Az alacsony vérnyomás értékek és a magas vérnyomás értékek jelentése: Vérnyomás értékek 60 év felett

A kor előrehaladtával egyre fontosabb a rendszeres vérnyomásmérés és a vérnyomás értékek folyamatos vizsgálata, hiszen a nem megfelelő, túl alacsony vagy túl magas vérnyomás értékek számos veszélyt hordozhatnak magukban.

Tudd meg, melyek az egészséges vérnyomás értékek 60 év felett, amikor egyre gyakoribbak a vérnyomásproblémák és a helytelen vérnyomás értékek okozta megbetegedések. Milyen vérnyomás értékek számítanak jónak, és melyek azok a vérnyomás értékek, amelyek láttán érdemes lehet orvoshoz fordulnunk? Milyen veszélyeket hordoznak a magas vérnyomás értékek és az alacsony vérnyomás értékek?

A vérnyomásról általánosságban

Szervezetünkben a vérkeringés juttatja el a szervek működéséhez szükséges vért, benne az oxigént és a fontos ásványi anyagokat a különböző testrészekbe – a keringés fenntartását a vérnyomás végzi, ami valójában a vérpálya központi és környéki része közötti nyomáskülönbség. Magyarországon mind a férfiak, mind a nők körében vezető haláloknak számítanak a szív-és érrendszeri megbetegedések, éppen ezért fontos, hogy már akár 40 éves kortól rendszeresen ellenőrizzünk, hogy megfelelő-e a vérnyomásunk. A vérnyomás értékek ismeretében meg kell különböztetnünk a szisztolés és a diasztolés vérnyomás értékeket.

A szisztolés és a diasztolés vérnyomás értékek

A vérnyomásmérés felfújható vérnyomásmérő mandzsettával történik, a mérésre a legoptimálisabb hely a bal felkar. A vérnyomásmérő készülék kijelzőjén a mérés elvégzése során és azt követően megjelennek a vérnyomás értékek, ezek higanymilliméterben (Hgmm) kifejezett számok. A két szám közül az első érték a szisztolés vérnyomás, ami a szív összehúzódását jelenti. A második szám a diasztolés vérnyomás érték, ami a szívverések közti szünetben mérhető nyomást fejezi ki. A harmadik szám a pulzus.

A leggyakoribb vérnyomásproblémák

A leggyakoribb kardiovaszkuláris betegségek kialakulásának esélye egyenesen arányosan nő a nyugalmi vérnyomás növekedésével – vagyis a magas vérnyomás hosszú távon nagyobb veszélyeket hordoz magában. Gyakori probléma a magas szisztolés és a normális diasztolés vérnyomás értékek kombinációja, ami 40 év fölött rengeteg emberre jellemző. A vérnyomás problémákat a vérnyomás értékek magassága szerint kategorizáljuk be: megkülönböztetünk normális és kóros értékeket egyaránt.

A vérnyomás értékek osztályozását a következő táblázat foglalja magában:

Vérnyomás értékek

Mérjük meg a vérnyomásunkat, majd hasonlítsuk össze a táblázat értékeivel: észrevettünk valamilyen kiugró, a normális vérnyomás értékektől eltérő eredményt?

Magas vérnyomás értékek (hipertónia)

Táblázatunk alsó sorában látható a középkorúaknál nagyon gyakori izolált szisztolés vérnyomásérték. Nem kell megijednünk, ha ezt tapasztaljuk, ugyanis a vérnyomásunk a nap során számtalan alkalommal változik: különböző napszakokban más-más vérnyomás értékek mérhetőek és befolyásolja azt a hangulati/idegrendszeri állapotunk, élethelyzetünk (pl. sok stressz) is. Érdemes 40 év fölött rendszeresen mérnünk a nyugalmi vérnyomásunkat, lehetőleg ugyanazokban a napszakunkban (erre háziorvosunk is kérhet bennünket). Abban az esetben, ha egy orvosi vizsgálat során a szakember indokoltnak tartja, elküldhet egy EKG vizsgálatra is, ami a szív elektromos tevékenységét elemzi.

Többféle magas vérnyomás értékek mutathatóak ki az orvosi és az otthoni vérnyomásmérés során. Értelemszerűen minél magasabb valakinek a vérnyomása, annál veszélyeztetettebb a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulására. Érdemes odafigyelnünk az emelkedett-normális vérnyomás értékek monitorozására is, ugyanis az emelkedett-normális pár éven belül ugyanúgy hipertóniává alakulhat.

