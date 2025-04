Magyarok százezrei szenvednek ettől minden tavasszal: íme, így harcolhatsz az allergia ellen

A tavaszi allergiaszezon magyarok százezreinek életét keseríti meg: most szakértői tanácsokat olvashattok a pollenekkel való hatékony küzdelemhez - írja a NPR.

A tavaszi allergiaszezon beköszöntével sokan szenvednek a pollenek okozta kellemetlenségektől, de megfelelő stratégiákkal jelentősen csökkenthetők a tünetek. Dr. Zachary Rubin allergológus és klinikai immunológus szerint a pollen szinte bármilyen felületen bejuthat otthonunkba.

A szakértő azt javasolja, hogy hazaérkezéskor vegyük le cipőnket, és mielőtt leülnénk a bútorokra vagy az ágyra, cseréljük le a kinti ruházatunkat. A zokni, nadrág, ing egyenesen a szennyestartóba kerüljön. Lefekvés előtt érdemes lezuhanyozni vagy megfürödni, hogy lemossuk a pollent a bőrünkről és hajunkról.

Otthon tartsuk zárva az ablakokat és ajtókat, amennyire csak lehetséges. Bár a tavaszi szellő kellemes lehet, az ablakok kinyitásával pollent és penészgombát engedünk be a lakásba. Ha allergiásak vagyunk a pollenre, különösen a száraz, szeles napokon kerüljük a szellőztetést. Az esős napok jók a pollen kimosására a levegőből, de ha a penészre is allergiásak vagyunk, akkor ilyenkor is tartsuk zárva az ablakokat.

Ha mégis szellőztetni szeretnénk, egy beltéri légtisztító némi enyhülést nyújthat. A kint is időző háziállatokat töröljük le, amikor bejönnek, és gyakrabban fürdessük meg őket a pollen eltávolítása érdekében - javasolja Dr. Neelima Tummala fül-orr-gégész szakorvos.

Figyeljük a pollenkoncentrációt, és próbáljuk elkerülni a szabadtéri tartózkodást a magas értékek idején. A fapollen-szezonban a reggeli órákban a legmagasabb a koncentráció. A maszkok viselése is segíthet a pollen és a penész kizárásában - kutatások szerint az egészségügyi dolgozók allergiás tünetei csökkentek, amikor maszkot viseltek a COVID-19 járvány alatt.

Hazaérkezéskor érdemes kiöblíteni az orrunkat neti pot vagy sóoldatos spray segítségével. Ha neti potot használunk, mindenképp desztillált vagy felforralt, majd lehűtött vizet alkalmazzunk.

Kvíz: Ez csak allergia... vagy mégsem? Teszteld le, eleget tudsz-e a pollenekről, allergiás tünetekről! 1/10 kérdés Hogy nevezik a pollenallergia okozta tüsszögéssel, orrfolyással járó irritációt? szamárköhögés spanyolnátha torokgyík szénanátha Következő kérdés 2/10 kérdés Az alábbiak közül melyik növény nem tartozik a legkorábbi, már februártól allergizáló fajok közé? mogyoró nyírfa tiszafa égerfa Következő kérdés 3/10 kérdés Mettől meddig tart a parlagfűszezon? február elejétől május közepéig március elejétől június végéig június elejétől augusztus végéig augusztus elejétől október közepéig Következő kérdés 4/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nem a pollenallergia tipikus tünete? kötőhártya-gyulladás láz tüsszögés orrdugulás Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen mélyre jutnak be a növények kisméretű pollenjei az emberi szervezetben? a gégéig az orrüregig a légcsőig a tüdő hörgőiig Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbiak közül melyik faféle pollenje nem vált ki erőteljes allergiás reakciót? kőrisfa magnólia platánfa tölgyfa Következő kérdés 7/10 kérdés Az alábbiak közül melyik gyakori, allergizáló növényfaj szórja a legkésőbb a pollenjeit? lórom üröm fűzfa mogyoró Következő kérdés 8/10 kérdés Mikor van a pázsitfűfélék allergiaszezonja? február elejétől május végéig március közepétől november közepéig egész évben, megszakítás nélkül április elejétől szeptember végéig Következő kérdés 9/10 kérdés Az alábbiak közül melyik élelmiszer válthat ki keresztallergiát a parlagfű pollenjével? sertéshús görögdinnye csokoládé olívaolaj Következő kérdés 10/10 kérdés Mikortól meddig nincs a hazai éghajlaton pollenszezon? decembertől januárig novembertől januárig szeptembertől februárig októbertől decemberig Eredmények

A különböző allergiagyógyszerek különböző tüneteket kezelnek. Viszketős szemre, orrfolyásra vagy tüsszögésre orális antihisztaminok (Zyrtec, Claritin, Allegra) vagy antihisztamin tartalmú orrspray (Astepro) segíthetnek. Orrdugulás vagy hátsó orrfolyás esetén szteroid orrspray-k (Flonase, Nasacort, Nasonex) javasoltak, de ezeket nem feltétlenül kell egész évben használni.

Azonnali orrdugulás-enyhítésre orrnyálkahártya-lohasztó spray-k (Afrin, Vicks Sinex) alkalmazhatók, de ezeket ne használjuk 3-5 napnál tovább, mert függőséget és visszacsapó orrdugulást okozhatnak.

Az orrspray-k helyes használata kulcsfontosságú: a spray-t oldalra, a fül felé irányítsuk, ne egyenesen hátra a torok felé. Ez segít a gyógyszert a megfelelő helyre juttatni, csökkentve a fülfolyadék és arcüreggyulladás kockázatát.

Rubin doktor az "allergiás tünetküszöb" fogalmával magyarázza, hogy a különböző allergéneknek való kitettség és egyéb tényezők hogyan válthatnak ki tüneteket. Minél több allergénnek vagyunk kitéve egyszerre (például pollen és macskaszőr), annál valószínűbb a reakció. Az alkoholfogyasztás, a testmozgás és a betegségek is csökkenthetik ezt a küszöböt, fokozva az allergiás reakciók valószínűségét.