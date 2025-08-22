2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
23 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Empty Corridor In Modern Hospital
Egészség

Újra felbukkant a rettegett betegség, emberben mutatták ki a pestist: komoly lépéseket tettek a hatóságok

Pénzcentrum
2025. augusztus 22. 13:44

Kaliforniában egy személy pozitív tesztet adott pestisre, és jelenleg otthonában lábadozik. Az Egyesült Államokban évente átlagosan hét ember fertőződik meg a betegséget okozó Yersinia pestis baktériummal, elsősorban a nyugati államokban - tudósított a Time.

Az El Dorado megyei egészségügyi tisztviselők közleménye szerint a fertőzött személyt már kezelték, és otthonában gyógyul. A szakértők szerint a beteg valószínűleg kempingezés közben, bolhacsípés útján fertőződött meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pestisnek három típusa létezik: a bubópestis, amely a 14. században világszerte tömeges halálozást okozott; a szeptikémiás pestis, amikor a fertőzés a véráramba jut; és a tüdőpestis, amikor a fertőzés a tüdőbe hatol. Az Egyesült Államokban előforduló esetek több mint 80%-a bubópestis.

Dr. Scott Roberts, a Yale New Haven Health System fertőzésmegelőzési igazgatója szerint a bubópestis a nyirokcsomókban összpontosul, ahol gyulladásos reakciót és duzzanatot okoz. A betegség tovább terjedhet a véráramba (szeptikémiás pestis), majd onnan a tüdőbe (tüdőpestis), ami légzési nehézségeket és mellkasi fájdalmat okozhat.

A három típus közül csak a tüdőpestis terjed emberről emberre, cseppfertőzés útján. A fertőzés akár egy nappal a kórokozó belélegzése után betegséget okozhat. A pestis antibiotikumokkal kezelhető, de fontos a kezelés mielőbbi megkezdése, mert kezelés nélkül halálos lehet.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az egészségügyi szakemberek azt javasolják, hogy az emberek kerüljék a vadállatok, különösen a rágcsálók és mókusok etetését, és soha ne érintsenek meg beteg állatokat. A szabadban, különösen kempingezés vagy túrázás közben használjanak rovarriasztót a fertőzött bolhák csípésének elkerülése érdekében. A kutyákat és macskákat bolhairtó szerekkel kell védeni, és meg kell akadályozni, hogy rágcsálók üregeiben kutassanak.

Bár léteznek régebbi pestis elleni vakcinák, sem az Egészségügyi Világszervezet, sem az amerikai egészségügyi hatóságok nem javasolják ezeket. Az Egyesült Államok 1999-ben biztonsági aggályok és a hatékonyságot megkérdőjelező tanulmányok miatt megszüntette a vakcina forgalmazását, de a kutatók dolgoznak hatékonyabb oltóanyagok kifejlesztésén.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #fertőzés #egészségügy #oltás #egyesült államok #betegség #egészségügyi dolgozók #fertőző betegségek #ember #pestis

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:16
14:03
13:44
13:31
13:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 22.
Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet
2025. augusztus 22.
Ezt a 15 szakmát 2030-ra kinyírja a mesterséges intelligencia: milliónyi munkahely tűnhet el?
2025. augusztus 22.
Ezért ne tedd el rögtön, a talált pénzt: súlyos árat fizet, aki megtaláló helyett tolvaj lesz
2025. augusztus 21.
Megvan a mesterséges intelligencia következő áldozata? Ezek a dolgozók vannak óriási veszélyben
2025. augusztus 22.
Durva fenyegetés Izraeltől: földig rombolással fenyegetnek, ezt követelik most
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 22. péntek
Menyhért, Mirjam
34. hét
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Óriási botrány robbanhat a Pfizer COVID-19 vakcinák körül: találtak egy súlyos mellékhatást
2
3 hete
Újabb fordulat Schmuck Andor temetése ügyében: ismert művész jelentkezett be, ő állja a költségeket
3
1 hónapja
Pintér Sándor új rendelete mindent megváltoztat: így alakítják át az orvosok ügyeleti rendszerét
4
4 hete
Ezekben a tengerekben terjed a húsevő, Vibrio-baktérium: így nem szabad vízbe menni
5
4 hete
Fű alatt készül a magyar egészségügy reformja: aki ezt meglépi, búcsút mondhat a várólistáknak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Treasury ügyletek
Saját számlás devizaügyletek és kamatügyletek gyűjtőfogalma.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 22. 13:02
Ezt a 15 szakmát 2030-ra kinyírja a mesterséges intelligencia: milliónyi munkahely tűnhet el?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 22. 12:44
Durva fenyegetés Izraeltől: földig rombolással fenyegetnek, ezt követelik most
Agrárszektor  |  2025. augusztus 22. 13:27
Ilyen új sörök lephetik el a boltok polcait: te kipróbálnád őket?