Így gyógyul a magyar elit: megszereztük a soron kívüli árlistát - Turmix (4.hét)

Ez a Turmix, a Pénzcentrum heti hírlevelének 2022. évi 4. heti (webes) kiadása. Íme lapunk legjobb anyagai az elmúlt hét napból, a szokásos napi hírzaj nélkül.

Zsebre megy

Filléres kedvenceiktől búcsúzhatnak a diszkontok vásárlói? Egy február elsején életbe lépő törvény szerint ugyanis legkésőbb júniustól a nagyobb élelmiszerláncoknak a 48 óránál hosszabb minőségmegőrzési időtartammal forgalomba hozott termékeket legkésőbb 48 órával a lejárati dátum előtt át kell adniuk az Élelmiszermentő Központnak (ÉMK). Ez hatással lehet a diszkontok azon gyakorlatára, mely szerint a közelgő lejárati idejű élelmiszereket leértékelve kínálják vásárlóik számára. Az érintett cégek egyelőre vagy nem nyilatkoznak a témával kapcsolatban, vagy pedig nem tudják, hogy az új jogszabály milyen hatással lesz a szóban forgó leakciózási gyakorlatra. Részletek ebben a cikkben.

EZ IS ÉRDEKELHET Élelmiszer árstop: mennyiségi korlátozást vezet be februártól a Lidl Az élelmiszerárstop hatálya alá tartozó tartós élelmiszerekre vonatkozóan mennyiségi korlátozást vezet be februártól a Lidl Magyarország – szúrta ki a Pénzcentrum.

Nagy bukó lehet a felújítás vége. Az elmúlt években ugyanis jócskán elszaporodtak a gyanús lakásfelújítási visszaélések Magyarországon. Az ország különböző pontjairól ütik fel a fejüket olyan horrorsztorik, amikben simlis vállalkozók, kontár szakik a főszereplők. Újabban például magukat gyönyörű honlapokkal hirdető, de referencia nélküli tetőfedők rövidítik meg a gyanútlan megrendelőket. Az egyre inkább észlelhető, tilosban járó tetőjavító brigádokról a Pénzcentrum szakmai szervezeteket kérdezett. Kíváncsiak voltunk, hogy mekkora a baj valójában, illetve hogy miként védhetik ki a megrendelők azt, hogy csúnyán rászedjék őket. Cikkünk ezen a linken olvasható.

Ajjaj, megint drágulhatnak az új autók. Nyártól ugyanis kötelező lesz a feketedoboz az EU-ban forgalmazott új autótípusoknál, két év múlva pedig már minden forgalomba helyezett kocsiban benne kell lennie az eszköznek. A biztonsági extrák kifejlesztésének, beszerelésének költségeit pedig vélhetően az autóvásárlókra hárítják a gyártók. Részletek itt.

Iszonyat költségbe verheted magad, ha nem akarsz várni a kórházi ellátásra. Lassan két éve nehezíti, vagy egyenesen akadályozza a magyar kórházakban a betegek ellátását, műtétek elvégzését a koronavírus-járvány. A várólisták végtelen hosszúságúak az elektív műtétek esetében. Egy csípő- vagy térdműtét, vagy egy epeműtét több éven át tartó halogatása ugyanakkor már az életminőség jelentős romlásához vezethet, ezért sokan dönthetnek úgy: nem várják ki a várólistát, elvégeztetik magánúton a beavatkozást. Ehhez azonban mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, most sérv-, csípő- és térdprotézis-műtétek esetében jártunk utána, hogy mégis mennyire. Részletekért kattints ide!

Több ezer magyar család marad ki a pénzosztásból. 2008 óta ugyanis befagyott a családi pótlék. Gyermekenként körülbelül mindössze 12 ezer forintos havi támogatáshoz lehet jutni, s mivel ez az összeg már 14 éve nem nőtt, a reálértéke sokat csökkent. A kormány válasza erre az, hogy aki dolgozik, annak jár a családi adókedvezmény, felveheti a babavárót, a CSOK-ot vagy élhet az otthonfelújítási támogatással is. Van azonban ezzel egy óriási gond, ami úgy tűnik, évek óta elkerüli a törvényhozók figyelmét. Részletek ebben a cikkünkben.

Izzadsz és még fizetsz is érte. Cserébe viszont javulhat az életminőséged, ha jársz konditerembe vagy otthonra veszel a mozgáshoz szükséges eszközöket. Az árak viszont a termek és az otthoni felszerelések kapcsán is széles skálán mozognak, részletekért kattints ide.

Vegán embert még az ár is húzza. Bár a legnagyobb élelmiszerláncoknál már sok termék esetében lehet találni vegán alternatívát, azért az árcédulák elég húzósak. A Pénzcentrumon 10 állati alapú, és azok alternatívájaként szolgáló 10 növényi alapú élelmiszer árát hasonlítottuk össze, az eredményen pedig még mi is meglepődtünk. Cikkünk ide kattintva olvasható.

Ennyibe kerül, ha minden nap ennél napi 400 gramm gyümölcsöt vagy zöldséget. Magyarországon csupán a lakosság 8,2 százaléka eszik naponta annyi zöldséget és gyümölcsöt, mint amennyit a WHO ajánl, azaz 400 grammot. A Pénzcentrumon most azt modelleztük, hogy mennyibe kerülne, ha valaki naponta fogyasztana legalább a javasolt mennyiségben zöldséget és gyümölcsöt. Pontos kalkuláció ide kattintva található.

