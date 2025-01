Egyszeri segély 2025: az egyszeri segély igénylése, feltételei, a nyomtatvány kitöltése

Az egyszeri segély minden olyan társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkező és egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy részére járhat évente egyszer, aki hirtelen kialakuló, vagy súlyos, vagy hosszantartó betegsége miatt nehéz anyagi helyzetbe került. Az egyszeri segély igénylésének alapfeltétele, hogy a kialakult nehéz anyagi helyzet összefüggésben álljon az egészségbiztosítás által nyújtott ellátásokkal, szolgáltatásokkal.

Egyszeri segély egészség kapcsán, az egészségügyi kiadások tükrében állípató meg. Létezik azonban másfajta egyszeri segély is. Ne keverjük össze az egészségügyi anyagi nehézségek okán megítélhető egyszeri segélyt a a nyugdíjasoknak járó egyszeri segéllyel! A méltányosságból járó egyszeri segély nyugdíjasoknak akkor jár az öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, szülői nyugdíjban vagy árvaellátásban részesülő személynek, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme alacsony. Erről az egyszeri segélyről ebben a cikkben írtunk bővebben. Most viszont az Egészségbiztosítási Alap (korábban oep) egyszeri segély juttatásáról lesz szó.

Kinek jár az Egészségbiztosítási Alap (korábban oep) egyszeri segély juttatása?

Az egyszeri segélyben a biztosított és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy részesíthető, aki a hirtelen kialakult, vagy súlyos, továbbá hosszantartó betegség okán az egészségi állapotával összefüggő költségek miatt nehéz anyagi helyzetbe került, és más elérhető forrás nem áll rendelkezésére. A segély megállapításának elengedhetetlen feltétele, hogy az anyagi problémát kiváltó élethelyzet összefüggésben álljon az egészségbiztosítás által nyújtott ellátásokkal, szolgáltatásokkal.

A Magyar Államkincstár (MÁK) honlapján található tájékoztatás szerint az Egészségbiztosítási Alap terhére történő segély nyújtása nincs jövedelemhatárhoz kötve, azonban a segélykérelem elbírálása során tekintettel kell lenni az egészségi állapottal összefüggő igazolt költségek és az egy főre jutó nettó jövedelem arányára. (Ebben is más ez az egyszeri segély, mint a korábban említett méltányosságból adható egyszeri segély nyugdíjasoknak, ott ugyanis kikötés az alacsony jövedelem.)

Mire vehető igénybe az egyszeri segély?

Gyógyszerköltségre : ha a kérelmező egészségi állapotának javításához, vagy szinten-tartásához olyan nagyobb mennyiségű, vagy magas költségű gyógyszer szükséges, amely havi rendszerességgel jelentkezik, vagy egyszeri magasabb összegű kiadást jelent, vagy súlyos, hosszantartó betegség esetén az orvos által javasolt, a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek, gyógyhatású készítmények igazolt költsége esetén.

: ha a kérelmező egészségi állapotának javításához, vagy szinten-tartásához olyan nagyobb mennyiségű, vagy magas költségű gyógyszer szükséges, amely havi rendszerességgel jelentkezik, vagy egyszeri magasabb összegű kiadást jelent, vagy súlyos, hosszantartó betegség esetén az orvos által javasolt, a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek, gyógyhatású készítmények igazolt költsége esetén. Gyógyászati segédeszközök térítési díjának csökkentésére: a kérelmező által már megvásárolt gyógyászati segédeszköz (pl. hallókészülék, kötszerek) költségére tekintettel, ha az eszköz megvásárlása előtt nincs lehetőség a kérelemnek megfelelő egyedi támogatás megállapítására, illetve a támogatás megállapítására irányuló kérelme elutasításra került.

Ebben az esetben a segélykeret korlátozott jellege miatt a már kifizetett gyógyászati segédeszközök jelentős költségéhez képest arányaiban csekély összegű segély nyújtására van lehetőség.

Pénzbeli ellátásokra nem jogosult kérelmező anyagi nehézségeinek átmeneti enyhítésére, ha a táppénz, csecsemőgondozási díj vagy gyermekgondozási díj kérelmet elutasították és méltányosságból sem engedélyezték, vagy az egészségügyi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségtérítési támogatásra való jogosultsága elutasításra került.

