémák, a növekvő árak miatti szorongási szintet, a kérdőívben két kérdés is foglalkozott azzal, tervezik-e olvasóink, hogy a háború miatt elköltöznek, illetve, készülnek-e például az útlevelük megújításával.

A válaszadók nagy része, valamivel több, mint 82 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem fog a háború miatt elköltözni, ám aki mégis, az jellemzően a fiatalabb korosztályba tartozott. Jól látszik az alsó ábrán, hogy minél idősebb valaki, annál kisebb eséllyel költözne:

míg a 25 év alattiak 17,5 százaléka venné számításba ezt a lehetőséget, addig a 64 év felettiek mindössze 4,2 százaléka.

És az is jól látszik, hogy a kialakult helyzet hatására legnagyobb arányban a 25 év alattiak nyilatkoztak úgy, hogy tervezik megcsináltatni az útlevelüket a háború miatt, a 64 év felettiek esetén ez az arány jóval kisebb.

A kutatásról

A Pénzcentrum nem reprezentatív kutatásában összesen 7494-en vettek részt, nagyobb részük, 67,2 százalékuk férfi. Az életkori megoszlás szerint legnagyobb részük 32,2 százalékuk 41 és 55 év közötti, 32,1 százalékuk 64 év feletti, 21,4 százalékuk 56 és 64 év közötti, 12,4 százalékuk 25 és 40 év közötti és 2 százalékuk volt 25 év alatti.

Lakóhely szerint 26,5 százalékuk él a fővárosban, 14,9 százalékuk Pest megyében, 11,2 százalékuk Észak-Magyarországon, 10,6 százalékuk Közép-Dunántúlon, 10 százalékuk Dél-Alföldön, 9 százalékuk Észak-Alföldön, 7,4 százalékuk pedig Dél-Dunántúlon.

De rákérdeztünk a legmagasabb iskolai végzettségre is, ezek szerint 45,3 százalék legfeljebb középiskolát, 25,8 százalék főiskolát, 24 százalékuk egyetemet végzett. 2,7 százaléknyian voltak azok, akiknek a legmagasabb iskolai végzettsége az általános, és 2,3 százaléknyian, akik PhD fokozatot szereztek.

Foglalkozásukat tekintve többségben vannak a nyugdíjasok és az alkalmazottak, de vállalkozó és közalkalmazottak is kitöltötték nagyjából 11-11 százalékos arányban. Ami a családi állapotot illeti, a kitöltők több mint fele házas, 16,2 százalékuk kapcsolatban él, 13,6 százalékuk egyedülálló.