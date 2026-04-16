Hatalmas csalás a patikában: 230 millió forintot húzott le egy gyógyszerész hamis receptekkel

Recepthamisítással igényelt vissza csaknem 230 millió forintnyi társadalombiztosítási támogatást egy 54 éves gyógyszerész, ellene költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Nógrád Vármegyei Főügyészség.

A férfi egy Nógrád és egy Heves vármegyei gyógyszertárat üzemeltetett, amelyekben 2020 körül anyagi nehézségek merültek fel. Ezért 2021 januárja és 2022 novembere között a betegek által a gyógyszertárba bevitt papír alapú orvosi vényeket valótlanul digitalizálta a gyógyszertári informatikai rendszerben úgy, hogy a receptekhez inzulin tartalmú gyógyszereket írt hozzá és rögzített a rendszerben azért, hogy az utána járó társadalombiztosítási támogatást igénybe vegye.

A férfi ezzel a módszerrel 1224 alkalommal küldött be hamis vényjelentéseket a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (NEAK), az ezek után járó társadalombiztosítási támogatási összeget, mintegy 230 millió forintot a NEAK a két patikát üzemeltető, a gyógyszerész férfi által vezetett két cég részére kiutalta. A patikus a bűncselekmény elkövetése során jogosulatlanul használta fel 419 beteg egészségügyi adatait, valamint 11, vényt kiállító orvos foglakozási adatait.

A férfi a vádemelésig a költségvetésnek okozott vagyoni hátrányból 150 millió forintot visszafizetett. A Nógrád Vármegyei Főügyészség a vádlottal szemben költségvetési csalás, hamis magánokirat felhasználása, illetve közfeladati helyzettel visszaélés miatt emelt vádat.

A végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása mellett pénzbüntetés, közügyektől eltiltás, az egészségügyi foglalkozástól eltiltás, a gazdasági társaság vezető tisztségétől eltiltás alkalmazását, valamint vagyonelkobzás elrendelését indítványozta. Az ügyben a Balassagyarmati Törvényszék dönt.