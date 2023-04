A szívritmuszavar tünetei és kezelése: mitől alakulhat ki szívritmuszavar, mit tegyünk ellene?

A leggyakoribb szív- és érrendszeri betegségek közé tartozik a szívritmuszavar, ami a legtöbb ember élete során legalább egyszer, ha nem többször biztosan megtapasztalható jelenség. Járjunk utána, mi a szívritmuszavar jelentése, mik a szívritmuszavar tünetei nőknél, férfiaknál, mitől alakulhat ki szívritmuszavar? Mit érdemes tudnunk a szívritmuszavar tünetei és kezelése kapcsán, mit tegyünk, ha gyakran tapasztaljuk a szívritmuszavar tüneteit?

Cikkünkben a szívritmuszavar nevű szív- és érrendszeri rendellenességet járjuk körül: tudd meg, mi az a szívritmuszavar, mit kell tudnunk a szívritmuszavar tünetei és kezelése kapcsán, mit tehetünk a szívritmuszavar ellen! A szívritmuszavar kezelése házilag is lehetséges? A szívritmuszavar tünetei nőknél jelentkezhetnek máshogy, mint férfiaknál? Milyen a szívritmuszavar, mint jelenség, a szívritmuszavar milyen érzés a betegnek? Mik lehetnek a szívritmuszavar okai, azaz mitől alakulhat ki szívritmuszavar? Hogyan ismerhető fel a szívritmuszavar háziállatoknál - pl. mik lehetnek a kutya szívritmuszavar tünetei?

Mi a szívritmuszavar?

A szívritmuszavar egy átfogó kifejezés, a szívizom normális ritmusos összehúzódásainak zavarát értjük alatta. Általánosságban akkor beszélhetünk szívritmuszavarról, ha a szívritmusunk jelentősen eltér a teljesen átlagos, 70 szívdobbanás/perc értéktől. A felgyorsult vagy lelassult, esetenként aritmikus szívverés minden betegnél egyedi tünetegyüttes formájában jelenik meg, amelyek mind visszavezethetők arra, hogy a szív nem megfelelőképpen pumpálja a vért a szervezetben (mindezt külső és belső okok is előidézhetik).

Abban az esetben, ha a szívdobbanások száma percenként meghaladja a 100-at, a szívritmuszavar tachycardia nevű jelenségéről van szó (ez a gyakoribb szívritmuszavar típus), ellenben, ha a szívdobbanások nem érik el percenként a 60-at, azt az orvostudomány bradycardia néven említi.

A különféle szívritmuszavarok meglehetősen gyakoriak: előfordulhatnak alkalmi jelleggel (például túlzott stressz hatására), ami még nem ad okot az aggodalomra, azonban bizonyos esetekben a szívritmuszavar hátterében olyan okok is állhatnak, melyek mindenképpen kivizsgálásra, kezelésre szorulnak. A szívritmuszavar bizonyos típusai közt vannak észrevétlenül jelentkező rendellenességek, illetve ijesztő tünetekkel jelentkező zavarok is – általánosságban elmondhatjuk a szívritmuszavar jelei kapcsán, hogy ha nem alkalmi jelleggel, hanem rendszeresen előforduló problémával állunk szemben, mindenképpen ki kell kérnünk egy kardiológus szakorvos tanácsát.

Mik a szívritmuszavar tünetei?

Szívritmuszavar esetén a szív nem képes hatékonyan eljuttatni a vért a test minden pontjában, mindez általános gyengeséggel, rossz közérzettel járhat együtt. A szívritmuszavar megnyilvánulhat zavart viselkedésben, szédülésben, bizonytalan járásban és más mozgásformákban is. Más-más szívritmuszavar tünetek jelentkezhetnek a tachycardia és a bradycardia esetében, ezért célszerű egymástól elhatárolni a rendellenességek tüneteit.

A tachycardia tünetei

Felgyorsuló pulzus, kalapáló szív (mintha a szívünk ki akarna ugrani a mellkasunkból);

a felgyorsult szívütések lehetnek rendszerezettek (ritmusos) és rendszertelenek is (utóbbit nevezzük aritmiás szívritmuszavarnak – pitvarfibrillációra utalhat), néha rövidebb kihagyások is előfordulnak, mindez már a pulzus kitapintásával is érzékelhető;

mellkasi fájdalom, szorító érzés a szív tájékán (koszorúér-betegségre utalhat), esetenként légszomj is bekövetkezhet;

csökkent fizikai teherbírás, romló teljesítőképesség;

vérnyomásesés, illetve annak következményeképp szédülés, bizonytalanságérzet, látászavarok, akár látásvesztés;

a szívritmuszavar következtében fellépő félelem, idegességérzet;

bizonyos esetekben fokozott vizelettermelés;

extrém módon felgyorsult szívdobogás esetén leállhat a vérkeringés, ami ájuláshoz is vezethet – amennyiben pulzustalan állapot következik be, azonnal segítséget kell hívnunk, mert a beteg életveszélyben lehet!

