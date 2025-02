Nem csitult a majomhimlő terjedése: továbbra is fennáll a közegészségügyi vészhelyzet

A majomhimlőt továbbra is nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

A WHO keddi sürgősségi tanácskozását követően a világszervezet főtitkára a szakértőkkel egyetértve közölte, hogy a betegség alakulása továbbra is megfelel a nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzet kritériumainak.

A WHO először tavaly augusztusban nyilvánította közegészségügyi vészhelyzetnek a majomhimlőt az esetszám folyamatos növekedése és a járvány földrajzi terjedése miatt. A nemzetközi szervezet hozzáfűzte, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén kirobbant konfliktus, amely akadályozta a járványra adott válaszlépéseket, szintén szerepet játszott döntésében.

A nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzet a WHO legmagasabb szintű riasztása, amelyet a szervezet főigazgatója hirdet ki egy külső szakértőkből álló csoport tanácsát követően.

A majomhimlő egy másik vírusvariánsát 2022-2023-ban szintén vészhelyzetnek minősítették.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az új vírusvariáns, a Klád Ib továbbra is elsősorban a Kongói Demokratikus Köztársaságban terjed, de Uganda és Burundi is kiemelten érintett a WHO közelmúltban kiadott jelentése szerint. Majomhimlős esetek ezenkívül utazásokhoz köthetően olyan országokban is előfordultak már, mint Thaiföld és Nagy-Britannia.

2024 eleje óta a WHO adatai szerint világszerte 21 ezer laboratóriumi vizsgálattal megerősített majomhimlős fertőződést regisztráltak, közülük 70 volt végzetes. A legtöbb haláleset Kongóban történt. További több mint 50 ezer majomhimlő-gyanús megbetegedést is följegyeztek tavaly, és mintegy ezer halálozást is - ezek megerősítése azonban sok helyen nagy nehézségekbe ütközik a megfelelő kapacitás hiánya miatt.