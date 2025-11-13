2025. november 13. csütörtök Szilvia
Gyermekorvos orvos vizsgálja a beteg gyermeket arcmaszkban. Beteg fiú az egészségügyi klinikán vizsgálatra és szűrésre. Gyerekek otthoni kezelése vírus ellen. Koronavírus világjárvány. Covid-19 járvány. Köhögő beteg.
Egészség

Nagyon súlyos veszélyben lehetnek a magyar gyerekek: ijesztő adat érkezett az egészségükről

Pénzcentrum
2025. november 13. 11:23

Egy friss kutatás szerint a gyermekkori magas vérnyomás előfordulása közel kétszeresére nőtt az elmúlt 20 évben, ami komoly egészségügyi kockázatot jelent a fiatalok jövőbeli egészségére nézve - közölte a CNN.

A gyermekek és serdülők körében a magas vérnyomás (hipertónia) előfordulási aránya világszerte közel kétszeresére emelkedett 2000 óta. A The Lancet Child and Adolescent Health folyóiratban szerdán megjelent tanulmány szerint 2000-ben a fiúk 3,4%-a és a lányok 3%-a szenvedett magas vérnyomástól, míg 2020-ra ez az arány 6,5%-ra, illetve 5,8%-ra nőtt.

Dr. Peige Song, a kínai Zhejiang Egyetem Orvostudományi Karának kutatója szerint a hipertóniás gyermekek később nagyobb valószínűséggel szenvedhetnek szívbetegségektől, ami az Egyesült Államokban a vezető halálok. A jó hír azonban, hogy ez egy módosítható kockázati tényező, amelyet megfelelő szűréssel, korai felismeréssel és megelőzéssel kezelni lehet.

A gyermekkori magas vérnyomás növekedésének hátterében számos tényező állhat. A gyermekkori elhízás jelentős kockázati tényező, mivel összefüggésben áll az inzulinrezisztenciával, gyulladással és az érrendszer működésével. Emellett a magas nátriumbevitel, az ultrafel­dolgozott élelmiszerek fogyasztása, a rossz alvásminőség, a stressz és a genetikai hajlam is hozzájárulhat a problémához.

A kutatók szerint a mai gyermekek kevesebbet mozognak, mint a korábbi generációk, és több időt töltenek ülő tevékenységekkel, például képernyőhasználattal. Dr. Mingyu Zhang, a Harvard Orvosi Egyetem adjunktusa rámutatott, hogy a környezeti szennyező anyagok, köztük a PFAS vegyületek (per- és polifluoralkil anyagok) is növelhetik a kockázatot.

A tanulmány 21 ország 96 kutatásának adatait elemezte, és figyelembe vette mind az orvosi rendelőben, mind az otthon mért vérnyomásértékeket. Így azonosítani tudták az úgynevezett "maszkírozott hipertóniát" is, amely az orvosi vizsgálat során nem mutatható ki. A kutatás szerint ez a leggyakoribb típus, ami azt jelenti, hogy sok gyermeknél nem derül ki a valódi magas vérnyomás, ha csak az orvosi rendelőben történő mérésekre hagyatkozunk.

A szakértők szerint a szülőknek nem szabad feltételezniük, hogy a magas vérnyomás csak felnőtteknél fordul elő. Ha aggódnak gyermekük elhízása vagy magas vérnyomása miatt, a nyomásgyakorlás, megszégyenítés és korlátozás helyett inkább az egészséges viselkedésformák pozitív módon történő növelésére kellene összpontosítaniuk. Jill Castle gyermekdietetikus javasolja a családi étkezések előtérbe helyezését és az ételek "jó" vagy "rossz" címkézésének elkerülését.
Címlapkép: Getty Images
