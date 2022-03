Óvatos befektetések, újragondolt üzleti tervek: a légiipar és úripar lehet az új favorit?

Rekordot döntött tavaly a kockázati tőke-befektetések globális volumene: összesen mintegy 612 milliárd dollárt helyeztek ki a befektetők, amely több mint duplája a 2020-as értéknek. Magyarországgal kapcsolatban egyelőre tavalyi harmadik negyedéves adatok érhetőek el, ezek alapján itthon közel 36 milliárd forint értékben hajtottak végre kockázati tőke-befektetéseket az év első kilenc hónapjában.

A Covid-járvány gazdasági hatásainak egyike volt, hogy az előző évi visszaesés után 2021-ben jelentősen megugrott a kockázat tőke-befektetések volumene, a kihelyezett összeg globálisan, és Európát tekintve is több mint duplájára nőtt 2021-ben a megelőző évhez képest, és elérte a 612 milliárd dollárt. A szűkebb régiónk szinten jól teljesített, Európát és Izraelt együttesen vizsgálva az látható, hogy itt is rekordszintet, 113 milliárd dollárt ért el a befektetések összértéke.

A kockázati tőkebefektetések szempontjából Európa legnagyobb piacait az Egyesült Királyság (és Írország), illetve a DACH-országok (Ausztria, Németország, Svájc) jelentik. Az erősödő tendenciát elsősorban a lezárások nyomán óriásit ugró technológiai szektor hajtotta, a gyorsuló digitalizáció farvizén rengeteg ígéretes techvállalkozás jelentek meg az európai ökoszisztémában.

Óvatos befektetések, újragondolt üzleti tervek

A nemzetközi piacokhoz hasonlóan a hazai kockázati tőkebefektetések is jelentősen visszaestek a járvány évében, a legtöbben behúzták a kéziféket és a meglévő portfóliójukra koncentráltak, hogy minél kisebb veszteséggel élhessék túl a bizonytalan időszakot. Az elmúlt évben viszont jelentősen fokozódott a befektetői aktivitás a kockázati- és magántőkepiacon: az év első kilenc hónapjában összesen 35,6 milliárd forintot fektettek 114 tranzakció keretében hazai vállalkozásokba a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA) adatai szerint. Az összegét tekintve a legtöbb befektetés üzleti és ipari szolgáltatások, a fogyasztói termékek & retail ágazatban, valamint az ingatlanszektorban valósult meg.

A válság velejárója volt, hogy a vállalkozásoknak számos esetben kellett újra gondolni az üzleti terveket, halasztani a piacra lépést vagy a tőkebevonást, új lendületet adott viszont a digitalizáció, ami a magyar startupok számára számos új lehetőséget hozott. Az online csalások kiszűrésére szakosodott SEON és a mobilalkalmazás-fejlesztőknek platformot építő Bitrise is ennek köszönheti a tavalyi évben kapott komoly befektetések egy részét.

Nyitottság és együttműködés kell a nagy üzletekhez

A tavalyi év legígéretesebb magyar startupjai és scale-upjai azt is előrevetítik, hogy milyen irányba tarthat a következő években a hazai kockázati tőke. A szakértők szerint továbbra is népszerűek lesznek a technológiai fejlesztések (főként a fintech, medtech és IoT, kiberbiztonság, valamint az adat- és mesterséges intelligencia-alapú termékek és szolgáltatások), az önvezető- és elektromos járművekkel, valamint a környezetvédelmi kihívásokkal kapcsolatos megoldások, emellett azonban

olyan high-tech területek is egyre gyakoribb befektetési célpontok lehetnek, mint a légiipar és az űripar.

Izgalmas ötletekből a hazai startup-szférában sincs hiány, de az is igaz, hogy a magyar befektetési piac csak lassan tudja behozni az erős vállalkozói ökoszisztéma kialakítása terén felhalmozott lemaradását. Idehaza továbbra is tekintélyes mennyiségű tudás és tapasztalat hiányzik a cégépítés, mentorálás vagy éppen a tőkebefektetések terén.

Kialakult viszont startup-közösség, amelynek tagjai kölcsönösen támogatják egymást, és nagy hangsúlyt fektetnek az információmegosztásra. Szaporodnak az inkubációs-, mentor-, sőt, ösztöndíjprogramok és az innovatív ötleteket díjazó versenyek, ráadásul az állam is jelentős forrásokat tesz elérhetővé a gazdaság gerincét adó kisvállalkozások számára.

Hiányzik azonban az értő együttműködés és párbeszéd a különböző finanszírozási formákat biztosító befektetők, a kormányzati szereplők és a startupok között, ez pedig elengedhetetlen lenne ahhoz, hogy minden induló cég olyan tőkét és segítséget vonhasson be, amely a leginkább megfelelő számára. Jó példák azonban akadnak, és egyre érdekesebbek a hazai cégek a nemzetközi befektetők számára is

– állítja Bán Dénes, az OurCrowd ügyvezető partnere, a 8. Venture Capital Summit konferencia egyik vezető előadója. Izrael egyik legnagyobb kockázati tőkealapja 10 éve lépett maga is a piacra, és eddig 1,8 milliárd dollár felett diszponálva mintegy 280 vállalkozásba és 30 alapba fektetettek be. A legutóbb maga is kapott 25 millió dollárt a SoftBank Vision Fund 2 alaptól, így nem véletlen, hogy folyamatosan keresik a célpontokat.

Éppen a kockázati tőkebefektetési piac különböző irányból érkező szereplőit, a hazai bankok és befektetési alapkezelők, befektetési társaságok szakembereit, pénzintézetek vezetőit, befektetés előtt vagy alatt álló startupokat/vállalkozásokat, állami pénzügyi vállalatok, minisztériumok, ügyvédi irodák és egyéb tanácsadó cégek képviselőit várja március 24-én a 8. Venture Capital Summit, amely a többi között olyan témákat jár körbe, mint az egyre népszerűbb equity crowdfunding, az állami és piaci befektetők szerepe az új innovációk különböző életciklusaiban vagy éppen a tőzsdére lépés és tőkebevonás aktuális kérdései, de az AHa!Brainstore Startup Verseny 4.0 győztesei is bemutatkoznak.