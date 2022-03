Sokkoló szankciókat vezet be a Mastercard is a háború miatt: milliókat érint a korlátozás

hvg.hu Link a vágólapra másolva

A nemzetközi közösség élén az EU-val igyekszik minél nagyobb ütést mérni az orosz gazdaságra, és feladásra kényszeríteni az ukrajnai inváziót. Sok világvállalat külön lépésekkel is támogatja a oroszok elleni pénzügyi szankciókat – most már Mastercard is, írja a hvg.hu.

A nyugati világ egyre súlyosabb szankciókkal bevezetésével igyekszik összeroppantani az orosz gazdaságot, így is támogatva Ukrajnát a háborús konfliktusban. Az intézkedések gazdasági hatásai már látszanak, a rubel zuhanórepülésben van, a Sberbank európai ága a csőd szélén tántorog, és a nemzetközi piac szinte összes orosz résztvevője szorult helyzetbe került. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A szankcióknak azonban még egyáltalán nincs vége: most a Mastercard szállt be a Putyin elleni gazdasági háborúba. A cég letiltotta az összes Oroszországból indított kártyás tranzakciót, így lehetetlenné vált a pénzküldés külföldre, írja a lap. Azt nem tudni, hogy Oroszágon belül korlátozzák-e a kártyahasználatot. Korábban a Google Pay és az Apple Pay fizetési szolgálatatásait is korlátozták az oroszoknak.

Címlapkép: Getty Images

