Mi folyik itt? Csúcsokat döntögetett ezeknek a hiteleknek a folyósítása márciusban

Nem csak magára talált a lakáshitel piac az év elején, hanem a szakértők szerint 2021. márciusában csúcsot döntve elérhette a folyósított hitelösszeg a 100 milliárd forintot is. De mi lehet a lakáshitelek eddig nem tapasztalt népszerűségének az oka?

A járványhelyzet a lakáshitelpiacot is érintette – bár a visszaesés nem volt olyan jelentős, mint például a személyi kölcsönöknél -, az idei évben azonban már jelentős felfutást lehet látni. Olyannyira, hogy a Bankmonitor szakértői szerint a

2021. márciusában folyósított lakáshitelek összege csúcsot dönthetett: ennyi kölcsönt még nem folyósítottak a bankok egyetlen hónapban.

A portál szakértői erre a következtetésre jutottak az alábbiak alapján:

A kalkulátort használó, kölcsön iránt érdeklődők száma az elmúlt időszakban folyamatosan növekedett.

használó, kölcsön iránt érdeklődők száma az elmúlt időszakban folyamatosan növekedett. A tanácsadók segítségével lakáskölcsönt igénylők száma dinamikusan nőtt az elmúlt hónapokban, a hitelügyletek közül pedig sokat márciusban folyósítottak.

Az ügyfélkör számára konkrétan megvalósult lakáshitel folyósítás közel 50 százalékkal emelkedett tavaly márciushoz viszonyítva.

A szakértők ezen adatokat összehasonlítva a korábbi időszak értékeivel azt sem tartják kizártnak, hogy a márciusban folyósított lakáshitelek összege meghaladta a 100 milliárd forintot. Ez egy jelentős – nagyságrendileg 45 százalékos – növekedés a 2021. februárban folyósított 68,7 milliárd forint lakáskölcsönhöz képest.

Négy tényező is meghúzódhat a hiteligénylések ilyen mértékű növekedése mögött.

1. A 2021-ben bevezetett lakástámogatások

2021. év elejétől az elérhető lakástámogatások köre jelentősen kibővült:

Idén januártól az új építésű lakások áfáját – akár vásárlás, akár generálkivitelezővel történő építés esetén – visszacsökkentették 5 százalékra. (Tavaly 27 százalék volt az adó mértéke.) Ez pedig – részben, vagy egészben – megjelenhet a vételárakban, kivitelezői költségekben is.

Az 5 százalékos áfát is visszaigényelheti a család, amennyiben csok támogatást is igényelnek a vásárláshoz.

2021-től a lakásvásárlásokhoz – legyen az új, vagy használt ingatlan – kapcsolódó vagyonátruházási illetéket is elengedik azok számára, akik családi otthonteremtési kedvezmény felhasználásával vennék meg új otthonukat.

A gyermeket nevelő szülők meglévő otthonuk korszerűsítésére felújítási támogatást kaphatnak az idei évtől: a munkálatok költségének a felét, legfeljebb 3 millió forintot igényelhetnek a családok utólag.

A felújítási támogatáshoz kapcsolódó munkálatok előfinanszírozására bevezette a kormány a támogatott otthonfelújítási hitelt. A kölcsön összege maximum 6 millió forint, a futamidő nem haladhatja meg a 10 évet, a kamat mértéke pedig a kölcsön lejáratáig fixen 3%.

A tetőtér-beépítéssel kialakított lakások finanszírozására is megkaphatják a családok az új építésű lakáscélokhoz kapcsolódó, emelt összegű csok támogatást.

Emellett továbbra is elérhető a csok támogatás és a Babaváró hitel.

Sokan az új támogatások bevezetése miatt – már tavaly év végén bejelentették az új lehetőségeket – kivártak, ezért az idei év elején még több lakásvásárlást, építkezést, vagy lakásfelújítást tervező jelenhetett meg a hitelpiacon.

2. A lakásvásárlások száma is csúcsot döntött

A Duna House (DH) minden hónapban publikálja a használt lakásvásárlások becsült számát. Adataik alapján már februárban csúcsot döntött az adásvételek száma, ami tovább emelkedett márciusban. (2021. márciusában a DH becslése alapján 15 630 használt lakást vásároltak, ilyen sok adásvételi szerződést nem kötöttek az elmúlt 10 év egyetlen hónapjában sem.)

Természetesen a vevők egy részének – különösen a jelenlegi ingatlanárak mellett – lakáshitelre is szüksége van, vagyis a februárban és márciusban vásárlók közül sokan igényeltek lakáskölcsönt, ezek egy részét pedig már márciusban folyósíthatták a bankok.

3. Az emberek lakásigényei is megváltozhattak

A járvány és a karantén sok ember lakásigényeit átalakíthatta: az ingatlanszakértők szerint megnőtt az érdeklődés a nagyobb alapterületű, önálló kerttel rendelkező otthonok iránt. (Sokan próbálják mg lecserélni lakásukat egy kertes házra, sorházi lakásra.) Természetesen az új igényekkel rendelkező vevők is megjelentek a lakáspiacon, akik gyakran csak hitel igénylésével tudják megvenni álmaik otthonát.

4. A lakáshitelek nagyon olcsók

Továbbra is nagyon kedvező feltételek mellett lehet lakáshitelt igényelni: a jelenleg legnépszerűbb 10 éves kamatperiódusú piaci lakáshitelek között már találni olyat, amelynek kamata nem éri el a 3%-ot. (Vagyis olcsóbb, mint a támogatott csok-hitel.) Ez természetesen azt is jelenti, hogy az érdeklődők nagyobb hitelösszegre lehetnek jogosultak, de gyakran nagyobb összegre is van szükség a jelenlegi lakásárak mellett.

Ugyanakkor nincs garancia arra, hogy a kedvező kamatkörnyezet sokáig velünk maradna: a banki kamatköltségek már jelentősen megemelkedtek az elmúlt hónapokban. Aki ezzel tisztában van, az megpróbálja kihasználni a jelenlegi kedvező környezetet és lakáscélját még az esetleges kamatemelés előtt megvalósítja.

De mit is eredményezhet egy kamatemelés: példaként vegyünk egy 20 millió forint összegű, 20 éves futamidejű és 10 éves kamatperiódusú lakáshitelt. Ez a konstrukció jelenleg akár 2,94%-os kamat mellett is elérhető: ilyen feltételek mellett a havi törlesztőrészlet 110 300 forint lenne. Amennyiben a kamat megemelkedne 0,5 százalékponttal, akkor ugyanezért már 115 300 forintot kellene fizetni. Ez a különbség nem olyan jelentős, ugyanakkor 20 év alatt a teljes visszafizetendő összeget már 1,2 millió forinttal növelné meg.