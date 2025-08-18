2025. augusztus 18. hétfő Ilona
MOSQUITO (háttérvilágításban) nyugat-nílusi vírus
Egészség

Ezen 200 településen lesz szúnyoggyérítés a héten: mutatjuk, hol, mikor és hogyan irtanak

Pénzcentrum
2025. augusztus 18. 18:29

A Dunán levonult árhullám nyomán jelentős szúnyogártalom alakult ki országszerte, különösen a folyó menti településeken. A szakemberek biológiai lárvagyérítéssel kezdték a védekezést, majd földi kémiai kezelésekkel léptek fel a kifejlett vérszívók ellen. A héten már tizenhárom vármegyében, közel kétszáz településen zajlik a gyérítés – többek között a Dunakanyarban, a Csepel-szigeten, valamint Baja és Mohács környékén. A lakosságot az önkormányzatok és a katasztrófavédelem tájékoztatják, miközben a hatóságok arra is figyelmeztetnek: az inváziós fajok miatt a ház körüli vízgyűjtő helyek felszámolása kulcsfontosságú a védekezésben.

Az elmúlt hetekben a Dunán levonult árhullám jelentősebb szúnyoginváziót okozott az országban. A településekhez közeli, természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken először biológiai lárvagyérítést végeztek a szakemberek, majd megkezdődtek a kifejlett szúnyogok elleni kezelések is. Ennek során platós gépjárművekre rögzített berendezésekkel, apró cseppekre bontva, alacsony dózisban, napnyugta után juttatják ki a szakemberek a szúnyogirtó szert, így a kezelés emberre és háziállatokra sem jelent veszélyt. Az érintett önkormányzatok a saját médiafelületeiken tájékoztatják a lakosságot a munkavégzés napjáról, továbbá a katasztrófavédelem honlapján is megtalálható az aktuális ütemterv.

A héten tizenhárom vármegye százkilencvennégy településén gyérítik a szúnyogokat. A kifejlett szúnyogok elleni földi kémiai védekezésre az addig nem érintett Duna menti területeken – a Dunakanyar településein, a Csepel-sziget térségében, valamint Baja és Mohács környékén – kerül sor. Ezen kívül Békés, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye számos településén, valamint a Tisza-tónál lépnek fel a vérszívók ellen. Utóbbi két területen a tó és holtágak szegélyzónáiban lévő állandó szúnyog-tenyészőhelyeken légi biológiai lárvagyérítés is lesz.

Az emberközeli életmódot folytató, hazánkban az elmúlt években megtelepedett úgynevezett inváziós fajok szerepe egyre jelentősebb a szúnyogártalomban. Esőzések után kiemelten fontos a ház körül kialakuló kisebb vizeket felszámolni, a csatornákat, árkokat megtisztítani, a vízgyűjtő edényeket hálóval lefedni, a virágcserepekben, kerti játékokban megálló vizet kiönteni. 
Címlapkép: Getty Images
#szúnyog #település #szakember #árhullám #szakemberek #szúnyogok #vármegye

