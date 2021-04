Kiderült, kik lesznek a poszt-Covid világ nyertesei és nagy vesztesei

A korlátozások fokozatos feloldásával a piaci szakértők a gazdaság ugrásszerű meglódulását várják. A vélemények megoszlanak azonban ennek mértékéről, és az egyes ágazatok sem egyenlően fognak részesülni belőle. Kik lesznek a poszt-Covid világ nyertesei és vesztesei?

A tavalyi öt százalékos visszaesés után nem kérdés, hogy idén visszapattan a gazdaság, a kérdés a felugrás mértéke. A Sberbank Magyarország Zrt. szakértője a piaci és hivatalos várakozásoknál kisebb mértékű, kb. 4 százalék éves gazdasági növekedést vár idénre. Elsősorban a COVID elhúzódó hatása és a globális ellátási láncban tapasztalható döccenők a felelősek ebben.

A válság utáni nyertesek elsősorban a logisztika, a lakóingatlan-fejlesztés és a kereskedelmi szegmens lehet. Negatív meglepetésként érheti majd azonban a vendéglátásból élőket, hogy a szektor eredménye vélhetően alacsonyabb lesz a jelenlegi várakozásoknál.

Horváth István szerint ugyanis a hazai turizmusból kiesik a külföldön elköltött jövedelem, amennyiben szabadabban lehet utazni. Ezt pedig csak részben fogja ellensúlyozni a hazánkba látogató külföldiek költése. A feldolgozóipar a készlethiányok és gyártáskapacitások kiesése, ill. az ellátási láncok akadozása miatt szintén visszafogottabb mértékben növekedhet a kormányzati optimizmussal jósoltnál. Például a hazánknak fontos autógyártásban is rendszeresek a külföldi beszállítói késések az általános chiphiány, vagy éppen a tengeri szállítások anomáliái miatt.

A rajtvonalnál előnyben lesz, aki fejleszt

A legbizonytalanabb a mikrovállalkozások helyzete, főleg a szolgáltató szektorban, a tőke- és tartalékhiány miatt. A legtöbben ezekből mehetnek/mehettek sajnos tönkre, sokaknak talán nem is sikerült átvészelni az elmúlt egy év gazdasági viharát.

Ugyanakkor most kedvezőek a körülmények a bővítéshez és a beruházáshoz az alacsony kamatszintek miatt. A rajtvonalnál előnyben lesz, aki fejleszt, mondja a banki szakértő. Horváth István hozzátette, a megugró infláció miatt relatív olcsóbbak lesznek a hitelek, így tulajdonképpen el lehet inflálni a hitelkamatokat a jövőben. Az állami támogatású hitelkonstrukciók is nagyon versenyképesek, azokra kiemelten érdemes figyelni. Aki kölcsönben gondolkodik, annak érdemes most fix kamaton hitelt felvenni a Sberbank szakembere szerint.