2025. szeptember 26. péntek Jusztina
17 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ezen a fényképen egy kesztyűt viselő egészségügyi dolgozó egy Majomhimlő feliratú kémcsövet tart a kezében. Indiában eddig kevés megerősített majomhimlő-vírusos esetet mutattak ki.
Egészség

Kongatja a vészharangot Rusvai Miklós: szuperhalálos majomhimlő készülhet kitörni Afrikából

Pénzcentrum
2025. szeptember 26. 09:53

A majomhimlő veszélyesebb, I-es típusának Afrikából való kilépése komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, figyelmeztet Rusvai Miklós virológus. Ez a változat százszor magasabb halálozási aránnyal jár, mint a világszerte elterjedt II-es típus - tudósított az Infostart.

A majomhimlő esetszámai folyamatosan emelkednek, az idei évben várhatóan már a 40 ezret is meghaladják világszerte. Rusvai Miklós virológus az InfoRádióban adott interjújában kiemelte, hogy a vírus veszélyesebb, I-es típusa jelenleg hét közép-afrikai országban van jelen, többek között a Kongói Köztársaságban és a Közép-Afrikai Köztársaságban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"A majomhimlőnek vagy mpox vírusnak két nagy alcsoportja van. A veszélyesebb, úgynevezett klád I-es vagy közép-afrikai típusnak 7-8 százalék a halálozási aránya, és főleg gyerekeket és nőket betegít meg. A klád II-es világszerte elterjedt, nálunk is minden évben diagnosztizálnak néhány esetet. 2022 volt egy kiemelkedő év, amikor közel 80 eset volt Magyarországon, és 100 ezer eset volt világszerte ebből a klád II-ből. Ez körülbelül 7-10 ezrelékes halálozása jár, tehát százszor kisebb a halálozási arány, mint a klád I-esnél, és ez elsősorban biszexuális vagy homoszexuális férfiakat betegít meg" – magyarázta a szakember.

Kapcsolódó cikkeink:

A veszélyesebb típus Afrikán kívüli megjelenésével kapcsolatban a virológus elmondta, hogy időről időre kimutatják ezt a változatot más kontinenseken is. Svédországban, Thaiföldön és Szingapúrban is regisztráltak már eseteket. Ezek azonban mindig importált megbetegedések voltak, olyan személyeknél, akik korábban Közép-Afrikában jártak.

A fertőzés gyakran csak a hazatérés után válik nyilvánvalóvá, mivel a lappangási idő viszonylag hosszú, a jellemző tünetek sokszor csak két-három héttel a fertőződés után jelentkeznek.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Rusvai szerint járványügyi szempontból valójában nincs globális vészhelyzet, a Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kihirdetett vészhelyzet fenntartása inkább adminisztratív célokat szolgál. "A vészhelyzetnek azért van jelentősége, mert a majomhimlő ellen a feketehimlő ellen készült vakcinával lehet védekezni, és mivel a feketehimlő elleni vakcinák úgynevezett zárolt vakcinabankokban vannak, csak akkor lehet ezeket a készleteket felszabadítani és felhasználni, ha kihirdetik a globális vészhelyzetet."

A szakértő hangsúlyozta, hogy nem kell tartani világméretű járványtól vagy attól, hogy Közép-Afrikán kívül tömegesen jelentkeznének esetek. Ugyanakkor figyelmeztetett: "Veszély akkor van, ha a vírus az itteni sporadikus esetekről áttevődik az európai rágcsálófajokra is, mert attól kezdve a vírus kiírthatatlanná válik."
Címlapkép: Getty Images
#egészség #járvány #fertőzés #egészségügy #vírus #betegség #afrika #halálozás #járványhelyzet #vírusfertőzés #majomhimlő

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:45
10:44
10:32
10:03
09:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 26.
Még szinte fillérekért foglalhatsz "télből a nyárba" utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki
2025. szeptember 25.
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
2025. szeptember 26.
Kínát és az oroszokat is satuba fogná Donald Trump: újabb válságot szabadít a világra az USA elnöke?
2025. szeptember 25.
Ezt rengeteg magyar nem tudja a rá váró örökségről: sokakat érhet váratlan meglepetés 2025-ben?
2025. szeptember 25.
Teljes a káosz a palackvisszaváltásnál: foghatják a fejüket a vásárlók a kezelési díjak változása miatt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 26. péntek
Jusztina
39. hét
Szeptember 26.
Kutatók éjszakája
Szeptember 26.
Az európai nyelvek napja
Szeptember 26.
A fogamzásgátlás világnapja
Szeptember 26.
A tiszta hegyek napja
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Te is Pfizer oltást kaptál Covid ellen? Akkor erről jobb, ha tudsz
2
2 hete
Botrány, hiába fizetjük a TB-t: állami kórházban havi 160 ezret szednek a betegektől
3
3 hete
Te is lefagyasztod ezeket az ételeket otthon? Óriási hibát követsz el, mutatjuk, miért
4
2 hete
Vészesen terjed az új COVID-variáns Magyarországon: ezek a tünetei, érdemes komolyan venni
5
1 hete
Újra felütötte fejét a Covid itthon: ezekre az emberekre most nagyon veszélyes az új variáns
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bróker
Tőzsdei üzletkötő, ügyfelei megbízása alapján ad-vesz értékpapírokat. A munkakör betöltését, törvény szabályozza: büntetlen előélet, tőzsdei szakvizsga, minimum 1 év segédüzletkötősködés.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 26. 10:03
Kínát és az oroszokat is satuba fogná Donald Trump: újabb válságot szabadít a világra az USA elnöke?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 26. 08:40
Hiába a brutális megélhetési válság, erre nem sajnálják a pénzt a magyarok: rengeteget utaztak
Agrárszektor  |  2025. szeptember 26. 10:33
Ez a projekt megváltoztatja a világot: mindenki megérzi a hatását