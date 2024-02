Ez történhet a testeddel, ha napi 4 doboz energiaitalt megiszol: így járt a 36 éves édesapa

Andy Hammond korábban napi két liter Monster energiaitalt fogyasztott és súlyos egészségügyi problémái alakultak ki, miután 20 évig tartó függősége következtében veseköveket diagnosztizáltak nála - közölte a DaliyMail.

Andy Hammond korábban a brit hadseregben szolgált és már hosszú ideje küzdött energiaital-függőségével. Naponta akár két liter Monster energiaitalt is elfogyasztott. Az ünnepi időszakban azonban váratlanul összeesett az otthonában, és karácsony napján kórházba került. A kivizsgálás során kiderült, hogy egy 4 mm széles vesekövet találtak a szervezetében.

Az orvosok azt feltételezik, hogy a vesekövek kialakulása összefüggésbe hozható energiaital-fogyasztásának aránytalanul magas mértékével. Bár konkrét bizonyítékot nem találtak erre vonatkozóan,

több tanulmány is utal arra, hogy az energiaitalok túlzott fogyasztása egészségügyi problémákhoz vezethet.

A férfi tinédzserkorától kezdve rendszeresen fogyasztott energiaitalokat, melyek közül a Monster lett a kedvence. Elmondása szerint nem az ízük miatt kedvelte őket annyira, hanem inkább megszokásból itta őket. A helyzet azonban drámaian megváltozott 2023 decemberében, amikor súlyos tünetek jelentkeztek nála, úgymint véres vizelet és súlyos húgyúti fertőzés. Majd két nappal később otthonában összeesett.

A Hartlepooli Egyetemi Kórházba szállítva CT-vizsgálattal állapították meg a nagy vesekövet. Műtétre került sor, melynek során egy sztentet helyeztek el a veséi és húgyhólyagja között annak érdekében, hogy segítsék a vizeletürítést.

Sztent A sztent maga egy hálós szerkezetű, csőszerű eszköz, amelyek azért helyeznek el az érben, hogy nyitva tartsa azt. Az akár katéterezés után azonnal beültethető háló gyakorlatilag meg tudja akadályozni az ér bezáródását. Az érfalba rögzített sztent nem képes a helyéről elmozdulni és ki sem vehető, bár ma már elérhetőek a néhány hónap után felszívódó sztentek is.

A volt katona az eset után ébredt rá arra, hogy sürgősen életmódváltásra van szüksége. Az orvosok arra is felhívták a figyelmet, hogy ezek az esetek azért is nagyon veszélyesek, mert ha valaki nem kerül időben orvoshoz, akár vérmérgezést is előidézhet a szervezetben, melynek kimenetele akár halál is lehet.

Az NHS (the National Health Service) szerint a vesekövek a szervezetben felhalmozódott salakanyagokból alakulnak ki, és meglehetősen kemény csomók formájában jelennek meg a testben. Ezek rendkívül fájdalmas állapotot okozhatnak és kezelés nélkül további komplikációkat eredményezhetnek.

Ahogy azt korábban mi is megírtuk Magyarországon is többször szóba került már az energiaital betiltása a fiatalok körében, de egyelőre konkrét döntés még nem született a témában. A Pénzcentrum videóblogjában, a CashTag-ben mi is foglalkoztunk a témával. A Cashtag utána járt, hogy mennyire van alapja a meglévő visszhangnak a társadalomban, ami az energy drinkeket övezi. A több megkérdezett szakértő közül először Dr. Zacher Gábor, főorvost, oxyológust, mentőorvost fejtette ki a véleményét a témában, hogy valóban nagyobb kockázattal jár-e az energiaital fogyasztása a kávénál.