Terhességi-gyermekágyi segély 2025: kinek jár a TGYÁS, mekkora a TGYES összege?

A kisgyermeket vállaló családok életét számos különféle juttatással és adókedvezménnyel támogatja a kormány, azonban mindig fontos, hogy naprakész információkkal rendelkezzünk arról, hogy az adott évben éppen milyen családtámogatási lehetőségek közül válogathatunk. A közismert családtámogatások közé tartozott 2014-ig az anyák egyik legfontosabb juttatása, a terhességi gyermekágyi segély (röviden: TGYÁS vagy TGYES) is, amelyet azóta a csecsemőgondozási díjra (CSED) változtattak. Járjunk utána, mi a terhességi gyermekágyi segély lényege és hogyan történik a terhességi-gyermekágyi segély igénylése!

Igaz, hogy a terhességi gyermekágyi segély megszűnt 2014. decemberében, azonban fontos, hogy tisztában legyünk azzal, mi a TGYÁS, TGYES jelentése, és hogy összehasonlítsuk, mennyiben tér el az új CSED a korábbi TGYÁS juttatásától. Járjunk utána, mi az a terhességi gyermekágyi segély, hogyan történik a terhességi-gyermekágyi segély igénylése, illetve a terhességi-gyermekágyi segély megállapítása, továbbá vizsgáljuk meg, kinek jár a TGYÁS összege 2025-ben CSED formájában, illetve, hogy mikor nem jár a TGYÁS! Milyen más szociális és nem szociális alapú juttatásokat vehet igénybe az anya a szülést követően?

Mi a terhességi gyermekágyi segély (TGYÁS)?

A terhességi gyermekágyi segély (röviden csak TGYÁS vagy TGYES) 2014. december 31-ig a magyar anyák egyik legfontosabb juttatása volt (2015. január 1-től a TGYÁS helyett jár a CSED).

A TGYÁS a szülési szabadság 168 napjában járt (fél évig tart a szülési szabadság), legkorábban a szülés várható ideje előtti 28. naptól lehetett megigényelni. A TGYÁS, TGYES összege a szülési szabadság kezdő napját megelőző naptári évben szerzett jövedelem napi átlagának a 70%-a volt, amelyet 15% személyi jövedelemadó terhelt.

Kinek jár a TGYÁS?

A terhességi gyermekágyi segély egy TB-jogviszonyhoz kötött juttatás (mennyi a TB-járulék 2025-ben és hogyan kell befizetni?), amelyet azok az anyák igényelhettek, akik a szülést megelőző 2 év során legalább 365 nap biztosítási jogviszonnyal rendelkeztek, és a biztosítás fennállása alatt (vagy annak megszűnését követő 42 napon belül / 42 napon túl, baleseti táppénz folyósítása alatt vagy annak megszűnését követően 28 napon belül) szüli meg a gyermekét.

A terhességi gyermekágyi segély szempontjából jogosultsági időnek számított a biztosítási jogviszonyon (munkaviszony, egyéni vagy társas vállalkozói jogviszony stb.) felül a hallgatói jogviszony (1 éven belül 180 nap, nappali tagozaton), továbbá a TGYES szempontjából számított a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, a rehabilitációs ellátás és az előzőleg folyósított TGYÁS és a GYED is.

A terhességi-gyermekágyi segély igénylése

A TGYÁS igénylése régen egy TGYÁS kérelem leadásával történt, amelyet a munkáltatónál kellett a kismamának elintéznie (megszűnt munkáltató esetén és egyéni vállalkozás esetén a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél kellett ezt leadni), aki továbbította a kérelmet az OEP felé (2017-től Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő). Több munkáltató esetén ott kellett a kérelmet leadni, ahol a legnagyobb óraszámban dolgozott az anya. Ha az anya munkanélküli volt, az álláskeresési járadék (munkanélküli segély 2025) megállapításáról/szüneteltetéséről kellett csatolni a határozatot (ilyen esetben minimálbéres TGYÁS járt).

A terhességi-gyermekágyi segély megállapítása

A TGYÁS a CSED-hez hasonlóan a szülési szabadság időtartama alatt járt az anyának, amit akkoriban is a szülés várható időpontja előtti 28. naptól kezdve lehetett igénybe venni (ehhez a terhes-állományba vételt igazoló orvosi igazolás vagy a terhesgondozási kiskönyv másolata volt szükséges), de a szülést (a gyermek születésének napját) követően is kezdődhetett a TGYÁS folyósítása (ehhez a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata kellett), illetve a TGYÁS utólagos megállapítására is adott volt a lehetőség, ha az anya lecsúszott valamilyen határidőről. Örökbefogadás esetén az örökbefogadásról szóló gyámhatósági határozatot, illetve az örökbefogadási szándékról szóló igazolást kellett bemutatni.

Mikor nem jár a TGYÁS?

A TGYÁS értelemszerűen nem jár annak az anyának, aki semmilyen, a TGYÁS igénylése szempontjából releváns biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezik. Hangsúlyozzuk: sem a régi TGYÁS, sem a mai CSED nem szociális alapú juttatás (ahogy a GYED, azaz a gyermekgondozási díj sem), vagyis nem jár alanyi jogon mindenkinek, akinek gyermeke születik! A terhességi gyermekágyi segély folyósítása alatt kereső tevékenységet a jogosult nem végezhetett, a munkavégzés ténye kizáró ok volt a TGYES igénylése szempontjából!

