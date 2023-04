A magas pulzus okai: mennyi a magas pulzus, mit tehetünk a magas pulzus ellen?

Amikor valamilyen egészségügyi szolgáltatásra van szükségünk, a legelső vizsgálatok közé tartozik a vérnyomás és a pulzus mérése, amelyek sokkal több egészségügyi problémáról árulkodnak, mint azt a legtöbben gondolnánk. Na de mi a magas pulzus oka, mik lehetnek a magas pulzus okai, milyen lelki és testi egészségügyi problémák állhatnak a magas pulzus hátterében? Mit tehetünk a magas pulzus ellen mi, avagy hogyan történik a magas pulzus csökkentése házilag?

Cikkünkben a normálistól eltérő magas pulzus értékekhez kötődő tudnivalókról tájékoztatjuk olvasóinkat: eláruljuk, mik lehetnek a magas pulzus okai, mi okoz alacsony pulzust és milyen egészségügyi probléma járulhat hozzá az alacsony vérnyomás magas pulzus tünetegyütteséhez? Mennyi a magas pulzus értéke felnőtteknél, gyerekeknél, mikor magas a pulzus és mikor számít alacsonynak, mi a magas pulzus kockázata? Járjunk utána, miért magas a pulzus, mi okozhatja a problémát és hogyan történik a magas pulzus csökkentése házilag!

A pulzusról, vérnyomásról röviden

Szerveink egészséges működése a pulzusunk és a vérnyomásunk megfelelő összjátékának köszönhető – azonban, ha a rendszer felborul, annak komoly egészségügyi kockázatai lehetnek. Maga a „pulzus” kifejezés a percenkénti szívdobbanásainkra vonatkozik, a „vérnyomás” pedig a testünk artériáiban kifejtésre kerülő nyomás értékét határozza meg. Abban az esetben, ha az ereink összeszűkülnek, nő a vérnyomás, ellenben a pulzus nem emelkedik – ugyanígy fordítva, amikor az ereink kitágulnak, több vérre van szükségük, a szív aktívabb dobogásának köszönhetően megemelkedik a pulzusunk.

Mind a pulzus, mind a vérnyomás kapcsán fontos tisztában lennünk azzal, hogy ezeknek az értékeknek meg van szabva a normál tartománya (alapvetően életkori alapú sávos besorolás), viszont azt, hogy kinél mi a „normális”, az egyéni biológiai tényezőink befolyásolhatják. Érdekesség, hogy egyes emberek eleve alacsonyabb vagy magasabb pulzusszámmal élnek – viszont ami számukra teljesen egészséges és hétköznapi, egy másik emberre nézve akár veszélyes is lehet.

A pulzusmérés alapszabályai

A magas pulzus egyszerűen kiszűrhető egy manuális (a csuklónál, könyökhajlatban, nyakon, sőt a halántékunkon is érzékelhetjük az artériát megnyomva a szívdobbanásokat) vagy egy gépi vérnyomás- és pulzusméréssel (a sima vérnyomásmérő készülék alkalmas rá, ugyanis nem csak a szisztolés és diasztolés vérnyomást, hanem a pulzust is méri). A magas pulzus mérése kapcsán érdemes tudnunk, hogy fontos, hogy nyugalmi pulzust mérjünk: ülve vagy fekve indítsuk el a készüléket (vagy számoljuk a dobbanásokat mi magunk), illetve közvetlenül a pulzusmérés előtt ne végezzünk aktív, a szívet megdobogtató fizikai tevékenységet.

Amennyiben rendszeresen a normális pulzusszámtól eltérően alacsony vagy magas pulzus mérésére kerül sor, ezekről célszerű naplót vezetni (ugyanabban az időpontban, naponta több mérés), illetve ma már nagyszerűen tudjuk a pulzusszámunkat monitorozni a különféle karórákkal és egyéb mérőműszerekkel is (sportolók gyakran használják ezeket). A vérnyomás rendszeres mérése ugyanilyen fontos, hiszen a két érték egymással összefügg. Nézzük, mennyi a magas pulzus, mi a magas pulzus oka!