A bradycardia tünetei

A szív túl lassú működése következtében fellépő csökkenő vérkeringés, ami hosszú távon szívelégtelenséghez, veseelégtelenséghez vezethet;

túl lassú vérkeringés esetén eszméletvesztés is bekövetkezhet, ami a csökkent agyi véráramlásra vezethető vissza a szívritmuszavar e típusánál;

lassú ritmikus vagy aritmikus szívverés, a rendellenesség már a pulzus kitapintásakor is jól érzékelhető;

bizonytalanság, szédülés, a szívritmuszavarhoz kötődő félelem és idegesség ebben az esetben is jelentkezik, látászavarok a vérkeringésben bekövetkező változással egyetemben (fekete pontok formájában);

csökkent fizikai és mentális teherbíróképesség, fáradékonyság és aluszékonyság.

A szívritmuszavar két fő csoportja mellett egy harmadik típust is megkülönböztetünk: ebben az esetben a szívritmuszavar nem párosul sem túl gyors, sem túl lassú pulzussal, ellenben gyakran előfordulhatnak kihagyások a szívritmusban, extraszisztolé okozhat nagyobb szívdobbanásokat, illetve súlyos problémát jelenthet az aritmikus, azaz ritmustalan szívverés.

A szívritmuszavar tünetei nőknél VS férfiaknál

A szívritmuszavar nőknél, férfiaknál egyformán gyakori jelenség, azonban más-más tünetekkel jelentkezhetnek a zavarok. A szívritmuszavar tünetei nőknél gyakrabban jelentkeznek kialvatlanság, állandó fáradtságérzés formájában, illetve alvászavar és gyomortáji tünetek is előfordulnak. Szintén gyakori szívritmuszavar esetén a szorító mellkasi érzés és a légszomj. Férfiakra jellemzőbb a pitvarfibrilláció, illetve esetükben gyakran áll a szívritmuszavar hátterében az erőteljes, tartós munkahelyi stressznek való kitettség.

Mikor forduljunk orvoshoz szívritmuszavar gyanújával?

Semmi esetre sem szabad félvállról vennünk a szív- és érrendszeri betegségeket, fontos szem előtt tartanunk azonban azt is, hogy egy egészséges szív a kisebb működési zavarokkal meg kell, hogy tudjon birkózni. A szívritmuszavar kifejezés a szív működését érintő zavarok egy átfogó elnevezése, és habár a szívritmuszavar tünetei sokszor ijesztőek, kellemetlenek lehetnek, az esetek jelentős részében nem igényelnek kezelést.

Amennyiben van ismert szív- és érrendszeri betegségünk, illetve, ha rendszeresen, huzamosabb ideig jelentkezik a normálistól eltérő pulzus, mindenképp forduljunk orvoshoz, ugyanis csak egy alapos kardiológiai kivizsgálással derül fény arra, hogy mitől alakulhat ki szívritmuszavar, mik az esetünkben a szívritmuszavar okai. Bizonyos, súlyosabb szívritmuszavarral járó betegségek mindenképpen beavatkozást igényelnek, hogy a beteg zavartalanul élhesse tovább életét.

A szívritmuszavar okai: mitől alakulhat ki szívritmuszavar?

A szívritmuszavar okai közt gyakran valamilyen szívbetegség áll, azonban szíven kívüli, azaz extrakardiális tényezőre is visszavezethető a rendellenesség. Amennyiben a szívritmuszavar hátterében a szívizom betegsége áll, leggyakrabban valamilyen koszorúér betegség, pl. érszűkület, érelzáródás következményeképp jönnek létre a szívritmuszavar tünetei. A szívritmuszavar kialakulhat még szívizomgyulladástól és különféle szívizom-elváltozásoktól is, amelyek befolyásolják a normál véráramlást.

