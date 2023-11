Kávé vs. energiaital: az egyik tényleg halálosabb a másiknál? Itt a válasz a rémes koffeinparára

A kávé a legtöbb ember mindennapi rutinjának a részét képezi, akár reggel vagy ebéd után. Azonban érdemes tudni, hogy vannak olyan körülmények, amelyek esetén tanácsos megfontoltabban fogyasztanunk a koffeint. Cikkünkben azt a témát jártuk körbe, hogy melyek azok az esetek, amikor nagyobb odafigyeléssel kell lennünk, valamint arra is választ adunk, hogy mennyi az orvosok által még jóváhagyott koffein bevitel egy nap, egy felnőtt számára.

A koffein körül az utóbbi időben hazánkban is több kétely megfogalmazódott. A Pénzcentrum is megírta, hogy Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója és Nacsa Lőrinc, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezető-helyettese Facebook videón keresztül jelentették be, hogy előterjesztették a 18 év alattiak energiaital fogyasztására vonatkozó tilalmat, annak egészségkárosító hatására hivatkozva. De még mielőtt a kormánytagok kijöttek volna a hírrel a Pénzcentrum videóblogja szakértőkkel készített interjút a témában. Ugyanakkor a fiatalok mellett a felnőtteknek is érdemes átgondolni, hogy mennyi koffeint fogyasztanak egy nap.

Nem csak hazánkban téma a koffein fogyasztás esetleges veszélyeinek latolgatása. Amerikában a múlt hét folyamán kapott szárnya a hír, hogy egy 21 éves fiatal lány egy magas koffein tartalmú ital elfogyasztása után életét vesztette. A lányról kiderült, hogy 1. típusú hosszú QT-szindróma nevű szívbetegsége volt, amely a szívverést irányító elektromos rendszert érinti, és valószínűsíthetőleg az általa elfogyasztott ital nagyban hozzájárult az eset tragikus kimeneteléhez. A szülők beperelték a kávézót, ugyanis a hely hibásan tüntette fel az italban megtalálható koffein mennyiségét, így nem lehetett tudni, hogy abban valójában milyen dózisban van jelen a kristályos vegyület.

A hír sokakat elgondolkodtatott (és aggódásra késztetett): Mennyi koffein a túl sok, különösen, ha szívbetegségben szenvedsz? A Pénzcentrum a cikkben összegyűjtötte mik azok a dolgok, amelyre érdemes figyelnünk a koffein fogyasztásunkat tekintve.

Milyen mennyiségű koffein tekinthető általában biztonságosnak?

A legtöbb ember számára, akinek nincs szívbetegsége, a koffeinfogyasztás egy bizonyos határig biztonságosnak tekinthető. "Az Amerikai Szív Szövetség és az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal szerint napi három-négy csésze kávé fogyasztása a legtöbb ember számára biztonságosnak bizonyul, és nem jár káros hatással a szív- és érrendszeri egészségre vagy úgy az egészségre általában" - mondta Dr. James Udelson, a Tufts Medical Center kardiológus főorvosa.

A kávé erősségétől függően három-négy csésze kávé általában 300-400 milligramm koffeint jelent. Más koffein tartalmú italból, mint például a zöld tea 10-15 csészét kéne elfogyasztani, ha ugyanezt a 300-400 milligrammos koffein adagot akarjuk tartani egy nap. Egy doboz Red Bull például 80 gramm koffeint tartalmaz, ami nagyjából megegyezik egy csésze kávéval, de ez a szám márkánként eltérő.

Általában a koffeintartalmú üdítők és a zöld vagy fekete tea körülbelül fele annyi koffeint tartalmaznának, mint a kávé

- jegyezte meg Udelson. Azonban azt is hozzátette, hogy az energiaitalok (vagy más, hozzáadott koffeint tartalmazó italok) bizonyos esetekben akár kétszer annyi koffeint is tartalmazhatnak, mint egy csésze kávé.

Mik a jelei annak, hogy túl sok koffeint fogyasztottál?

Sokunknak valamelyest ismerős az az élmény, amikor rájövünk, hogy túlzásba vittük a koffeinbevitelt, különösen, ha szorongó típusba tartozunk.

A túl sok koffein jelei lehetnek az álmatlanság, idegesség, szívdobogás, túlzott izzadás, hányinger és fejfájás

- mondta Udelson. Ugyanakkor a kardiológus azt is hozzátette, hogy bár a koffein hatásai a bosszantóktól az életveszélyesig terjednek, a legtöbb ember számára a mérsékelt koffeinfogyasztás teljesen rendben van. Sőt, még az egészségre is jótékony hatással lehet.

Korabeli tanulmányok, például az Egyesült Királyság BioBankjának tanulmányai azt mutatják, hogy a mérsékelt kávéfogyasztás (napi 2-4 csésze) összefüggésbe hozható a szív- és érrendszeri betegségek, például a koszorúér-betegség, a szívelégtelenség, a stroke és a pitvarfibrilláció alacsonyabb kockázatával

– tette hozzá a főorvos.

Kinek kell igazán odafigyelnie a koffeinbevitelre?

Tehát magával a koffeinnel igazából nincsen probléma, inkább csak a mértékletesség a fogyasztás kulcsa. Természetesen vannak olyanok, akiknek különösen óvatosnak kell lenniük a koffeinfogyasztásukkal.

A terheseknek és a szoptatósoknak ajánlott a koffeint napi két-három csésze kávéval egyenértékű mennyiségre korlátozniuk. Egyes szívproblémák, például bizonyos szívritmuszavarok miatt az emberek érzékenyebbek lehetnek a koffein ritmusproblémára gyakorolt káros hatásaira

- mondta Udelson. Ha a szíved egészsége stabil, nem vagy terhes vagy nem szoptatsz és elmúltál már 14 éves, nem kell túlságosan aggódni az ajánlott koffeinfogyasztás miatt. De ha mégis aggódsz amiatt, hogy a szervezeted hogyan reagál a koffeinre, különösen, ha olyan tartós problémákat észlelsz, mint a remegés vagy az álmatlanság, fontos, hogy konzultálj az orvosoddal. A Pénzcentrum videóblogjában a CashTagben magyar szakértőket kérdeztünk a fiatalok koffeinfogyasztásáról. Olyan szakértők szólaltak meg a témában, mint például Dr. Zacher Gábor, oxyológus és főorvos, aki a témában méltán nevezhető szakértőnek.