Mucor penész, más néven fekete gomba, kenyérpenész gombák, számítógépes illusztráció. A Mucor sp. gombák a talajban és a bomló szerves anyagokban találhatók, és gyakori beltéri penészgombák. Immunhiányos vagy szteroidterápiában ré
Egészség

Egy új kutatás riasztó kapcsolatot tár fel a COVID és a rákos megbetegedések között

Pénzcentrum
2025. augusztus 19. 18:44

Új kutatás szerint a COVID és az influenza felébresztheti a szunnyadó emlőrákos sejteket a tüdőben, ami metasztatikus betegséghez vezethet. A tudósok szerint nem maguk a vírusok, hanem az általuk kiváltott immunválasz lehet a felelős a rákos sejtek újraaktiválódásáért.

A Nature orvosi folyóiratban megjelent új tanulmány szerint a gyakori légúti vírusok, mint az influenza és a COVID, képesek újraaktiválni a tüdőben szunnyadó rákos sejteket, ami néhány héten belül metasztatikus betegséghez vezethet.

A pandémia alatt a tudósok megfigyelték, hogy megnövekedett a halálozás és a metasztatikus tüdőbetegség előfordulása azon emlőrák-túlélők körében, akiknél SARS-CoV-2 fertőzést diagnosztizáltak. Egy tanulmány kimutatta, hogy az aktív emlőrákos betegek, akik COVID-pozitívak voltak, kétszeres halálozási kockázattal néztek szembe a COVID-negatív emlőrákos betegekhez képest. Egy másik jelentés szerint a COVID-pozitív emlőrákos betegeknél közel 50%-kal nagyobb valószínűséggel alakult ki metasztatikus betegség a tüdőben.

A kutatók egereket tettek ki SARS-CoV-2 vagy influenza vírusnak, és azt találták, hogy mindkét vírus felébresztette a tüdőben lévő szunnyadó rákos sejteket. Napok alatt a sejtek metasztázist képeztek, két héten belül pedig metasztatikus léziók alakultak ki. Érdekes módon a felébredt rákos sejtek ismét szunnyadó állapotba kerültek, miután a fertőzés elmúlt, de éberebb állapotban maradtak, mint korábban, így nagyobb valószínűséggel szaporodhatnak a jövőben - jelentette a Huffpost.

A kutatók szerint amikor elkapjuk az influenzát vagy a COVID-ot, a szervezet gyulladásos citokineket bocsát ki, amelyek segítenek a kórokozó elleni küzdelemben. Bár ezek elengedhetetlenek a fertőzések leküzdéséhez, egyben elősegíthetik a rák rosszindulatúvá válását és a metasztázisok kialakulását is. Különösen az interleukin-6 (IL-6) nevű citokin tűnik felelősnek a szunnyadó rákos sejtek aktiválásáért.

Dr. Karishma Kollipara, a Northwell Staten Island University Hospital mellsebésze szerint a tanulmány eredményei aláhúzzák a védőoltások és a megelőző stratégiák fontosságát a rákbetegeknél, különösen azoknál, akiknek kórtörténetében metasztatikus betegség szerepel. Megjegyezte azonban, hogy a kutatást rágcsálókon végezték, és bár hasonló hatás előfordulhat embereknél is, ezt még nem bizonyították egyértelműen.

A szakértők azt javasolják az emlőrák-túlélőknek és a rákbetegeknek, hogy tegyenek óvintézkedéseket az influenza és a COVID elkerülése érdekében. Ajánlott naprakészen tartani a védőoltásokat, alaposan kezet mosni, és légúti tünetek esetén orvoshoz fordulni. Mindenkinek érdemes maszkot viselnie nyilvános helyeken, ha légúti tünetei vannak, hogy megakadályozza a fertőzés terjedését a rák-túlélők felé.
Címlapkép: Getty Images
#influenza #kutatás #rák #tanulmány #covid-19 #covid 19 #covid