Milliós bukta lehet a nyaralás vége. De ez sokakat nem érdekel és nem kötnek utasbiztosítást, s míg egy kisebb megbetegedéskor egy Európai Uniós egészségügyi kártya is sokat segíthet, a nagyobb baleseteknél jobb, ha van utasbiztosításunk. Ráadásul nemcsak baleset esetén hasznos a biztosítás, mivel anyagi károkat ugyanúgy fedezhetünk vele. Szakértőket kérdeztünk a részletekről, cikkünk itt olvasható.

Még több jó cikk

Berobbantak az online kurzusok Magyarországon. Egyre többen vesznek részt Magyarországon olyan tanfolyamokon, melyeket online tartanak vagy amelyekre online anyagból kell készülni. A járvány előtti utolsó évben, 2019-ben még csak 9 százaléknyian voltak, akik online okultak, 2020-ban 20 százalék volt a társadalmi részarányuk, 2021-ben pedig már 23 százalék. Életkori megoszlásért és EU-s összehasonlításért kattints ide!

Új rendszámok jönnek Magyarországon. Még több mint másfél millió rendszám van raktáron a jelenleg használt formátumból, úgyhogy biztos kitart a készlet az új plakettek nyári bevezetéséig – közölte a Pénzcentrum kérdésére a Belügyminisztérium. A tárca szerint most a TEL betűkombinációnál tartanak, a T-n kívül pedig még a V és a Z kezdetű rendszámok is kiadhatóak. Kiderült, hogy tavaly több mint 1400 egyedi rendszámot készítettek. Részletekért katt ide!

Megvan, hogy mikor, de az nincs meg, hogy hol lesz a Tesla új superchargere Magyarországon. Még ebben a negyedévben további töltőállomás megnyitását tervezi a Tesla Budapest közelében, azt azonban nem árulták el a Pénzcentrumnak, hogy az hol lesz. Sokan egyébként úgy logikáznak, hogy Szigetszentmiklóson, ami egybe esik a mi loginkánkkal. Részletek itt.

A határértéket közelíti sok telefon sugárzási szintje. Számos népszerű mobil bocsát ki igen magas sugárzást. A német sugárzásvédelmi hivatal rendszeresen megméri a nagyobb gyártók modelljeinek értékeit. A most publikált adataikból kiderült, számos, hazánkban is forgalomban lévő mobil, így a ZTE, a Sony és a Google termékei esetében is a határértéket megközelítő nagyságú sugárzást mértek. Bár arról nincs konszenzus, hogy milyen mellékhatásai lehetnek az elektromos sugárzásnak való kitettségnek, annyi biztos, hogy jót nem tesz az emberi szervezetnek. Egyes kutatók a rákkal, az alvászavarokkal és a férfi terméketlenséggel is összefüggésbe hozták már a mobilok által kibocsátott sugárzást. Ebben a cikkünkben mutatjuk a legrosszabb értékeket produkáló modelleket és a magyarok kedvenc modelljein mért számokat is.

Megvan, melyek lesznek idén a legkedveltebb úticélok Európában. A már két éve tartó koronavírus-járvány rengeteg lemondással járt, leginkább a nyaralások terén. Nem csoda, ha 2022-ben sokan döntenek majd úgy, hogy már kijár nekik az utazás, kikapcsolódás. A legfrissebb európai úticélokat felsoroló toplistán találhatók közelebbi és távolabbi helyek is, amelyek közül igény szerint lehet válogatni. Érdemes egyébként már most lefoglalni a nyaralást: még nincs késő lecsapni az olcsó ajánlatokra és bebiztosítani magunkat a repjegy- illetve szállásfoglalással. Részletek itt.

EZ IS ÉRDEKELHET MNB: Az átoltottság növelése a sikeres védekezés fenntartásának kulcsa A Covid19-járvány kezelését célzó stratégiák eredményességét az MNB a Járványkezelési Versenyképességi Mutatóval értékeli. Mutatjuk a friss eredményeket.

EZ IS ÉRDEKELHET Több tízezer magyar család ellátása válhat bizonytalanná: tombol a szakemberhiány az egészségügyben Az egészségüggyel kapcsolatban sosem szabad elfelejteni, hogy az ellátórendszer működésképtelensége a lakosságot is közvetlenül sújtja, nem csak a dolgozókat érinti hátrányosan.

EZ IS ÉRDEKELHET Ez az igazi árkatasztrófa: ezért tud egy osztrák 3-szor annyi élelmiszert venni, mint egy magyar Hiába, hogy a legtöbb élelmiszer drágább Ausztriában, ott annyival többet keresnek, hogy majd háromszor annyit tudna magának bevásárolni egy osztrák, mint egy magyar.

Máshol olvastuk

Az indokoltnál talán nagyobb figyelmet kap a Kulcsár Edina - G.w.M. - Csuti szakítós-összejövős sztori a magyar sajtóban, annyi pénzügyi érintettsége ugyanakkor van a történetnek, hogy Kulcsár Edina új párjáról, G.w.M.-ről a Blikk írta meg, hogy egy lakás, mellyel a gengszterrapper tavaly még kérkedett, igazából nem is az ő nevén van, ráadásul hitel is terheli. Botrány. Ide kattintva.