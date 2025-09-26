Kongatja a vészharangot Rusvai Miklós: szuperhalálos majomhimlő készülhet kitörni Afrikából

A majomhimlő veszélyesebb, I-es típusának Afrikából való kilépése komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, figyelmeztet Rusvai Miklós virológus. Ez a változat százszor magasabb halálozási aránnyal jár, mint a világszerte elterjedt II-es típus - tudósított az Infostart.

A majomhimlő esetszámai folyamatosan emelkednek, az idei évben várhatóan már a 40 ezret is meghaladják világszerte. Rusvai Miklós virológus az InfoRádióban adott interjújában kiemelte, hogy a vírus veszélyesebb, I-es típusa jelenleg hét közép-afrikai országban van jelen, többek között a Kongói Köztársaságban és a Közép-Afrikai Köztársaságban.

"A majomhimlőnek vagy mpox vírusnak két nagy alcsoportja van. A veszélyesebb, úgynevezett klád I-es vagy közép-afrikai típusnak 7-8 százalék a halálozási aránya, és főleg gyerekeket és nőket betegít meg. A klád II-es világszerte elterjedt, nálunk is minden évben diagnosztizálnak néhány esetet. 2022 volt egy kiemelkedő év, amikor közel 80 eset volt Magyarországon, és 100 ezer eset volt világszerte ebből a klád II-ből. Ez körülbelül 7-10 ezrelékes halálozása jár, tehát százszor kisebb a halálozási arány, mint a klád I-esnél, és ez elsősorban biszexuális vagy homoszexuális férfiakat betegít meg" – magyarázta a szakember.

A veszélyesebb típus Afrikán kívüli megjelenésével kapcsolatban a virológus elmondta, hogy időről időre kimutatják ezt a változatot más kontinenseken is. Svédországban, Thaiföldön és Szingapúrban is regisztráltak már eseteket. Ezek azonban mindig importált megbetegedések voltak, olyan személyeknél, akik korábban Közép-Afrikában jártak.

A fertőzés gyakran csak a hazatérés után válik nyilvánvalóvá, mivel a lappangási idő viszonylag hosszú, a jellemző tünetek sokszor csak két-három héttel a fertőződés után jelentkeznek.

Rusvai szerint járványügyi szempontból valójában nincs globális vészhelyzet, a Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kihirdetett vészhelyzet fenntartása inkább adminisztratív célokat szolgál. "A vészhelyzetnek azért van jelentősége, mert a majomhimlő ellen a feketehimlő ellen készült vakcinával lehet védekezni, és mivel a feketehimlő elleni vakcinák úgynevezett zárolt vakcinabankokban vannak, csak akkor lehet ezeket a készleteket felszabadítani és felhasználni, ha kihirdetik a globális vészhelyzetet."

A szakértő hangsúlyozta, hogy nem kell tartani világméretű járványtól vagy attól, hogy Közép-Afrikán kívül tömegesen jelentkeznének esetek. Ugyanakkor figyelmeztetett: "Veszély akkor van, ha a vírus az itteni sporadikus esetekről áttevődik az európai rágcsálófajokra is, mert attól kezdve a vírus kiírthatatlanná válik."