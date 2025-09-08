2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
28 °C Budapest
Beteg kisfiú ül az ágyon. A fiúnak fáj a feje és láza van.Az anya vigasztalja a kisfiút.Nikon D850
Egészség

Gyakran fáj a gyerek feje? Ezekre a tünetekre figyelj oda, nagy bajt jelezhetnek előre

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 11:17

Egy sürgősségi gyermekorvos ismertette, milyen figyelmeztető jelekre kell odafigyelni fejfájás esetén, és mely tüneteket tart vészjelzésnek.  

Meghan Martin floridai orvos, aki a közösségi médiában @beachgem10 néven ismert, a TikTokon közzétett videójában hívta fel a szülők figyelmét azokra a tünetekre, amelyekre különösen oda kell figyelni.

Az orvos elmondta, hogy évente több száz fejfájással küzdő gyermeket lát a sürgősségi osztályon, és közülük mindössze körülbelül háromnál diagnosztizál agydaganatot. Tapasztalatai alapján azonban vannak olyan tünetek, amelyek különösen aggasztóak lehetnek - írta a Daily Mail.

Az első figyelmeztető jel a fejfájás időzítése. "A reggeli fejfájás, vagy ha a fejfájás reggel a legerősebb, vészjelző tünet" - magyarázta Dr. Martin.

A második figyelmeztető jel a hányinger és hányás. A tartós gyomorpanaszok agydaganat tünetei lehetnek, mivel az növeli az agynyomást. "Dupla vészjelzés, ha egy gyermek reggel fejfájással ébred, hányással társulva, és ez már több napja tart" - figyelmeztetett az orvos.

További aggasztó tünet lehet a fokozott fáradékonyság is. Bár az iskolakezdés időszakában gyakori, hogy a gyerekek fáradtabbak, ha ez tartósan fennáll, különösen más tünetekkel együtt, akkor érdemes orvoshoz fordulni.

Dr. Martin szerint a látással, hallással vagy beszéddel kapcsolatos problémák is aggodalomra adhatnak okot. A látással kapcsolatban az egyensúlyvesztés vagy a kettős látás lehet figyelmeztető jel.

Egyéb figyelmeztető tünetek közé tartoznak a személyiségváltozások, görcsrohamok, valamint az arc és a végtagok gyengesége.

Az orvos elmondta, hogy a sürgősségi osztályon az aggasztó tünetekkel érkező betegeknél CT- vagy MRI-vizsgálatot végeznek a probléma alaposabb feltárása érdekében.

"Nem azért osztom meg ezt az információt, hogy megijesszelek vagy még szorongóbbá tegyelek, hanem hogy felhatalmazva érezd magad arra, hogy kiállj a gyermekedért, és most már minden információd megvan ehhez" - zárta gondolatait Dr. Martin.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #orvos #reggeli #sürgősségi #reggel #tünet #fejfájás

