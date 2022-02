Ez Balog Levente titka: így lett ő a magyar ásványvízkirály

A marketing csak felkelti az érdeklődést, de visszatérő vásárlókká már a minőségi termék vagy szolgáltatás hatására válnak a vevők – hangsúlyozta az OTP Business Café legutóbbi adásában Balogh Levente, a Szentkirályi Magyarország elnöke. A hazai sajtóban „Ásványvízkirályként” emlegetett üzletember arról is beszélt, hogy miért tartja nagy bajnak, ha egy vezető azt gondolja magáról, hogy mindenben ő a legokosabb, és miért nem kell mindenkinek nagyban gondolkoznia.

A kiváló minőség nem valami extra dolog, hanem alapkövetelmény, ha nem megfelelő, nincs értelme az egésznek – húzta alá Balogh Levente, a Szentkirályi Magyarország elnöke az OTP Business Café vendégeként. Az üzletember úgy látta, hogy a marketing nagyon fontos, ám számára csak egy eszköz arra, hogy felkeltse a potenciális vevők érdeklődését, kíváncsiságát, hogy kipróbáljanak egy szépen becsomagolt terméket. De ha a megvásárolt áru rossz, gyenge minőségű, az érdeklődőkből nem lesznek fogyasztók, és kudarc lesz a vége. Mint megjegyezte: "nem lehet hazudni, nem lehet hülyének nézni a fogyasztót”.

Balogh Levente, a magyar ásványvízkirály az Első Yardban Nemrég jelent meg az Első Yard, a Pénzcentrum podcastsorozatának harmadik epizódja, mely Balogh Levente vállalkozóról szól, aki leginkább arról ismert, hogy ő futtatta fel és tette piacvezetővé Magyarországon a Szentkirályi Ásványvizet.



A vállalkozó az Első Yardban beszélt gyermekkoráról, a Szentkirályon ásványvizet adó forrásra rábukkanó édesapjával való viszonyáról, dzsúdóról, seftelésről, arról, hogy hogyan érzi magát Magyarország leggazdagabb emberei között, mit gondol a gyereknevelésről, a luxusról, a magyar gazdaság állapotáról, és arról is, hogy hogyan került a 2004-ben még szinte ismeretlen Szentkirályi Ásványvíz a francia acqua expora, ahol elnyerte a világ legjobb ásványvize címet, és hogy miért nem vált – legalábbis egyelőre – a Szentkirályi globálisan ismert vízbranddé.



Az epizód meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, az Anchor.fm-en és a nagyobb podcastplatformokon, valamint itt is:

Tudásvágy, kíváncsiság, szakértelem

A vállalkozó a minőséghez hasonlóan vélekedik a tudásról és a szakértelemről is, hiszen – ahogy az OTP Business Café vendégeként is elmondta – tanulás nélkül nem lehet sikereket elérni. Nem kell mindenkinek vállalkozónak lennie, alkalmazottként is megállhatja valaki a helyét, de a szakértelemre mindkét esetben szükség van. Az üzletember szerint az országnak ma elsősorban olyan mérnökök kellenek, akik nemcsak jól felkészültek, hanem szeretik is a hivatásukat, nyitottak, kíváncsiak az új technológiákra. Ő például személyesen is ott volt, amikor Nyárlőrincen üzembe helyezték az ország első pille-palackozó gyártósorát, hogy a saját szemével is lássa, hol tart a technológiai fejlődés, hogyan működnek, miként hasznosíthatóak az újdonságok.

Balogh Leventét a vállalkozói létben is mindig az foglalkoztatta, hogy kik mit és hogyan hoztak létre. Saját életében a nagy fordulat 2003-ban történt, amikor megvette apjától az akkoriban többszázmilliós veszteséggel üzemelő Szentkirályi-telepet.

Ehhez mindenét pénzzé kellett tennie, ám rögtön ki is alakított egy nagyon ambiciózus üzleti tervet, amelyben eltökélte, hogy 10 év alatt 8 milliárdot fektet be, az egyik felét a marketingbe, a másikat a technológiába. Saját családja is hitetlenkedve fogadta az elképzeléseit, de amit elhatározott, azt évről-évre tartotta, majd 2014-re meg is valósította.

