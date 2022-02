Ingyen utazhatnak az ukrán menekültek a MÁV-on: több mint 62 ezeren érkeztek Magyarországra

Több mint 62 ezren léptek be csütörtöktől szombat éjfélig a magyar-ukrán határon Magyarországra. Vasárnaptól ingyen utazhatnak a MÁV-START Zrt. járatain az egyértelműen azonosítható, Ukrajnából érkezett menekültek. Az ukrajnai orosz hadművelet kezdete óta már 156 ezren érkeztek Ukrajnából Lengyelországba, csak szombaton 77,3 ezren keltek át a határon.

Ingyen utazhatnak a MÁV-START Zrt. járatain az egyértelműen azonosítható, Ukrajnából érkezett menekültek - írja a Magyar Narancs. Az információ először egy segítőcsoportban terjedt a Facebookon, ezért felhívták a MÁV-START ügyfélszolgálatát, ahol megerősítették a hírt.

Több mint 62 ezren léptek be csütörtöktől szombat éjfélig a magyar-ukrán határon Magyarországra - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. Az összesítés szerint jóval többen érkeznek Magyarországra, mint ahányan Ukrajna felé tartanak, a két ország közös határszakaszán csütörtökön 19 978-an, pénteken 19 618-an, szombaton pedig 23 140-en érkeztek az országba.

A kilépők számában is emelkedést tapasztaltak, csütörtökön 5452-en, pénteken 5744-en, szombaton 7810-en távoztak valamelyik határátkelőhelyen át Ukrajnába. A megyei rendőr-főkapitányság azt is közölte, hogy a rendőrség teljes kapacitással üzemelteti mind az öt ukrán viszonylatú közúti határátkelőhelyet és biztosítja az Ukrajnából Magyarországra érkezők folyamatos belépését.

Mint írták, a rendőrök nem fordítanak vissza a határon senkit, aki Magyarországon keres menedéket, minden segítséget megadnak a háború viszontagságai elől menekülőknek.

Nem hagyják magukra azokat sem, akik menetrendi vagy anyagi okokból, családi, rokoni, baráti segítség híján nem tudnak a határátkelőhelyekről tovább indulni: őket menedékhelyekre kísérik, ahol kulturált körülmények között tartózkodhatnak és biztosítják ellátásukat - olvasható a police.hu oldalon.

A lengyelekhez is özönlenek a menekültek

Az ukrajnai orosz hadművelet kezdete óta már 156 ezren érkeztek Ukrajnából Lengyelországba, csak szombaton 77,3 ezren keltek át a határon - közölték a lengyel határőrség Twitter közösségi honlapján. Beszámolók szerint folytatódnak a lengyel humanitárius és lőszerszállítmányok Ukrajnának.

A menekültek a közúti határátkelőkön keresztül érkeznek, de jönnek zsúfolt vonatokkal is. A TVP Info lengyel közszolgálati hírtelevízió helyi tudósítója szerint a délkelet-lengyelországi Przemysl város pályaudvarára az éjszaka folyamán több ilyen szerelvény is érkezett. Szombat óta közlekedik a Varsó és az ukrajnai lembergi körzet között ingázó, sérültek szállítására berendezett, de humanitárius segélyt is szállító mentővonat. Ezzel a lengyel belügyi tárca közleménye szerint vasárnap reggel 600 nőt és gyermeket hoztak el, sérültek nincsenek.

Az Ukrajnából érkezők nagy része továbbra is a már Lengyelországban élő rokonaihoz, ismerőseihez tart, növekszik azonban azoknak a száma, akik felkeresik a határ közelében létesített kilenc befogadóközpont valamelyikét.

Lengyelország újabb lőszerszállítmánya ért Ukrajnába - közölte vasárnap reggel Marcin Ociepa lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes. A védelmi tárca legutóbb pénteken tudatta, hogy Ukrajnába ért a lengyel lőszereket szállító konvoj.

Michal Dworczyk, a varsói kormányfői hivatal vezetője szombat este közölte: a lengyel állam stratégiai tartalékaiból humanitárius segélyszállítmányokat indítanak a lembergi körzetben Ukrajna keleti részeiből érkező menekültek számára létesített befogadóközpontok támogatására.

Vasárnap délután a Hrebenne lengyel-ukrán határátkelőn átadják a Lengyel Orvosi Misszió és a Lengyel Humanitárius Társaság segélyszervezeteknek az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök szállítmányát is. A lengyelországi egyházközségekben vasárnap, majd a hamvazószerdán is adománygyűjtést szervez a katolikus Caritas az ukrajnai partnerszervezet támogatására.