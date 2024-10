Itt az ítélet: rákkeltő hintőpora miatt fizethet milliárdos kártérítést az egyik legnagyobb gyártó

Egy bírósági ítélet szerint a Johnson & Johnsonnak 15 millió dolláros, azaz több mint 5,5 milliárd forintos kártérítést kell fizetnie egy connecticuti férfinak, aki állítása szerint a cég talkum alapú babahintőporának használata miatt mezoteliómában, egy ritka ráktípusban betegedett meg.

A Johnson & Johnsonnak 15 millió dollár (több mint 5,5 milliárd forint) kártérítést kell fizetnie egy connecticuti férfinak, aki azt állítja, hogy évtizedeken át tartó hintőpor használata miatt alakult ki nála a mezotelióma, egy ritka ráktípus – áll egy bírósági ítéletben a Reuters tudósítása szerint. A felperes, Evan Plotkin, 2021-ben perelte be a céget, nem sokkal a diagnózisa után, mondván, hogy a J&J babahintőporának belélegzése okozta betegségét. A connecticuti Fairfield megyei felsőbíróság esküdtszéke azt is megállapította, hogy a cégnek további büntető kártérítést is kell fizetnie, amelynek mértékét a peres eljárást felügyelő bíró később határozza meg.

Evan Plotkin és a jogi csapata örömmel fogadta, hogy az esküdtszék ismét felelősségre vonta a Johnson & Johnsont egy olyan babahintőpor forgalmazásáért, amelyről tudták, hogy az azbesztet tartalmaz

– mondta Ben Braly, Plotkin ügyvédje.

Erik Haas, a J&J globális peres ügyekért felelős alelnöke kijelentette, hogy a vállalat fellebbezni fog a szerintük "téves" bírói döntések ellen, amelyek megakadályozták az esküdtszéket abban, hogy megismerjen kritikus tényeket az ügyről.

Ezek a tények azt mutatják, hogy az ítélet ellentmond a független tudományos értékelések évtizedeinek, amelyek igazolják, hogy a talkum biztonságos, nem tartalmaz azbesztet, és nem okoz rákot

– mondta Haas. A lap emlékeztet: a J&J egy közel 9 milliárd dolláros csődegyezségen keresztül próbálja rendezni több mint 62 000 ember követelését, akik azt állítják, hogy a talkum termékei petefészekrákot és más nőgyógyászati tumorokat okoztak náluk. A csődegyezmény, amelyet egyes felperesi ügyvédek jogi kihívások elé állítottak, felfüggesztette a nőgyógyászati rákkal kapcsolatos pereket, de nem érinti a jóval kisebb számú mezotelióma keresetet, mint Plotkiné. A cég korábban néhány ilyen keresetet peren kívül rendezett, de országos megállapodást még nem javasolt.

A felperesek minden perben azt állítják, hogy a J&J talkum termékei, mint például az egykor ikonikus babahintőpor, azbeszttel szennyezettek voltak, amelyről ismert, hogy mezoteliómát és más rákos megbetegedéseket okoz. A J&J 2020-ban kivonta talkumalapú portermékeit az amerikai piacról.