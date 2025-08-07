Már az iható csapvíz is luxus a betegeknek: vérlázító állapotok ebben a fontos magyar kórházban

Továbbra is fennállnak a vízellátási problémák a székesfehérvári kórház szülészeti osztályán, ahol a csapvíz még mindig nem fogyasztható, bár kézmosásra már használható.

Az RTL Híradó egy kórházi dolgozótól értesült arról, hogy a B épületben található osztályokon, köztük a szülészeten, továbbra sem iható a csapvíz. A Facebookon megjelent bejegyzések szerint ez a probléma már hónapok óta fennáll.

A vízhálózatot többször is fertőtlenítették, ami alatt még a vécék öblítésére sem lehetett vizet használni. Egy kismama beszámolója szerint vödörben és üvegben kellett vizet hordaniuk a mosdó öblítéséhez.

Gulyás Gergely a szerdai kormányinfón elmondta, hogy a víz ellenőrzése után fertőtlenítést rendeltek el, ami rendben lezajlott. Hangsúlyozta, hogy a korlátozás ideje alatt hat szülés történt, amelyek mind rendben zajlottak le. A miniszterelnökséget vezető miniszter elnézést kért az érintettektől.

A csatorna szerint további problémák is vannak az intézményben: a május 23-án átadott onkológiai osztályt állítólag még nem használják.

Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban csak annyit mondott, hogy át kell majd költöztetni az onkológiát, de nem válaszolt arra a kérdésre, hogy miért nem volt elegendő a több mint két hónap a költözésre.