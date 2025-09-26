Novembertől lesz elérhető a Covid elleni vakcina Magyarországon, miközben egyre több a megbetegedés.
Kongatja a vészharangot Rusvai Miklós: szuperhalálos majomhimlő készülhet kitörni Afrikából
A majomhimlő veszélyesebb, I-es típusának Afrikából való kilépése komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, figyelmeztet Rusvai Miklós virológus. Ez a változat százszor magasabb halálozási aránnyal jár, mint a világszerte elterjedt II-es típus - tudósított az Infostart.
A majomhimlő esetszámai folyamatosan emelkednek, az idei évben várhatóan már a 40 ezret is meghaladják világszerte. Rusvai Miklós virológus az InfoRádióban adott interjújában kiemelte, hogy a vírus veszélyesebb, I-es típusa jelenleg hét közép-afrikai országban van jelen, többek között a Kongói Köztársaságban és a Közép-Afrikai Köztársaságban.
"A majomhimlőnek vagy mpox vírusnak két nagy alcsoportja van. A veszélyesebb, úgynevezett klád I-es vagy közép-afrikai típusnak 7-8 százalék a halálozási aránya, és főleg gyerekeket és nőket betegít meg. A klád II-es világszerte elterjedt, nálunk is minden évben diagnosztizálnak néhány esetet. 2022 volt egy kiemelkedő év, amikor közel 80 eset volt Magyarországon, és 100 ezer eset volt világszerte ebből a klád II-ből. Ez körülbelül 7-10 ezrelékes halálozása jár, tehát százszor kisebb a halálozási arány, mint a klád I-esnél, és ez elsősorban biszexuális vagy homoszexuális férfiakat betegít meg" – magyarázta a szakember.
A veszélyesebb típus Afrikán kívüli megjelenésével kapcsolatban a virológus elmondta, hogy időről időre kimutatják ezt a változatot más kontinenseken is. Svédországban, Thaiföldön és Szingapúrban is regisztráltak már eseteket. Ezek azonban mindig importált megbetegedések voltak, olyan személyeknél, akik korábban Közép-Afrikában jártak.
A fertőzés gyakran csak a hazatérés után válik nyilvánvalóvá, mivel a lappangási idő viszonylag hosszú, a jellemző tünetek sokszor csak két-három héttel a fertőződés után jelentkeznek.
Rusvai szerint járványügyi szempontból valójában nincs globális vészhelyzet, a Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kihirdetett vészhelyzet fenntartása inkább adminisztratív célokat szolgál. "A vészhelyzetnek azért van jelentősége, mert a majomhimlő ellen a feketehimlő ellen készült vakcinával lehet védekezni, és mivel a feketehimlő elleni vakcinák úgynevezett zárolt vakcinabankokban vannak, csak akkor lehet ezeket a készleteket felszabadítani és felhasználni, ha kihirdetik a globális vészhelyzetet."
A szakértő hangsúlyozta, hogy nem kell tartani világméretű járványtól vagy attól, hogy Közép-Afrikán kívül tömegesen jelentkeznének esetek. Ugyanakkor figyelmeztetett: "Veszély akkor van, ha a vírus az itteni sporadikus esetekről áttevődik az európai rágcsálófajokra is, mert attól kezdve a vírus kiírthatatlanná válik."
Fű alatt brutális vámokat bocsátott ki Donald Trump több gyógyszerre is: ez itthon is gondot okozhat
Az Egyesült Államok a globális gyógyszerértékesítések közel felét adja, így a vámok bevezetése komoly hatással lehet a nemzetközi gyógyszeriparra.
Barbinek Paula, az Ázsia Expressz versenyzője motorbalesetet szenvedett, de állapota stabil - édesanyja szerint nincs ok aggodalomra.
A megelőzés új fizetőeszközzé vált, amit a vezető magánklinikák felismertek, és személyre szabott megoldásokkal reagálnak a növekvő piaci igényekre.
Új betegség a láthatáron: 30 százalékos halálozású vírust terjeszthet az itthon megjelent új kullancs
Új vírust azonosítottak a Magyarországon megjelent Hyalomma kullancsfajban, miközben a veszélyes krími-kongói vérzéses láz kórokozóját eddig nem mutatták ki itthon.
Egy friss nemzetközi teszt során több, "BPA-mentesnek" hirdetett cumiban is kimutatták a hormonkárosító biszfenol A jelenlétét.
Óriási áttörés az egyik leghalálosabb betegség ellen: pár évtizeden belül polcról levehető lesz az ellensz?
Áttörést értek el a floridai kutatók: univerzális rákvakcina fejlesztésén dolgoznak, amely forradalmasíthatja a betegség kezelését.
Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj 2025: kik a jelöltek, milyen határidőkre kell figyelni? Tudd meg, mit kell tudni Szent-Györgyi Albert Nobel-díjáról, miért kapta ezt az elismerést!
Európai vegyipari vállalatok növekvő mennyiségben exportálnak olyan mérgező növényvédő szereket, amelyek használata az EU-ban tiltott.
Az Euronics kedden bemutatta a magyar lakosság mentális állapotáról készült kutatását.
Novemberre, decemberre már nem volt időpont közfinanszírozott ellátásra.
Újabb hazai eredetű Nyugat-nílusi láz megbetegedést jelentettek.
Magyarországon a magánegészségügy egyre népszerűbb; egyre többen veszik igénybe a társadalombiztosítási rendszeren kívüli egészségügyi szolgáltatásokat.
20 év alatt megtízszereződött az autizmussal élő gyerekek száma Magyarországon. Mit jelent ez, és hogyan hat a mindennapokra?
Új csodagyógyszer jelent meg a láthatáron: teljesen odavannak érte, kenterbe veri a híres Ozempicet is
A gyógyszer további előnye, hogy kizárólag a zsírsejteket célozza meg, miközben megkíméli a sovány szöveteket.
Ettől szorong 2025-ben a legtöbb magyar fiatal: kevesen tudják a baj valódi okát, borzalmasan szenvednek
Függőség, szorongás, csökkenő önbizalom és önmaguk másokhoz hasonlítgatása: egy friss kutatása szerint ezek okozzák a legnagyobb kihívást a Z-generáció számára.
Sajdik stílusa azonnal felismerhető volt könnyedségéről és humoráról.
Óriási feketepiaca van ennek a gyógyszernek Magyarországon: vagyonokért árulják, a tényleg betegeknek nem jut
Az Ozempic iránt akkora a kereslet, hogy hiánycikké vált: a cukorbetegek tb-támogatással 7 ezer forintért juthatnak hozzá, a feketepiacon már 70 ezer forintot is elkérnek...
Csökken Magyarországon a klinikai gyógyszervizsgálatok száma, pedig ez a betegeknek lenne a legfontosabb.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
