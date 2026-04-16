Francia gyógyszertár neonreklámja párizsi lakások előtt.
Egészség

Hatalmas csalás a patikában: 230 millió forintot húzott le egy gyógyszerész hamis receptekkel

2026. április 16. 14:01

Recepthamisítással igényelt vissza csaknem 230 millió forintnyi társadalombiztosítási támogatást egy 54 éves gyógyszerész, ellene költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Nógrád Vármegyei Főügyészség.

A férfi egy Nógrád és egy Heves vármegyei gyógyszertárat üzemeltetett, amelyekben 2020 körül anyagi nehézségek merültek fel. Ezért 2021 januárja és 2022 novembere között a betegek által a gyógyszertárba bevitt papír alapú orvosi vényeket valótlanul digitalizálta a gyógyszertári informatikai rendszerben úgy, hogy a receptekhez inzulin tartalmú gyógyszereket írt hozzá és rögzített a rendszerben azért, hogy az utána járó társadalombiztosítási támogatást igénybe vegye.

A férfi ezzel a módszerrel 1224 alkalommal küldött be hamis vényjelentéseket a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (NEAK), az ezek után járó társadalombiztosítási támogatási összeget, mintegy 230 millió forintot a NEAK a két patikát üzemeltető, a gyógyszerész férfi által vezetett két cég részére kiutalta. A patikus a bűncselekmény elkövetése során jogosulatlanul használta fel 419 beteg egészségügyi adatait, valamint 11, vényt kiállító orvos foglakozási adatait.

A férfi a vádemelésig a költségvetésnek okozott vagyoni hátrányból 150 millió forintot visszafizetett. A Nógrád Vármegyei Főügyészség a vádlottal szemben költségvetési csalás, hamis magánokirat felhasználása, illetve közfeladati helyzettel visszaélés miatt emelt vádat.

A végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása mellett pénzbüntetés, közügyektől eltiltás, az egészségügyi foglalkozástól eltiltás, a gazdasági társaság vezető tisztségétől eltiltás alkalmazását, valamint vagyonelkobzás elrendelését indítványozta. Az ügyben a Balassagyarmati Törvényszék dönt.
2026. április 16.
Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 16.
Nagyban megy a kiárusítás? 780 milliót kérnek a legendás Tőzsdepalotáért: rengeteg iskola épületétől is szabadulnának
2026. április 16.
Gyűrűzik a botrány: rákkeltő azbeszt kerülhetett a vidéki utakba, nem csak Szombathely lehet érintett
2026. április 16.
Felpörgeti a védelmi ipart az Európai Unió: brutális pénzek és új szabályok jönnek
Április 16.
A holokauszt magyar áldozatainak emléknapja
Április 16.
A hang világnapja
