Kinek jár egyszeri segély 2026-ban? Az egyszeri segély igénylése, feltételei, minden szükséges nyomtatvány egy helyen
Egy váratlan betegség kezelése, egy baleset utáni felépülés vagy a dráguló gyógyszerek rendszeres megvásárlása rengeteg ember számára megugorhatatlan anyagi kihívást jelenthet. Ilyen esetekben nyújthat mentőövet az állam által biztosított egészségügyi egyszeri segély, amelyet sokan a mai napig OEP egyszeri segély néven ismernek.
Ez a támogatás kifejezetten azoknak szól, akiknek az egészségi állapotuk romlása miatt jelentősen megnőttek a kiadásaik. Mutatjuk, a hatályos szabályok szerint kinek jár az egyszeri segély 2026-ban, miben tér el az egyszeri nyugdíj segélytől, és hogyan történik az igénylés lépésről lépésre, beleértve a szükséges nyomtatványok letöltését és kitöltését is.
Az egészségügyi okokból adható egyszeri segély
Az egészségügyi egyszeri segély egy vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. Célja, hogy átmeneti segítséget nyújtson azoknak, akik valamilyen betegség, váratlan egészségromlás, magas gyógyszerköltségek vagy drága gyógyászati segédeszközök megvásárlása miatt anyagi krízisbe kerültek. Ezt a támogatást azok a biztosítottak is kérhetik, akiknek elutasították a táppénz, CSED vagy GYED iránti kérelmét, ám az egészségügyi kiadásaik jelentősek.
A támogatások intézményi háttere az évek során többször változott. A NEAK (az egykori Országos Egészségügyi Pénztár, azaz OEP) egészségügyi segély nyújtási feladatát az Egészségbiztosítási Alap terhére végzi. Jelenleg a gyakorlati ügyintézés a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalok hatáskörébe tartozik, de a köztudatban ez a forma továbbra is OEP egyszeri segély néven él a leginkább.
Ne keverjük össze: egyszeri segély vs. egyszeri nyugdíj segély
A különféle állami támogatások elnevezései sokszor megtévesztőek lehetnek, itt is feltétlenül tisztázni kell egy nagyon gyakori félreértést. Sokan ugyanis az egyszeri segély kifejezés alatt egy másik típusú támogatást értenek.
Létezik egy méltányossági alapon kérvényezhető egyszeri segély, mely főként szorult helyzetbe került nyugdíjasok számára elérhető. Cikkünk témáját azonban nem az egyszeri nyugdíj segély néven is emlegetett opció, hanem az egészségügyi okokból kérhető egyszeri segély adja.
Ezt bárki – így természetesen egy nyugdíjas is – igényelheti, ha betegség vagy magas gyógyszerköltségek miatt szorul anyagi segítségre.
Az egyszeri segély nyugdíjasoknak kialakított konstrukciójával szemben itt az egészségügyi kiadás a döntő tényező. Ha tehát a gyógyszerek és a kórházi kezelések vitték el a pénzt, az egészségügyi egyszeri segélyt kell megpályázni.
Kinek jár az egyszeri segély 2026-ban?
Az Egészségbiztosítási Alap terhére történő segély megállapításánál a legfontosabb tényező a kérelmező egészségi állapotában bekövetkezett kedvezőtlen változás, és az ezzel járó anyagi teher. A jogosultság legfőbb szabályai az elmúlt évben nem változtak, így egyszeri segély 2025-ös igényléséhez hasonlóan az alábbi szempontokkal kell tisztában lenni:
- Nincs fix jövedelemhatár: A törvény nem határoz meg egy fix forintösszeget, amely felett automatikusan kizárnák a kérelmezőt. A kormányhivatal a segélykérelem elbírálása során az egy főre jutó nettó jövedelem és az egészségi állapottal összefüggő igazolt költségek arányát vizsgálja.
- Kiadások igazolása: Csak azokat a költségeket veszik figyelembe, amelyeket hivatalos számlákkal tudunk igazolni. Ezek lehetnek például gyógyszertári blokkok, kórházi papírok vagy épp gyógyászati segédeszközök számlái.
- Rászorultság mérlegelése: A segély nem jár alanyi jogon. Az illetékes hatóság az életkörülményeket és a szociális, valamint anyagi helyzetet összességében mérlegeli.
