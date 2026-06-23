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hegedűs zsolt
Egészség

Megszólalt a miniszter: fontos fejlemény történt az Onkológiai Intézet műtőinek ügyében

Pénzcentrum
2026. június 23. 09:36

Az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében meghibásodott a műtők légtechnikai rendszere, ezért átmenetileg módosítani kellett a műtéti rendet. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte: a javításhoz szükséges speciális alkatrészek kedden érkeznek meg repülővel. A beépítés akár még aznap megkezdődhet.

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Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hétfő késő esti Facebook-bejegyzésében számolt be arról, hogy hamarosan megérkeznek az Országos Onkológiai Intézet meghibásodott légtechnikai rendszerének javításához szükséges alkatrészek.

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Mint írta, kedden reggel repülővel érkezik négy speciális nyomástávadó, és ha minden a tervek szerint alakul, a szakemberek még aznap megkezdhetik azok beépítését. A miniszter reményét fejezte ki, hogy ezzel elhárul a műszaki probléma.

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Az intézet korábban arról tájékoztatott, hogy a 3-as épület műtőit kiszolgáló légtechnikai és klimatizációs rendszer meghibásodása miatt átmenetileg módosítani kellett a műtéti rendet. A hiba következtében a műtők egy részében nem biztosíthatók folyamatosan azok a hőmérsékleti és páratartalmi feltételek, amelyeket a szakmai, infekciókontroll- és betegbiztonsági előírások megkövetelnek.

A tárcavezető bejegyzésében köszönetet mondott az intézet dolgozóinak a helytállásért és az elvégzett munkáért, a betegeknek és hozzátartozóiknak pedig a türelmükért és megértésükért.

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Címlapi kép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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