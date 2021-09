Erről nem tanulnak az iskolában: 8 dolog, amit minden gyereknek tudnia kell a pénzről

Nem szívesen beszélünk a pénzügyeinkről, főleg nem gyermekeink előtt. Pedig pénzügyeinkhez való hozzáállásunkat a gyerekeink is eltanulhatják tőlünk. Okosan bánni a pénzzel mindenki számára kihívás, ezért fontos, hogy a gyerekek már egész kicsi kortól tudatos kapcsolatot alakítsanak ki a pénzzel.

A gyerekek sok mindent a szüleiktől tanulnak, ez nincs máshogy a pénzügyekkel sem. Ezért fontos, hogy a szülők megértsék, hogy a szokásaik, gyakorlataik kihatással lehetnek a gyerekekre, hiszen ha a szülő tudatosan kezeli a pénzügyeket, úgy a későbbiekben a gyerekek ezt a magatartást fogják felvenni.

Hogyan formáljuk gyermekünk kapcsolatát a pénzzel, és hogyan kerüljük a rossz pénzügyi szokások kialakítását már kiskorban? A Huffpostnak Andrea Woroch, pénzügyi tanácsadó elmondta, hogy az első, és legnagyobb hiba amit a szülők elkövetnek, az, ha otthon a pénzügyeket tabuként kezelik. Gyakran a szülőknek kellemetlen a pénzről beszélni a gyerekek előtt, főleg ha nincs elég, vagy ha adósságuk van.

Ha azért nem akarsz a gyerekek előtt a pénzügyi nehézségeidről beszélni, mert nem akarod, hogy aggódjanak, vagy csak mert nem érzed úgy, hogy ez rájuk tartozna, úgy egy fontos pénzügyi lecke megtanulásának lehetőségét hagyod ki, valamint arra tanítod a gyermeked, hogy nem kell a pénzügyekről beszélni.

- mondta a tanácsadó.

Tim Sheenan, a Greenlight pénzügyi applikáció alapítója egyetért ebben a pénzügyi tanácsadóval. Hozzátette, hogyha szülők elmagyarázzák a pénzügyi dolgaikat, bemutatják a számla befizetésének menetét, vagy csak válaszolnak a kérdésekre, sokkal egyszerűbben be tudják vonni a gyerekeket, akik ezáltal közelebb kerülnek a pénzügyi témákhoz.

Sheenan beszélt arról is, hogy fontos a gyerekeket korán megtanítani arra, hogy a pénz nem fán terem, hanem munkával lehet hozzájutni. Amennyiben gyerekeinknek az elvégzett házimunka után pénzt adunk, úgy gyűjthetnek, és később vehetnek belőle valamit, amit nagyon szeretnének.

Ez arra is megtanítja őket, hogy hogyan hozzanak hosszabb távú pénzügyi döntéseket.

A pénzügyi tudatosság nem csak a felnőtteknek szól. Segítsük gyermekeinket abban, hogy az alapvető pénzügyi fogalmakat ők is megérthessék, akár egy hobbin keresztül. Kim Kiyosaki pénzügyi szakértő szerint ha a gyermek hobbi szinten egy aprócska saját vállalkozásba kezd, úgy gyakorlatban tanulhatja meg a pénzhez, és vállalkozáshoz köthető pénzügyi gyakorlatokat, alapszinten. Legyen szó arról, hogy füvet vág a szomszédban, esetleg karkötőket készít és árul, ezáltal jobb rálátása lesz a gyermeknek a pénzügyekre.

A pénz gyűjtése mellett azonban fontos az is, hogy a költekezésről is oktassuk gyermekünket. Ne sugalljuk gyermekünknek azt, hogy amire ő vágyik, az fölösleges, támgogató környezetben ő is képes lesz megkülönböztetni, és elfogadni a különbségeket aközött amire szükség van, és amire vágyik. Azzal, hogy bármit megveszünk a gyereknek, ami megtetszik neki a boltban, ráneveljük az impulzusvásárlásra.

Nem tudod anyagilag felelősségteljessé nevelni a gyermeked, ha mindent megveszel neki a bankkártyáddal, és így a gyerek sem tudja majd megkülönböztetni, mi az amire szüksége van, és mi az, amire vágyik

-tette hozzá Kumiko Love, pénzügyi tanácsadó.

Az, hogy a gyermekünk a későbbiekben is képes legyen olcsóbb opciókat keresni vásárlás alatt, fontos, hogy kiskorától kezdve tanítsuk meg neki azt, hogy mindig érdemes alaposan szétnézni a piacon, mielőtt veszünk valamit. Akár kedvezmények után keresünk, akár olcsóbb árakat, legyen a gyermek előtt az opció és a gyakorlat.

Andrea Woroch kiemelte annak fontosságát is, hogy a gyerek megtanulja, hogy a pénzügyi helyzet nem mindig stabil, és egyforma. Gyakorlatokkal, játékokkal a gyermek is megtanulhatja a pénzügyek dinamikus változását.

Előfordulhat, hogy a szülők nem osztják meg egymással azt, hogy mire költöttek. Ez a gyereknek azt tanítja, hogy a pénzügyeket mindig titokban kell tartani, sőt akár hazudni is lehet róluk azért, hogy ne derüljön ki: valamire többet költöttünk. Ezért is fontos, hogy a párok egymással is nyitottak legyenek pénzügyeikről, és ebbe a gyermeket is vonják be.

Mindezek mellett fontos megtanítani a gyerekeket arra, hogy hogyan kell helyesen használni a hitelkártyát, valamint hogy a félretett pénzünket hogyan fektethetjük be.

A pénz gyűjtögetése helyett tanítsuk meg gyermekünket arra, hogy hogyan lehet befektetni a pénzt, hogyan lehet ebből hasznot húzni

-tette hozzá Kiyosaki.

A pénzügyi szabályok nem univerzálisak, mivel minden egyén és család más, így ami működött a szülőnek, nem biztos hogy működni fog a gyerekeknek. Fontos, hogy a szülők felismerjék, mi fontos a gyereknek, mire fogékony mi működik a háztartásukban.

A magyaroknak is van mit tanulni a pénzügyekről

A pénzügyi tudatosságra való nevelés azonban a szülők nevelésénél kezdődik. Nehéz úgy jó példát mutatni gyermekünknek, ha mi sem értünk jobban a pénzügyekhez.

A Pénzcentrum korábbi cikkében olvasható, hogy a magyarok zöme nem tudja az elméleti pénzügyi tudást a gyakorlatba helyezni. Az OECD által vezetett felmérésben azt kutatták, hogy a 26 vizsgált ország lakosai mennyire kezelik tudatosan pénzügyeiket. A felmérésben Magyarország is részt vett, hazánk pedig az OECD - átlagot súrolja.