Több mint 700 ezer magyar nem tudhat a betegségéről: a lábukat is elveszíthetik

Magyarországon jelenleg 750 ezer kettes típusú cukorbeteget tart nyilván a Magyar Diabétesz Társaság, ám szerintük a valóságban dupla ennyien szenvedhetnek ebben a betegségben, amely az egyik leggyakoribb népbetegséggé vált - hangzott el az RTL műsorában. Nemzetközi tanulmányokat figyelembe véve azok számát is, akik a cukorbetegséget megelőző állapotban szenvednek, akár 3 millió magyart is érinthet a betegség. Nem is beszélve a családtagok érintettségéről.

Tizenhatszorosára nő a láb elvesztésének kockázata a cukorbetegeknél, és a legtöbbször a diabétesz tehet a látás elvesztéséről is. Magyarországon átlagosan 10 csonkoló műtétet végeznek naponta. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A legtöbb szövődmény 1,5-3 százalékra nőhet a cukorbetegeknél, míg a láb elvesztésének veszélye 15-16-szoros lehet. A diabéteszes látásvesztés az egyik leggyakoribb oka a vakságnak is:

Címlapkép: Getty Images