Mi a csecsemőgondozási díj (CSED)?

A terhességi gyermekágyi segély megszűnését követően, 2015. január 1-je óta a csecsemőgondozási díj, azaz a CSED juttatása jár az anyáknak a szülési szabadság 168 napja alatt. A CSED tipikusan az anyák juttatása (az apa csak akkor igényelheti, ha az anya elhalálozik, vagy ha egészségügyi okokból nem élhet a családdal). a CSED 2025 évi előírásai szerint az anyának a szülést megelőző 2 év során a TGYÁS feltételeihez hasonlóan legalább 365 napnyi TB-jogviszonnyal kell rendelkeznie.

A terhességi gyermekágyi segély (TGYÁS, TGYES) és a csecsemőgondozási díj (CSED) alapvetően ugyanazt a juttatást takarják. A CSED feltételei szinte teljesen ugyanazok, mint a korábbi TGYÁS esetében (megegyeznek a TB-jogviszonyra vonatkozó elvárások, a juttatás folyósításának az időtartama és CSED alatt sem lehet kereső tevékenységet végezni – választani kell, hogy CSED-en vagyunk, vagy hogy dolgozunk; nem kötelező munka helyett CSED-re menni), azonban a juttatás mértéke változott az elmúlt évtized során.

A csecsemőgondozási díj 2025 évi szabályairól (CSED 2025 tudnivalók) korábbi cikkünkben írtunk részletesen – tudd meg, pontosan melyek a CSED feltételei, kinek, mennyi CSED jár 2025 évében!

TGYÁS VS CSED: mi változott?

A TGYÁS helyett CSED formájában folyósított ellátással kapcsolatban a legjelentősebb változás a juttatás mértékét érinti: hogy nőjön a gyermekvállalási kedv Magyarországon

a CSED számításának az alapja 2025-ben az anya bruttó bérének a 100%-a, az utolsó 180 napi átlagkeresettel számolva, ami jelentősen magasabb összeg a régi TGYÁS-nál.

A CSED összege után alapesetben 15% személyi jövedelemadót vonnak le, azonban 2023 évétől a CSED juttatására vonatkozóan is érvényesíthető a 30 év alatti anyák szja-mentessége, azaz egy fiatal anya akár a bruttó jövedelme 100%-át is hazaviheti a szülési szabadság időtartama alatt, ha megfelel a CSED igénylés feltételeinek. A juttatást változatlanul havi rendszerességgel folyósítják a jogosultság időtartama alatt, a hónap elején.

Milyen juttatások járnak a kisgyermekes anyáknak/családoknak?

Így, hogy tudjuk, mi a különbség a terhességi gyermekágyi segély és a csecsemőgondozási díj között (mi a TGYÁS, mi az a TGYES) és utánajártunk a terhességi-gyermekágyi segély megállapítása és a terhességi-gyermekágyi segély igénylése kapcsán felmerülő kérdéseknek (pl. kinek jár a TGYÁS, mikor nem jár a TGYÁS), nézzük meg azt is, hogy milyen juttatások járnak az anya vagy a család részére, ha lejárt a TYGÁS, azaz a CSED folyósítási ideje!

Gyermekgondozási díj (GYED)

A gyermekgondozási díj 2025 évében is egy TB-jogviszonyhoz kötött juttatás, azonban ezt a jövedelmet már nem csak az anya igényelheti (a GYED jogosultja lehet az apa vagy a nagyszülő is, de nevelőszülőknek, hallgatóknak is jár – utóbbi esetekre részben eltérő szabályok vonatkoznak). A GYED-et a TGYÁS, avagy a CSED megszűnését követően, a gyermek 2. életévének betöltéséig igényelhetjük meg:

a GYED összege lefeljebb a minimálbér duplájának a 70%-a lehet, ami 2025-ben átszámolva bruttó 407.137 Ft a jogosultsági idő alatt – viszont lehet mellette kereső tevékenységet is végezi.

A GYED összegéből levonásra kerül 15% szja és 10% nyugdíjjárulék (így a GYED maximális összege 2025-ben nettó 305.400 Ft), azonban erre a juttatásra is érvényesíthetők az egyéni alapon meghatározott adókedvezmények.

Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)

A gyermekgondozást segítő ellátás 2025 (GYES) nevű családtámogatásról azt érdemes tudnunk, hogy egy olyan havi rendszerességű, szociális alapú juttatásról van szó, ami TB-jogviszonytól függetlenül mindenkinek jár, ugyanakkora összegben. A GYES összege 2025-ben a gyermek születésétől kezdve 3 éves koráig (ikreknél azok tankötelessé válásáig) kerül folyósításra; tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermek születése esetén a GYES a gyermek 10 éves koráig jár a családnak.

A GYES összege 2008 óta változatlanul az öregségi nyugdíjminimumon alapszik, azaz bruttó 28.500 Ft-ról van szó (gyermekenként), amely után 10% nyugdíjjárulékot kell befizetnünk (2.850 Ft), így a GYES nettó összege 2025-ben 25.650 Ft/hó. Ez a TGYÁS vagy a CSED, illetve a GYED összegénél is egy jóval alacsonyabb ellátás, akkor folyósítják, ha az anya TB-alapon nem jogosult sem a CSED-re, sem a GYED-re, vagy ha azok jogosultsági ideje már lejárt.