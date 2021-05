Nesze neked gyenge forint: a Magyar Nemzeti Bank rommá is kereste rajta magát

Közel 300 milliárd forintos eredménye keletkezett az MNB-nek a devizaárfolyam-változásból – olvasható a jegybank éves jelentésében. Már az első félévben jelentős, több mint 200 milliárd forintos volt ez az eredmény, ami után az év második felében lényegesen kisebb tételt realizáltak. A jelentős árfolyameredmény egyrészt a forint gyengülésének, másrészt az állam megnövekedett devizaigényének köszönhető. Ha levonjuk az árfolyameredményt, akkor 2016 óta a legalacsonyabb lenne a jegybank profitja - írja a Portfolio.

Tavaly összesen 255,4 milliárd forintos nyereséget ért el az MNB, amiből 250 milliárdot befizet a költségvetésbe osztalékként – jelentette be már korábban a jegybank. Most azonban megjelent az éves jelentés, amiből kiderül a jelentős profit háttere is - írja a Portfolio. Ezekből pedig kiderül, hogy a kiugró profit szinten teljes mértékben a

devizaárfolyamon elkönyvelt nyereségnek, magyarán, a forint gyengülésének volt köszönhető.



Mindezen felül kiderült az is, hogy jelentősen romlott tavaly az MNB egyéb eredménye is, a 76,5 milliárd forintos veszteség 2014 óta a legmagasabb, akkor az alapítványok feltőkésítése miatt ugrott jelentős mínuszba ez a tétel. A veszteség növekedése döntően a monetáris célú forint értékpapírok után prudenciális megfontolások alapján megképzett értékvesztéshez, ezen túl pedig a működési költségek emelkedéséhez köthető – olvasható a jegybank éves jelentésében.