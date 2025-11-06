Máris robbanhat az őszi covid-hullám? Ezekben a megyékben van most a legtöbb beteg: tömve lesznek a várók a következő hetekben

A 44. héten az országban 18 100 fő fordult orvoshoz influenzaszerű, és 136 200 fő akut légúti fertőzés tüneteivel - közölte az NNGYK. 2025. október 27. és november 2. közötti héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról nem érkezett jelentés.

A 44. héten influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordult a betegek 17,3%-a 0-14 éves gyermek, 33,7%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 34,8%-uk a 35-59 évesek, 14,2%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Az akut légúti fertőzéses betegeknek pedig 37,7%-a 0-14 éves gyermek, 24,5%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 24,7%-uk a 35-59 évesek, 13,1%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Vagyis az influenza inkább a fiatal felnőttek körében terjed, de a felsőlégúti vírusok nagy arányban a gyerekeket betegítik.

2025. év 44. hetében három közigazgatási területen nőtt, egy területen stagnált, a többi helyen csökkent az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók gyakorisága az előző héthez viszonyítva. Ez nem is meglepő, hiszen az őszi szünet második hetében mindig visszaesést mutat a betegszám a korábbi hetek tükrében. Viszont influenzaszerű megbetegedés terén több megyében - főként Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Nógrád, Tolna, Vas, Veszprém - és Budapest területén is emelkedés történt.

A 100 000 lakosra jutó orvoshoz fordult betegek számát tekintve influenza terén az országos átlag felett alakult az incidencia Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Veszprém területén. Akut légúti fertőzések terén pedig Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna területén volt nagyobb az előfordulás, mint az országos átlag.

Az alábbi grafikon megmutatja, hogy az elmúlt hetekben hogy változott megyénként a betegek előfordulása, illetve, hogy az utolsó friss adatok alapján mely megyékben mutatkozik növekedés vagy csökkenés:

A légúti megbetegedések előfordulásának görbéi a korábbi években megszokott módon alakulnak: a figyelőszolgálat a 40. hetén kezdi meg őszi működését, amikor az első hetekben többnyire növekedés látszik. Majd ezt megszakítja az őszi szünet: ezt az esést látjuk az idei (kék) görbéken. Ezután pedig jellemzően mérsékelt növekedés következik a téli szünetig, de jellemzően hétről hétre egyre többen mennek orvoshoz. Az igazi nagy járványhullám pedig majd az újévben indul be és február végén-március elején tetőzik, ha idén is a papírforma teljesül.

Sokkal több a covidos, mint az influenzás beteg

A 44. héten összesen 198 betegtől érkezett légúti minta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába, melyből egy minta feldolgozásra alkalmatlan volt - közölték. A sentinel orvosok által beküldött 169 minta közül egy betegnél az influenza A(H1N1pdm09), két betegnél az influenza A(H3), 33 betegnél a SARS-CoV-2 vírus kóroki szerepét igazolták. Az influenza pozitivitási arány 1,8%,

a SARS-CoV-2 pozitivitási arány 19,5% volt.

A sentinel kórházak által beküldött 6 minta közül három betegnél SARS-CoV-2 vírust mutattak ki. A hagyományos diagnosztikus célú vizsgálat keretében érkezett 23 légúti minta közül három SARS-CoV-2, hét rhinovírus, kettő parainfluenza vírus pozitív volt.

A 44. héten a légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján 110 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 12 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban. A kórházi ápolást igénylő 110 SARI beteg 26,4%-a (29 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, 45,5%-a (50 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt. A kórházi ápolást igénylő betegek közül két főnél influenza A(NT), 26 főnél a SARS-CoV-2 állt a megbetegedések hátterében. A COVID- 19 fertőzöttek 30,8%-a (8 fő) 0-14 éves, illetve 65,4%-a (17 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt. Influenzavírus okozta SARI megbetegedést a 6-9 éves és az 50-59 éves korosztályban diagnosztizáltak

A 2025. év 40. és 44. hete között összesen 907 vizsgálati anyagot dolgoztak fel az NNGYK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban, ahol hat főnél influenza A [4 influenza A(H1pdm09), 2 influenza A(H3)], 205 főnél COVID-19 fertőzést igazoltak - ez az összes eset 22,6 százaléka. Húsz megbetegedés hátterében rhinovírus állt, négyet parainfluenza vírus, egyet bocavírus okozott.