A magas vérnyomás tünetei közé tartozik a gyakori fejfájás, a szédülés és a kábaság, illetve a fáradékonyság, de utalhat rá az orrvérzés vagy a tarkótáji fájdalom is. A magas vérnyomást sok minden okozhatja: lehet valamilyen krónikus betegség (pl. vesebetegség, pajzsmirigybetegség), a sok stressz és a mozgásszegény életmód, illetve a gyakori dohányzás és az alkoholfogyasztás is – mindemellett genetikailag is hajlamosak lehetünk rá. A magas vérnyomás értékek növelik a szívkoszorúér-megbetegedések és az agyvérzés kockázatát.

Súlyosabb hipertónia esetén a szövődmények elkerülése végett a szakorvos felírhat vérnyomásszabályozó gyógyszereket is, amelyeknek a szedésére kiemelt figyelmet kell fordítanunk. Gyógyszeres kezelés esetén a háziorvos engedélye nélkül ne kombináljuk a gyógyszert különféle természetes vérnyomáscsökkentő szerekkel, teákkal és semmiképpen se szedjünk be vény nélkül kapható, kétes eredetű természetgyógyászati készítményeket!

Alacsony vérnyomás értékek (hipotónia)

Az alacsony vérnyomás ritkább és kevésbé veszélyes, mint a magas vérnyomás értékek, viszont ez nem jelenti azt, hogy nem kell odafigyelnünk rá! Az alacsony vérnyomás tünetei nagyon hasonlóak a magas vérnyomáséhoz, ám jellemző lehet a végtagok kihűlése, az izzadás és az émelygés, a fülzúgás, az alvászavar és a koncentrációs zavar is, illetve hosszú távon csökkenhet az agyi teljesítmény és elbutulás következhet be. Az alacsony vérnyomás kezelése történhet gyógyszerrel, azonban az orvosok mindenek előtt a megfelelő napi folyadékmennyiség fogyasztását és a rendszeres testmozgást ajánlják, ugyanis a gyakori sport és a kiegyensúlyozott életmód az ellensége a legtöbb betegségnek.

Vérnyomás értékek férfiak és nők esetében, életkor szerint

A vérnyomás értékek nem csak a szisztolés és a diasztolés adatok szerint bekategorizálhatóak: vizsgálhatjuk azokat az egészséges női és férfi átlag alapján, különböző életkoroknak megfelelően, ugyanis tudnunk kell, hogy az életkor előrehaladtával normális, ha magasabb a vérnyomásunk, mint fiatal felnőttként vagy gyerekként, illetve a férfiak átlagos normál vérnyomás értékei egy kicsit magasabbak a nőkénél. Nézzük, melyek a normál vérnyomás értékek nők és férfiak esetében, életkor alapján!

Női és férfi vérnyomás értékek

Vérnyomás értékek 60 év felett

Habár tény, hogy a kor előrehaladtával természetes, hogy a vérnyomásunk is egy kicsit magasabb lesz, tévhit, hogy az időskori hipertóniás, magas vérnyomás egészséges! Megfelelő esetben a táblázatunkban foglalt normális vagy emelkedett-normális értékeket az életkori komponens figyelembevételével nem kellene meghaladniuk a vérnyomás értékeknek 50-60 éves kor felett sem!

Sajnos az idősödő, 60-70 éves, vagy afölötti életkorú lakosság köreiben egyre gyakoribb az érelmeszesedés, a magas koleszterinszint és a hipertónia (három 60 év fölötti emberből kettőre jellemző), így nő a stroke és az infarktus valószínűsége is. Mivel idősebb korban csökken az artériák rugalmassága, gyakori a szisztolés vérnyomás növekedése és a diasztolés vérnyomás értékek csökkenése; az egyre magasabb szisztolés nyomás az erek további károsodását okozhatja.

Az időskorúak vérnyomásmérését más megközelítésben, az érelmeszesedés és a krónikus betegségek figyelembevételével végzik, illetve gyakran alkalmaznak eleve vérnyomáscsökkentő, vérnyomásszabályozó kezeléseket is. Ha idősödő korban gyakran érezzük a magas vérnyomás értékek okozta kellemetlen tüneteket, fontos, hogy naponta akár többször is mérjük a vérnyomást és jegyezzük fel az értékeket (esetleg használjunk állandó vérnyomásmérő készüléket, pl. karperecet, pulzusmérő karórát) és jelentős eltérések esetén kérjük ki egy háziorvos vagy egy kardiológus szakorvos tanácsát!