Mikor magas a pulzus, mikor alacsony?

A pulzusunk egy adott egészséges tartományban ingadozik (felnőtteknél 60-80 szívdobbanás percenként), ezeket a pulzushullámokat mi magunk is könnyűszerrel kitapinthatjuk. Azt, hogy mennyi a pulzusunk, sok minden befolyásolhatja: a napszak, az időjárás, a minket érő stressz, az, hogy mennyire vagyunk sportos alkatúak vagy éppen elhízottak, milyen hormonális változások zajlanak a szervezetünkben stb. Közvetlen fizikai (és lelki) megterhelés hatására a szívünk rendszerint erősebben kezd verni, majd ahogy elérjük a nyugalmi állapotot (abbahagyjuk a lépcsőzést, megszínűik a stresszt kiváltó tényező) fokozatosan visszasüllyed a normál szintjére.

Akkor beszélhetünk valamilyen egészségügyi problémáról, ha az alacsony vagy magas pulzus nyugalmi állapotban is kóros mértéket ölt, ha gyakori és jelentős kilengéseket érzékelünk, vagy ha tartósan, akár állandó jelleggel fennálló eltérésről van szó. Az alacsony pulzus gyakrabban utal valamilyen, a háttérben megbúvó szív- és érrendszeri megbetegedésre (és egyéb egészségügyi okokra), pl. szívbetegségre, ellenben a magas pulzus okai közé több hétköznapi tényezőt sorolhatunk.

A magas pulzus okai

Gyakori kérdés, hogy mi a magas pulzus oka, milyen tényezők állhatnak a magas pulzus okai gyanánt a háttérben. Nos, habár a magas pulzus hátterében is állhatnak különféle betegségek, a magas pulzus kiváltó okai általában olyan hétköznapi tényezők, mint a tartós és kellemetlen munkahelyi stressz, a sok koffein, vagy például a dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás. A tartósan magas pulzus okai lehetnek még a tüdőbetegségek, a fertőzések és a gyulladással járó megbetegedések, a láz, de pajzsmirigy-túlműködés, szívritmuszavar, szívizombetegség és magas vérnyomás is állhat a magas pulzus hátterében, mindemellett a vízhajtó gyógyszerek is előidézhetik.

Normális és magas pulzus: mennyi a magas pulzus?

Normál pulzus újszülötteknél: 120-160

Normál pulzus kisebb gyerekeknél: 80-120

Normál pulzus nagyobb gyerekeknél: 70-110

Normál pulzus tinédzserkorban: 60-100

Normál pulzus felnőtteknél: 60-80 között

Normál pulzus időseknél: szintén 60-80 között

Habár a normális pulzus mindenkinél más számot jelent, a legtöbb orvosi szakirodalom a percenkénti 72 ütést tartja a legoptimálisabbnak, viszont a „normál” kifejezés tágabb értelmezése miatt a 60-100 közötti pulzus sem ad okot feltétlenül az aggodalomra. A magas pulzus, azaz szapora szívverés (hivatalos megnevezéssel tachycardia) akkor állapítható meg egyértelműen, ha 120 ütés/percre gyorsul valakinek a szívverése (a 60 alatti alacsony pulzusra is figyeljünk!). Általánosságban azt mondhatjuk a magas pulzus miatti aggodalom kapcsán, hogy ha 2-3 napja 100-as pulzusnál magasabbat tapasztalunk, már célszerű magunkat kivizsgáltatni.

Alacsony vérnyomás magas pulzus: hogyan függenek össze?