Milyen nyomtatvány, dokumentum kell a kérelemhez?

A kérelemhez szükséges Kérelem a méltányosságból engedélyezhető egyszeri segély iránt elnevezésű nyomtatvány kitöltése. Az elbírálás során a kérelemben előadott, és rendelkezésére bocsátott adatok figyelembevételével hoz döntést a hatóság. Amennyiben a kérelem nem tartalmazza az elbíráláshoz szükséges adatokat, az alább felsorolt dokumentumokat, akkor hiánypótlási eljárás kerül lefolytatásra, ami jelentősen meghosszabbíthatja a kérelem elbírálását - írja a MÁK.

A nyomtatványhoz csatolni kell:

orvosi igazolást a szükséges és javasolt gyógyszerekről, gyógyhatású készítményekről (ehhez szükséges az Orvosi igazolás a biztosított havi gyógyszerköltségéről elnevezésű nyomtatvány). A gyógyszerköltségről szóló igazolást a háziorvosnak, kezelőorvosnak kell kitölteni és orvosi bélyegzőjével ellátni.

a kérelem benyújtását megelőző egy éven belüli betegséget igazoló kórházi/ orvosi igazolást,

a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek kiváltását igazoló, gyógyszertári nyugtát, számlát,

gyógyhatású készítmények, valamint vény nélküli gyógyszerek vásárlását igazoló számlát,

gyógyászati segédeszköz árának támogatására irányuló kérelem esetén a megvásárolt eszköz költségét igazoló eredeti számlát.

Az egyszeri segély nyomtatvány kitöltése, a kérelem benyújtása

A kérelem nyomtatvány kitöltése során meg kell adni a személyes adatokat, TAJ-számot, lakcímet, ha bankszámlára kérik a segély utalását, akkor bankszámlaszámot, más esetben kézbesítési címet. A kérelmet indokolni is kell, vagyis le kell írni azt a váratlan egészségügyi eseményt és a kapcsolódó kiadásokat, amely miatt az egyszeri segélyt igénylik.

A nyomtatvány kitér arra is, milyen nettó jövedelme volt a kérelmezőnek a megelőző három hónap során. A személyes és jövedelmi adatokat a kérelmezővel egy háztartásban élőkről is ugyanúgy be kell nyújtani.

Fontos: a segély megállapításának időpontjától számított egy éven belül csak különös méltánylást érdemlő körülmény bekövetkezése esetén részesíthető ismételten segélyben a kérelmező.

Hol, hová lehet benyújtani a kérelmet?

A segély iránti kérelmet a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi vagy vármegyei kormányhivatalnál, vagy a kormányablaknál nyújthatja be. A méltányosságból adható segély iránti kérelmet papír alapon, személyesen vagy postai, illetve elektronikus úton a személyre szabott ügyintézési felületen (SZÜF) elérhető "Kérelem méltányosságból engedélyezhető egyszeri segély iránt (EB_SEGELY_01)" elnevezésű űrlapon nyújthatja be. (Amennyiben kérelmét nem az eljárásra illetékes hatósághoz nyújtja be, akkor a hatóság kérelmét továbbítja a lakóhelye szerint illetékes, az elbírálásra jogosult hatósághoz, melyről Ön tájékoztatást fog kapni - ígéri a MÁK.)

A segélykérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal bírálja el.

A kérelemben előadott összes körülményt megvizsgálva, az alábbi szempontok mérlegelése alapján dönt a kormányhivatal a segélyben részesítésről és a segély összegéről:

egészségi állapotában bekövetkezett kedvezőtlen változás, illetve egészségkárosodás,

jövedelmi helyzet, életkörülmények,

egészségügyi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költség,

a méltányosságból megállapítható táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj iránti kérelme elutasításának oka.

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kormányhivatalhoz történő megérkezésétől számított 8 nap, feltéve hogy a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény elbírálható, egyéb esetben (pl. ha hiánypótlási eljárást kell lefolytatni) legfeljebb 60 nap.

A kérelmező által megadott címen, posta útján, határozat formájában kap értesítést a segély kérelem ügyében hozott döntésről. A megállapított segély összegét a kormányhivatal utalja a kérelmező által a kérelemben megadott címre postai úton, vagy a megadott bankszámlára.