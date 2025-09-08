Indul az ősszel szedhető gombák szezonja: mutatjuk, melyek a legfinomabb ehető gombák ősszel, mit ír az őszi gomba lelőhelyek térképe és milyen őszi mérges gombákkal...
Gyakran fáj a gyerek feje? Ezekre a tünetekre figyelj oda, nagy bajt jelezhetnek előre
Egy sürgősségi gyermekorvos ismertette, milyen figyelmeztető jelekre kell odafigyelni fejfájás esetén, és mely tüneteket tart vészjelzésnek.
Meghan Martin floridai orvos, aki a közösségi médiában @beachgem10 néven ismert, a TikTokon közzétett videójában hívta fel a szülők figyelmét azokra a tünetekre, amelyekre különösen oda kell figyelni.
Az orvos elmondta, hogy évente több száz fejfájással küzdő gyermeket lát a sürgősségi osztályon, és közülük mindössze körülbelül háromnál diagnosztizál agydaganatot. Tapasztalatai alapján azonban vannak olyan tünetek, amelyek különösen aggasztóak lehetnek - írta a Daily Mail.
Az első figyelmeztető jel a fejfájás időzítése. "A reggeli fejfájás, vagy ha a fejfájás reggel a legerősebb, vészjelző tünet" - magyarázta Dr. Martin.
A második figyelmeztető jel a hányinger és hányás. A tartós gyomorpanaszok agydaganat tünetei lehetnek, mivel az növeli az agynyomást. "Dupla vészjelzés, ha egy gyermek reggel fejfájással ébred, hányással társulva, és ez már több napja tart" - figyelmeztetett az orvos.
További aggasztó tünet lehet a fokozott fáradékonyság is. Bár az iskolakezdés időszakában gyakori, hogy a gyerekek fáradtabbak, ha ez tartósan fennáll, különösen más tünetekkel együtt, akkor érdemes orvoshoz fordulni.
Dr. Martin szerint a látással, hallással vagy beszéddel kapcsolatos problémák is aggodalomra adhatnak okot. A látással kapcsolatban az egyensúlyvesztés vagy a kettős látás lehet figyelmeztető jel.
Egyéb figyelmeztető tünetek közé tartoznak a személyiségváltozások, görcsrohamok, valamint az arc és a végtagok gyengesége.
Az orvos elmondta, hogy a sürgősségi osztályon az aggasztó tünetekkel érkező betegeknél CT- vagy MRI-vizsgálatot végeznek a probléma alaposabb feltárása érdekében.
"Nem azért osztom meg ezt az információt, hogy megijesszelek vagy még szorongóbbá tegyelek, hanem hogy felhatalmazva érezd magad arra, hogy kiállj a gyermekedért, és most már minden információd megvan ehhez" - zárta gondolatait Dr. Martin.
Az új, mesterséges intelligenciával működő sztetoszkóp képes három veszélyes szívbetegséget mindössze 15 másodperc alatt felismerni.
Egy friss nemzetközi, laboratóriumi vizsgálat szerint a vizsgált 19 cumiból 4 tartalmazott hormonrendszert károsító biszfenol A-t (BPA).
Hogyan kapható járókeret receptre, mennyi egy járókeret ára tb támogatással? Mennyi a gurulós járókeret, más néven tb támogatott rollátor vagy könnyű rollátor ára tb támogatással?
Meghalt Kásler Miklós, közölte pénteken Vitályos Eszter kormányszóvivő.
A Meta szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezet be mesterséges intelligencia alapú chatbotjainál.
A magyar fiatalok körében egyszerre jelent komoly problémát a túlsúly és a torzult testkép.
Állapotáról vallott a Nemzet Színésze: "A magatehetetlenséget nem kívánom, inkább kiugrom az ablakon!"
Szacsvay László szerint idős korban bölcsebb választás lehet szakemberek segítségét igénybe venni, mint állandóan a családtagokra támaszkodni.
Vilonya és Papkeszi településeken a vezetékes ivóvizet kizárólag forralás után szabad fogyasztani.
Több nemzetközi tanulmány is megerősíti ezeket az eredményeket.
A Cell Metabolism folyóiratban megjelent tanulmány szerint a teljes kalóriabevitel nem az egyetlen meghatározó tényezője a testsúlygyarapodásnak.
Az Egészségügyi Világszervezet korábban figyelmeztetett, hogy az antibiotikum-rezisztencia "sürgős közegészségügyi fenyegetést jelent.
Szeptember 4-én, 91 éves korában elhunyt Giorgio Armani, a kortárs divat egyik legnagyobb hatású tervezője.
Vége a "jó" világnak, már erre sincsen kapacitás: októbertől a kontrollvizsgálatokhoz is új beutaló kell
Új kormányrendelet értelmében a további vizsgálatokhoz és kontrollokhoz is kötelező lesz beutalót kérni a szakorvostól.
A WHO új jelentése szerint több mint egymilliárd ember él mentális egészségügyi problémákkal világszerte, ami hatalmas emberi és gazdasági terhet jelent.
Néhány hét nyugalom és kikapcsolódás a legtöbbünknek elegendő ahhoz, hogy újult erővel térjenek vissza a mindennapokhoz.
A fertőzötteket legalább nyolc flandriai idősotthonban azonosították, ahol hét haláleset történt, valamint egy vallóniai intézményben, ahol egy ember hunyt el.
Összesen 2,3 milliárd ember éhezik ma a világban, ami a népesség 28 százalékát jelenti. De vajon miért és meddig romolhat ez a tendencia? Mutatjuk!
Egy régóta várt nyaralás után a munkába való visszatérés valóságos hidegzuhanyaként érhet minket, a napsütötte tengerparton töltött végtelennek tűnő napok után.