Pénze nem volt az akkori legjobb technológia beszerzésére, de ennek minőségéből nem engedett. A berendezések gyártóját a Szentkirályi ásványvíz hírneve, minősége, valamint Balogh Levente győzte meg arról, hogy érdemes megelőlegezni a bizalmat, így néhány hónap alatt elkészítette és leszállította az egyedi, az akkori csúcstechnológiát képviselő eszközöket a palackozáshoz. A folytatás és az eredmény ismert: 2015-ben stratégiai partneri megállapodást kötött a Pasquale családdal, amely legutóbb a PepsiCo magyarországi leányvállalatát vásárolta fel. Az integrációnak köszönhetően a Szentkirályi Magyarország a hazai élelmiszeripar meghatározó szereplőjévé vált.

EZ IS ÉRDEKELHET Ki kicsoda: Balogh Levente, a Szentkirályi ásványvíz tulajdonosa Ki Balogh Levente, a Szentkirályi Ásványvíz tulajdonosa? Mekkora Balogh Levente vagyona, ki Balogh Levente felesége, hol él Balogh Levente családja (mekkora Balogh Levente háza)?

Újítások és buktatók

Balogh Levente elismerte, sok terméket azért nem dobott a piacra, mert nem volt tökéletes a gyártási technológia. Példaként azt hozta föl, hogy hiába kísérleteznek vele, nem találják, nem tudják elkapni, hogyan lehet kiváló minőségű ízesített ásványvizet készíteni. A cél az, hogy a termék egyszerre legyen finom és egészséges, amit nem könnyű eltalálni.

Az üzletember azt vallja, nem kell mindenkinek nagyban gondolkoznia, a nyugat-európai példák is azt mutatják, hogy egyre többen találják meg a számításukat a helyi, regionális igényeket kielégítő, de mindenképpen minőségi termékek előállításában. A „kicsik” azonban kétségtelenül kiszolgáltatottabbak a munkatársaknak, míg a „multik” az általuk alkalmazott, hosszú évtizedek alatt kidolgozott menedzsment stratégiának köszönhetően tudnak hatékonyan működni.

Balogh Levente meggyőződése szerint egy márka akkor tud fejlődni, erősödni, ha a folyamatos megújulás mellett zavartalanul, az akadályozó tényezők kiiktatásával tud működni. Fontos tanácsként jegyezte meg, hogy néha bizony egy alapítónak, vezetőnek is el kell ismernie, hogy háttérbe húzódásával, visszalépésével teszi a legjobbat a cégével. Nagy bajnak tartja, ha egy ügyvezető igazgató azt gondolja magáról, hogy ő a legokosabb, aki mindenhez mindenkinél jobban ért. Így nem lehet egy vállalatot irányítani, sikerre vinni. Minden terület irányítására meg kell találni a megfelelő vezetőt.

Bár Balogh Levente önmagát a nagy álmok emberének tartja, a beszélgetésben többször is utalt arra, hogy ezek megvalósításához nélkülözhetetlen a realitások ismerete. Külföldi terjeszkedésben például akkor érdemes gondolkodni, ha a cég Magyarországon már bizonyított és bekerült a legjobbak közé. A bővítést pedig érdemes a környező országokban, az ott élő magyar közösségekre támaszkodva elindítani. Aki azzal vág bele az üzletbe, hogy ha itthon nem ment, akkor majd meghódítja a kínai piacot a termékével, könnyen csalódhat.

A társadalmi felelősségvállalásról

Balogh Levente azt is elárulta, az oktatás, a tapasztalatok megosztása mellett társadalmi szerepvállalása fontos részének tartja, hogy befektetőként is beszálljon újonnan induló hazai vállalkozásokba, támogassa azok fejlődését.

A fenntarthatóságra vonatkozó kérdésre a Szentkirályi Magyarország elnöke aláhúzta, hogy a vállalat folyamatosan dolgozik ökológiai lábnyoma csökkentésén, ám valahogy el kell juttatni a terméket a vásárlókhoz és ehhez jelenleg jobb megoldás nincs a PET-palackoknál. Ahhoz, hogy nagyobb arányban hasznosítsák újra ezeket a műanyag palackokat Balogh Levente szerint a tudatosabb hulladékgyűjtés, a betétdíj bevezetése, és a nagyobb arányú újrahasznosítás lesz a megoldás.