A magas pulzus gyakran alacsony vérnyomással jár együtt, ami a pulzusmérés során ijesztő eredmény lehet – azonban annak, hogy mi az alacsony vérnyomás magas pulzus együttes oka, valójában egyszerű biológiai magyarázata van. Ha túl alacsony a vérnyomás, akkor a keringési rendszer nem tudja megfelelő mennyiségű oxigénnel ellátni a szöveteket – ezt a szervezet azzal kompenzálja, hogy erősebb dobogásra készteti a szívet, hogy az oxigén és a tápanyagok eljussanak a szerveinkhez. Bizonyos esetekben a gyors szívdobogás is okozhat alacsony vérnyomást, ennek gyakran sajnos szívritmuszavar áll a hátterében. Fontos kiemelnünk, hogy ez egyáltalán nem normálisnak mondható állapot, amit mindenképpen ki kell vizsgáltatnunk!

Mikor forduljunk orvoshoz?

Akkor forduljunk orvoshoz, ha a megadott irányadó értékektől radikálisan eltérő pulzusszámot, vérnyomást tapasztalunk nyugalmi időszakban is, illetve, ha a normál pulzusszámot meghaladó magas pulzus vagy éppen az alacsony pulzus egyéb tünetekkel együtt jelentkezik. Mindenképpen kérjünk időpontot egy kardiológus szakorvoshoz akkor, ha az alacsony vagy magas pulzus szabálytalan szívveréssel jár együtt (indokolatlanul felpörög vagy lelassul, „melléüt” a szív, szédülést, gyengeséget, rosszullétet vagy ájulást tapasztalunk (ha a tünetek 2-3 napja fennállnak, már nem szabad figyelmen kívül hagynunk a problémát).

Mit tehetünk a magas pulzus ellen?

Az esetek többségében a magas pulzus és a szapora szívverés problémája egyszerűen megszüntethető az életmódváltással, amihez az egészséges táplálkozás (ajánlott a húsokban és állati zsírokban szegényebb mediterrán diéta tartása) és a rendszeres, kielégítő testmozgás is hozzátartoznak. A magyarok rossz szokásai közé tartozik, hogy hajlamosak vagyunk önkéntesen különféle, a vérnyomásra ható természetes és mesterséges készítményeket beszedni – ezt ne tegyük, minden esetben hagyatkozzunk szakorvosunk tanácsára!

Magas pulzus ellen indokolt esetben orvosi készítményekkel is védekezhetünk: ehhez jelentkezzünk egy kardiológus szakorvosnál, aki elvégzi rajtunk az EKG vizsgálatot (és szükség esetében egyéb vizsgálatokat ír elő, pl. labor, pajzsmirigyultrahang stb.), majd, ha sikerült fényt deríteni a magas pulzus okaira, beállítja az ideális pulzust és vérnyomást elősegítő gyógyszeres kezelést (ha a pulzus- és vérnyomásprobléma hétterében fizikai elváltozás áll, egyéb beavatkozás is szükséges lehet).

A magas pulzus csökkentése házilag

Szintén gyakori kérdés, hogy lehetséges-e a magas pulzus csökkentése házilag, avagy mit tehetünk mi magunk a magas pulzus ellen. Nos, ahogy a fentiekben is leírtuk, a magas pulzus ellen (és megannyi más népbetegség ellen) egyszerűen védekezhetünk a (fizikai állapotunkhoz illeszkedő intenzitású) testmozgással, egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozással, a káros szokásaink (alkohol, dohányzás) elhagyásával.

Az egészséges életmódra való törekedés mellett nagyon fontos, hogy a magas pulzus okai között a legjelentősebb problémát, a stresszt megszüntessük, vagy megtanuljuk jól kezelni azt, hiszen nem véletlenül hangsúlyozzák annyiszor az orvosok, hogy a stressz kerülésével számos veszélyes betegség kialakulását megelőzhetjük. Szív- és érrendszeri megbetegedések, szívritmuszavar esetén a szakorvosok is ajánlják a galagonya virágos hajtásából készült gyógyteát és a fagyöngy teát.