Mire költhető az egyszeri segély összege?
A betegségek okozta anyagi válsághelyzetekben jogosan merülhet fel a kérdés, hogy mi mindenre fordítható a megítélt összeg. A kiutalás után már nem kérik be utólag a blokkokat arról, hogy a megkapott bankjegyeket fillérre pontosan mire fordítottad.
Azonban a támogatás megítélése és a folyósított összeg nagysága szigorúan a kérelemhez csatolt, egészségüggyel kapcsolatos kiadásokon és a leigazolt anyagi krízisen alapul.
A segély célja tehát az, hogy ezeket a már kifizetett, vagy a jövőben rendszeresen felmerülő terheket enyhítse, épp ezért nem a „Mire költhető?”, hanem a „Milyen költségek miatt igényelhető?” a helyes kérdés. Ilyen költségnek számítanak a következők:
- Gyógyszerköltségek: akár rendszeres, akár egyszeri, nagyösszegű kiadás formájában.
- Gyógyászati segédeszközök: fontos tudni, hogy ha az eszközt már kifizetted, a segélykeret korlátozottsága miatt csekély összegű egyszeri segély nyújtására van csak lehetőség.
- Anyagi nehézségek átmeneti enyhítése, amennyiben a kérelmező nem jogosult bizonyos pénzbeli ellátásokra (például táppénzre, gyermekgondozási díjra vagy utazási költségtérítésre).
Az egyszeri segély igénylése lépésről lépésre
Az igénylési folyamat elindítható személyesen, postai úton, vagy a kényelmesebb módon, elektronikusan is. Személyes vagy postai ügyintézéskor az egyszeri segély iránti kérelmet a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatalnál kell benyújtani. Az elektronikus ügyintézést preferálók a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF) vagy az e-Papír szolgáltatás felületén igényelhetik a támogatást.
Az igénylés alapja a hivatalos egyszeri segély nyomtatvány, melynek pontos neve Kérelem a méltányosságból engedélyezhető egyszeri segély iránt. A nyomtatványon van lehetőség a helyzeted indoklására. Írd le pontosan, hogy a betegség milyen váratlan anyagi terhet rótt a háztartásodra, miért kerültél krízishelyzetbe.
Szükséges dokumentumok listája
A pozitív elbíráláshoz nem elegendő a kérelmi űrlap helyes kitöltése és benyújtása, az alábbi dokumentumokat is csatolni kell mellé:
- Orvosi igazolást a szükséges és javasolt gyógyszerekről, gyógyhatású készítményekről. A gyógyszerköltségről szóló igazolást a háziorvosnak, kezelőorvosnak kell kitölteni és orvosi bélyegzőjével ellátni.
- Kórházi/orvosi igazolás a kérelem benyújtását megelőző egy éven belüli betegségről.
- A társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek kiváltását igazoló, gyógyszertári nyugta, számla.
- Gyógyhatású készítmények, valamint vény nélküli gyógyszerek vásárlását igazoló számla.
- Gyógyászati segédeszköz árának támogatására irányuló kérelem esetén a megvásárolt eszköz költségét igazoló eredeti számla.
Ha nem csatolsz számlát vagy orvosi igazolást, a hivatal hiánypótlásra szólít fel, ami akár hetekkel is meghosszabbíthatja a pénzhez jutást.
Az egészségügyi egyszeri segély elbírálása, folyósítása
Miután sikeresen leadtad a kérelmet és az összes igazoló dokumentumot, a döntést a lakóhelyed szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási osztálya hozza meg. Amennyiben a kérelem hiánytalanul érkezik be (tehát minden számla, orvosi igazolás és pontosan kitöltött nyomtatvány a rendelkezésükre áll), a hivatalnak 8 napja van meghozni a határozatot.
Hiányos kérelem esetén a hivatalnak hiánypótlásra kell felszólítania az igénylőt, ilyenkor pedig az ügyintézési határidő jelentősen, akár 60 napra is meghosszabbodhat. Pozitív elbírálás után a megítélt összeget egy összegben folyósítják neked azon a módon, ahogy a kérelem űrlapján megjelölted (postán vagy banki utalással).
