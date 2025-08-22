Újra felbukkant a rettegett betegség, emberben mutatták ki a pestist: komoly lépéseket tettek a hatóságok

Kaliforniában egy személy pozitív tesztet adott pestisre, és jelenleg otthonában lábadozik. Az Egyesült Államokban évente átlagosan hét ember fertőződik meg a betegséget okozó Yersinia pestis baktériummal, elsősorban a nyugati államokban - tudósított a Time.

Az El Dorado megyei egészségügyi tisztviselők közleménye szerint a fertőzött személyt már kezelték, és otthonában gyógyul. A szakértők szerint a beteg valószínűleg kempingezés közben, bolhacsípés útján fertőződött meg.

A pestisnek három típusa létezik: a bubópestis, amely a 14. században világszerte tömeges halálozást okozott; a szeptikémiás pestis, amikor a fertőzés a véráramba jut; és a tüdőpestis, amikor a fertőzés a tüdőbe hatol. Az Egyesült Államokban előforduló esetek több mint 80%-a bubópestis.

Dr. Scott Roberts, a Yale New Haven Health System fertőzésmegelőzési igazgatója szerint a bubópestis a nyirokcsomókban összpontosul, ahol gyulladásos reakciót és duzzanatot okoz. A betegség tovább terjedhet a véráramba (szeptikémiás pestis), majd onnan a tüdőbe (tüdőpestis), ami légzési nehézségeket és mellkasi fájdalmat okozhat.

A három típus közül csak a tüdőpestis terjed emberről emberre, cseppfertőzés útján. A fertőzés akár egy nappal a kórokozó belélegzése után betegséget okozhat. A pestis antibiotikumokkal kezelhető, de fontos a kezelés mielőbbi megkezdése, mert kezelés nélkül halálos lehet.

Az egészségügyi szakemberek azt javasolják, hogy az emberek kerüljék a vadállatok, különösen a rágcsálók és mókusok etetését, és soha ne érintsenek meg beteg állatokat. A szabadban, különösen kempingezés vagy túrázás közben használjanak rovarriasztót a fertőzött bolhák csípésének elkerülése érdekében. A kutyákat és macskákat bolhairtó szerekkel kell védeni, és meg kell akadályozni, hogy rágcsálók üregeiben kutassanak.

Bár léteznek régebbi pestis elleni vakcinák, sem az Egészségügyi Világszervezet, sem az amerikai egészségügyi hatóságok nem javasolják ezeket. Az Egyesült Államok 1999-ben biztonsági aggályok és a hatékonyságot megkérdőjelező tanulmányok miatt megszüntette a vakcina forgalmazását, de a kutatók dolgoznak hatékonyabb oltóanyagok kifejlesztésén.