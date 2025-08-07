Hogyan került egyre korábbra a Túlfogyasztás Napja? Mit jelent az ökológiai lábnyom, és mely országok „égetik el” a leggyorsabban a bolygó tartalékait? Mutatjuk!
Már az iható csapvíz is luxus a betegeknek: vérlázító állapotok ebben a fontos magyar kórházban
Továbbra is fennállnak a vízellátási problémák a székesfehérvári kórház szülészeti osztályán, ahol a csapvíz még mindig nem fogyasztható, bár kézmosásra már használható.
Az RTL Híradó egy kórházi dolgozótól értesült arról, hogy a B épületben található osztályokon, köztük a szülészeten, továbbra sem iható a csapvíz. A Facebookon megjelent bejegyzések szerint ez a probléma már hónapok óta fennáll.
A vízhálózatot többször is fertőtlenítették, ami alatt még a vécék öblítésére sem lehetett vizet használni. Egy kismama beszámolója szerint vödörben és üvegben kellett vizet hordaniuk a mosdó öblítéséhez.
Gulyás Gergely a szerdai kormányinfón elmondta, hogy a víz ellenőrzése után fertőtlenítést rendeltek el, ami rendben lezajlott. Hangsúlyozta, hogy a korlátozás ideje alatt hat szülés történt, amelyek mind rendben zajlottak le. A miniszterelnökséget vezető miniszter elnézést kért az érintettektől.
A csatorna szerint további problémák is vannak az intézményben: a május 23-án átadott onkológiai osztályt állítólag még nem használják.
Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban csak annyit mondott, hogy át kell majd költöztetni az onkológiát, de nem válaszolt arra a kérdésre, hogy miért nem volt elegendő a több mint két hónap a költözésre.
A laphámsejtes karcinóma az Egyesült Királyságban évente több mint 25 000 embert érint, ezzel a második leggyakoribb bőrrákfajta.
A magyarok többsége aggódik az egészségéért, ezért 30 százalékuk jár rendszeresen szűrővizsgálatokra
Egyre kevésbé számít tabunak Magyarországon pszichológushoz fordulni, mégis sokak fejében élnek még tévhitek a lelki segítségkérésről.
Riasztó adatok a Heim Pál Gyermekkórházból: rengeteg gyereket ért ilyen baleset, pár éve ez még nem volt
Júliusban összesen 28 gyermek került be a Heim Pál Gyermekkórházba elektromos rollerrel összefüggő baleset miatt
Egy brit ápoló különleges kérdéseivel vált népszerűvé a közösségi médiában, amelyekkel a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar jeleit próbálja azonosítani.
A változatos gyümölcsfogyasztás bizonyítottan csökkenti a daganatos betegségek, a magas vérnyomás, az inzulinrezisztencia és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát.
A laboratóriumi vizsgálatok során az egyik székletmintából calicivírust mutattak ki, amely a járvány kórokozójaként azonosítható.
BMI index kalkulátor nőknek, férfiaknak: ez a hiteles BMI kalkulátor megmondja, mennyi az ideális testsúly kor szerint, mennyi a testtömeg index, BMI index nők, gyerekek...
Egyre több magyar nyugdíjas kényszerül hitelt felvenni fogászati kezelésre: másként nem tuják kifizetni
Hiányzó foggal élni nem csupán esztétikai kompromisszum, hanem komoly egészségügyi és életminőségi kockázat is.
A Moderna ennek ellenére a vártnál jobb második negyedéves számokat közölt a napokban.
Ezek az alattomos fertőző betegségek terjednek most itthon: hiába hittük, hogy megszabadultunk tőlük?
Az idei évet pedig kétségkívül a Hepatitis A fertőzések határozták meg eddig, de még nem csengett le a szamárköhögés sem teljesen.
Mikrobiom-barát menü napi közel 28 ezerért? Megnéztük, mit kapsz ennyiért a Food Revolution és Schwab Richárd új étrendjében – és mit nem.
Új kutatás szerint az idősebb felnőttek esetében az élelmiszer-támogatási programokban való részvétel lassíthatja a kognitív hanyatlást.
Schmuck Andor július 14-én hunyt el, miután hónapokig küzdött súlyos betegséggel.
A légkondicionálók helytelen használata miatt egyre több szezonális légúti megbetegedést regisztrálnak a szakorvosok.
Kínai neurológusok felfedezték, hogy bizonyos agyi struktúrák összefüggésben állnak a pszichopata viselkedéssel, beleértve az agressziót és a szabályszegést.
Az NNGYK kéri a lakosságot, hogy a parlagfüves területeket jelezzék a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal parlagfű-bejelentő felületén.
Az ajakfeltöltés mára mindennapossá vált – sokak számára olyan rutin, mint a műköröm vagy a szempilla.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