A szívritmuszavar okai, amennyiben nem szívbetegségre vezethetők vissza, valamilyen, az idegrendszerre hatással lévő környezeti és egyéb tényezőkben keresendők. Tipikus példa a szív működéséhez szükséges ásványianyagok hiánya, de pajzsmirigyproblémák is okozhatnak ilyen jellegű megbetegedéseket. Gyógyszerek mellékhatásaként is felléphet a szívritmuszavar, de a vérnyomást befolyásoló élvezeti szerek is ronthatnak a problémán (pl. alkohol, dohányzás, kávé stb.).

Hogyan kezelhető a szívritmuszavar?

A szívritmuszavar egyszerűen diagnosztizálható EKG vizsgálattal, ahol egy jellegzetes görbe mutatja a szív ingerültbe kerülését és annak megszűnését – a kirajzolt mintázatokból egy kardiológus szakorvos azonnal képes kikövetkezni a szívritmuszavar természetét és megtervezni a beteg kezelését. Amennyiben szívbetegség okozza a szívritmuszavart, elsősorban azt kell megszüntetni vagy kontroll alatt tartani, más, extrakardiális szívritmuszavar okok esetében további belgyógyászati vizsgálatok lehetnek szükségesek, hogy fény derüljön arra, mik a szívritmuszavar kiváltó tényezői és hogyan lehet azokat kezelni.

Amennyiben a szívritmuszavar okai ismeretlenek, csak tüneti kezelést alkalmazhatunk. Kulcsfontosságú tényezők a szívritmuszavar kezelése kapcsán, hogy a beteget a kiemeljük a stresszes környezetből és nyugalomba helyezzük. Sokat segíthet az oxigén és az ágynyugalom, illetve léteznek különféle tanulható manőverek, amelyeket, ha a beteg elsajátít, egyedül is képes mérsékelni vagy megszüntetni a szívritmuszavar tüneteit (bizonyos manővereket csak orvos végezhet!).

A szívritmuszavar kezelése gyógyszeres terápiával is történhet (antiaritmiás gyógyszerek), amelyek a szívizomsejtekre fejtenek ki hatást. Bizonyos esetekben szükség lehet defibrillátoros külső beavatkozásra, ami gyakorlatilag a szív újraindításáért felelős. Defibrillációra manapság már a modernebb beültethető pacemakerek is képesek, amelyek a súlyos szívbetegségben szenvedők élettartamát jelentős mértékben képesek meghosszabbítani, de egyes betegségeknél műtéti beavatkozásra is szükség lehet.

A szívritmuszavar kezelése házilag

Már a modern, szintetikus gyógyszerek megjelenése előtt is kezelték a szívritmuszavarral, magas vérnyomással járó egészségügyi problémákat. Remek, biztonságosan fogyasztható szívnyugtató, szíverősítő gyógyszer a galagonya virágos hajtásából készített gyógytea, és a fehér fagyöngy tea fogyasztását is javallhatják, ha a szívritmuszavar kezelése házilag történik. Ilyen esetekben is célszerű kikérnünk egy kardiológus orvos segítségét, illetve fontos, hogy amennyiben már szedünk gyógyszertári készítményeket a szívritmuszavar ellen, ne kombináljuk azt felelőtlenül más gyógyszerekkel, gyógynövényekkel!

Amellett, hogy hogyan kezelhető a szívritmuszavar, azt is érdemes tudnunk, hogy mit tehetünk a szívritmuszavar megelőzése kapcsán. Mindenképpen fontos odafigyelnünk a megfelelő vitamin- és ásványianyagbevitelre, illetve a rendszeres testmozgásra (egészségügyi állapotunknak megfelelő terheléssel). Segíthet továbbá az olyan élvezeti cikkek, mint a kávé, az alkohol, a cigaretta vagy a drogok elhagyása, illetve a szívbarát, mediterrán jellegű táplálkozás.

Szívritmuszavar a háziállatainknál

A szívritmuszavar jelei háziállatoknál is jelentkezhetnek: nem ritkák sem a macska, sem a kutya szívritmuszavar tünetei, amelyek hasonló módon jelentkeznek, mint az emberi szívritmuszavar esetében (túl gyors, túl lassú vagy aritmikus szívverés). Amennyiben a fentiekben részletezett tünetekre gyanakszunk háziállatunk viselkedése alapján, célszerű elvinni egy EKG vizsgálatra kedvencünket is, hogy biztosan kizárhassuk a különös, levert vagy fáradékony, ingerlékeny viselkedés hátterében húzódó szív- és érrendszeri betegségek lehetőségét.