Ezt a legtöbb szülő rosszul tanítja meg a gyerekének: súlyos következménye lehet

A pénzügyekről szóló elavult általános igazságok már nem aktuálisak, hiába adták át ezt a fiatalabb generációk számára. Sokunkat neveltek úgy, hogy a pénzről tabu beszélni, a pénzügyi tudatosság pedig szóba sem jött a családi beszélgetések során.

Ennek köszönhető az, hogy a fiatal felnőttek mindössze 24 százaléka ért a pénzügyekhez. A National Endowment for Financial Education rámutatott arra, hogy a fiatalok nincsennek pénzügyi tudatosságra nevelve, nem állnak készen a nyugdíjra, sem más pénzügyi mérföldkövekre.

Pénzügyi szakértők a Kiplingernek arról beszéltek, hogy melyek azok a pénzügyi tévhitek, amelyeket a szülők átadnak a gyerekeknek, azonban már nem helytállóak.

A legelfogadottabb pénzügyi tévhit, ami még a szüleinkről maradt ránk, az az, hogy a kölcsön rossz. Ez már nem igaz, hiszen a mai ingatlanárak mellett jelzáloghitel nélkül alig lehet saját házhoz jutni, bár új kutatások arra is rámutatnak, hogy a bérlés anyagilag jobban megéri.

Ahelyett, hogy elzárkózunk a hitelektől, inkább azt fontos tudni, hogy mik a különböző törlesztési opciók, kamatok és hogyan használhatjuk ezeket.



Elterjedt tévhit az is, hogy a szülőknek mindig támogatniuk kell a gyermekeiket pénzügyileg. Bár a szakértők egyet értenek abban, hogy nehéz határt szabni, hogy meddig támogassuk a gyerekünket, a függetlenség megtanulása mindenki számára fontos, nincs ez máshogy a pénzügyi függetlenséggel sem. A sokáig tartó pénzügyi támogatás helyett inkább bátorítsuk gyermekünket arra, hogy saját pénzük legyen, rendelkezzenek saját keresettel.

Nagy tévedés az is, hogy a szülőknek mindenképp fontos valamit a gyermekeikre hagyni örökségként, még akkor is, ha ez a szülők anyagi biztonságát veszélyezteti. A mai fiatalok már nem várják ezt el, számukra is fontosabb az, hogy a szülők anyagi biztonságban éljenek.

Ahogy változott az idő, úgy változott az is, hogy mikor házasodnak meg az emberek. Míg régen már 20 évesen családot alapítottak szüleink, és házat vásároltak, ez lehet, hogy a korábbi generációknak bevált, azonban a fiataloknak ez már szinte elérhetetlen. Az ingatlanárak miatt, valamint az életstílus változása miatt később kezdődik a fiatalok karriere, így a ház vásárlás nem prioritás. A másik rossz berögződés, amit a szüleinktől tanulhattunk el, az az, hogy a párunkkal közösen intézzük pénzügyeinket. Míg fontos nyíltan beszélnünk pénzügyeinkről a párunkkal is, a pénzügyi tanácsadó nem ajánlja azt, hogy minden kiadásunkat, bevételünket közös számláról intézzük, hiszen a pénz minden kapcsolatban kihívást jelent.

A legfontosabb tanács továbbra is az, hogy ne kezeljük pénzügyeinket tabuként családtagjaink előtt, ezzel is nevelve gyermekeinket a pénzügyi tudatosságra. Merjünk elrugaszkodni azoktól a tanácsoktól, amit szüleinktől kaptunk, és találjuk meg a saját kapcsolatunkat a pénzügyeinkhez, hiszen nincs általános igazság, ha pénzről van szó.

A Pénzcentrum korábbi cikkében is kiemeltük annak fontosságát, hogy beszéljünk a gyermekkel, családtagjainkkal a pénzügyekről, különben elhalasztjuk a lehetőségét annak, hogy egy fontos leckét tanuljanak meg, mely később létfontosságú lehet a sikeres pénzügyekhez.