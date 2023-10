Egyre biztosabb, jöhet az energiaital-szigor Magyarországon: itt az újabb kormánypárti bejelentés

Sajnos már egészen fiatalok körében elterjedt az energiaitalok rendszeres fogyasztása, amely a pedagógusok tapasztalatai szerint az iskolában is hátrányosan hat a diákok koncentrációjára, viselkedésükre, sőt a személyiségükre is, orvosi vélemények szerint pedig rendkívül káros főleg egy fejlődő fiatal szervezet számára - fejtegette egy politikus.

Simicskó István szerint egy nagyon komoly kérdésre kerülhet végre pont, ha az Országgyűlés elé kerül a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőinek javaslata. Hozzátette, hogy az energiaitalok fogyasztása extrém esetben már tragédiát is okozott. Az energiaitalok fogyasztása megnöveli a különböző szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának esélyét, rendszeres fogyasztásuk függőséghez is vezethet, ráadásul hosszú távon a pszichés állapotunkra is jelentős hatással lehetnek ezek az italok - fejtette ki. Pedagógusaink ezeket a jeleket már napi szinten látják - hangsúlyozta a politikus.

Rendkívül szomorúnak tartom, hogy a legtöbb fiatalnak fogalma sincs, hogy amikor egy italt elfogyaszt, mit is juttat be a szervezetébe. Nem is beszélve arról, hogy milyen mennyiségben, mekkora adagokban. Szörnyű látni, hogy kora reggel az iskolába menet fiatalokat lehet látni, hogy kezükben energiaitallal várnak a villamosra, vagy buszra, és mintegy reggeliként tekintenek rájuk

- fogalmazott Simicskó István.

Hozzátette: a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselőcsoportja abban hisz, hogy a fiataljaink jelentik a jövőt, ezért minden olyan javaslatot, mely a gyermekeinek védelméről szól, támogatni fogja a parlamentben.

Mennyi koffein van benne?

A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag nemrég egy igazi szaktekintéllyel, Zacher Gáborral beszélgetett az energiaitalok hatásairól. A toxikológus kifejtette, hogya kávé is ugyanolyan káros a koffein szempontjából, az ellen valamiért mégsincs kampány.

Megyünk mondjuk itt a belvárosba, csomó iskola van itt a környékünkön. Látunk mondjuk 2-3 fiatalt, kezükben valamilyen fantázianevű energiaitalos dobozkával, csacsognak, jönnek- mennek. Mit fogunk róluk mondani? Hát, hogy ezek a fiatalok! Ez az energiaital irgum-burgum... Ugyanezek a fiatalok, ennek a kávézónak itt ennél az asztalnál ülve mondjuk beszélgetnek és mindegyik előtt van egy csésze és a csészébe ott van mondjuk valamilyen kávé, akkor azt fogjuk mondani, hogy? Semmit, tulajdonképpen. Vagy azt mondjuk, hogy milyen édesek. Ott ülnek beszélgetnek, milyen tök normális. Egy doboz energiaital és egy jó minőségű kávé koffein tartalom szempontjából egyenlő

- mondta a CashTagnek Zacher Gábor.

Csibi Sándor, a Magyar Energiaital Szövetség főtitkára szerint a probléma inkább az, hogy nincsenek hiteles információk szolgáltatva a fogyasztóknak. Alapvető félreértések vannak elterjedve a köztudatban, ennek alátámasztására hozta fel azt a példát, hogy sokan olyan szerepkört illesztenek az energiaitalhoz, mint mondjuk a vízhez, vagy a sportitalokhoz.

Az energiaitalt nagyon sokszor és nagyon sokan összekeverik a vízzel. Az energiaital nem víz, aminek ugye az a rendeltetése, hogy hidratáljon nem sportital, aminek az a rendeltetése, hogy a fizikai aktivitás során elvesztett ásványi anyagot pótolja. És nem is üdítő, amit ugye frissítésre használunk. Tehát akkor mi is az energiaital? Az energiaital egy olyan funkcionális ital, amelynek az a rendeltetése, hogy gyorsan adjon energiát és éberséget sok vitamin kíséretében

- mondta a főtitkár. Emellett kihangsúlyozta azt is, hogy a fiatalok koffein fogyasztását természetesen nem támogatja a Magyar Energiaital Szövetség, beleértve ebbe a kávét és kólát is.