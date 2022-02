Itt van a szakértői forgatókönyv: a háború már most eljutott Ukrajna gazdasági és politikai életének "szívéig"

Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint a "jobb verzió" az, hogy Oroszország csak a Dnyeperig foglalja el Ukrajnát, vagy esetleg beéri a nagyobb városok - köztük Kijev - elfoglalásával. Kaiser Ferenc szerint Moszkva kész tények elé akarja állítani a világot és Ukrajnát. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Kijev "veszélyesen közel" van a fehérorosz határhoz, ahonnan mintegy 40 ezer orosz katona indul támadásra. Ukrajna második legnagyobb városa, Harkov körül is heves harcok zajlanak. Oroszország a háborút már elvitte Ukrajna gazdasági és politikai életének "szívéig" - közölte.

Kaiser Ferenc azt mondta: a NATO-nak nem áll módjában katonai támogatást nyújtani, mivel Ukrajna nem tagja a szövetségnek. Nem is lehet cél, hiszen akkor négy, atomfegyverrel rendelkező ország keveredne konfliktusba: Oroszország, és a NATO részéről az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Franciaország - figyelmeztetett az NKE docense.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban katonai művelet végrehajtását rendelte el a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadtak katonai célpontokat, és támadást indítottak az oroszbarát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be. A nyugati világ elítélte az orosz hadműveletet, és súlyos szankciókat helyezett kilátásba Moszkva ellen.

Címlapkép: Wikipédia