Ez a súlyos, fertőző kór les a magyar kisgyerekekre tavasszal: életveszélyes tünet is kialakulhat

A rotavírus világszerte fenyegeti a 6 éven aluli korosztály egészségét. A hasmenéssel, hányással, lázzal járó betegség a legkisebbekre akár életveszélyes is lehet. Egyre több országban, ahogy hazánkban is, elérhető már a védőoltás a rotavírus ellen, mely képes leszorítani a fertőzésszámokat. Az magyar adatok szintén azt mutatják, hogy ahogy emelkedik az oltott gyermekek száma, egyre kevesebb lehet a megbetegedések száma. Viszont az oltás Magyarországon nem kötelező és nem is támogatott, így a kisgyermekes családok számára jelentős kiadás lehet.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) még 2009-ben javasolta, hogy minden ország vegye fel a rotavírus elleni oltást a kisbabák rendszeres immunizálási programjába. A Healthline azt írja, ma már több mint 100 országban elérhető a vakcina, mely a statisztikák szerint 40 százalékkal csökkentette a rotavírus miatt kórházba kerülő, 6 évesnél fiatalabb gyermekek számát. A halálozások száma pedig 25 százalékkal csökkent. A vakcina hatékonysága egy 2020-as felülvizsgálat szerint 86 százalékos volt az alacsony csecsemőhalandósággal rendelkező országokban, míg 63 százalékos a magas csecsemőhalandósággal rendelkező országokban. Ennek ellenére 2016-ban még mindig a rotavírus volt a vezető oka a 6 évesnél fiatalabb gyermekek hasmenéses halálozásának. A nagyjából 129 ezer halálesetnek körülbelül a fele négy országban történt - a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Indiában, Nigériában és Pakisztánban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Magyarországon a rotavírus elleni védőoltás nem kötelező. Hazánkban kétféle szájon át adható vakcina elérhető, a Rotarix és a Rotateq. A védoltást típustól függően a csecsemők 12-16 hetes koráig kell beadni az ajánlások szerint. Az oltott gyermekek száma, annak ellenére, hogy nem kötelező és költséges - egy ampulla ára a 25 ezer forintot is meghaladhatja - egyre emelkedik. Az esetszámok visszaszorulása ugyanakkor feltehetően nem csak az immunizáció hatása, a koronavírus világjárvány hatásai miatt ezt nehéz lenne egyértelműen megállapítani. A rotavírus 2013-tól 2017-ig legalább nagyjából legalább 4800 esetet okozott Magyarországon a nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) adatai szerint, de előfordult, hogy a fertőzöttek száma a 7 ezret közelítette egy év alatt. 2018 után estek vissza az esetszámok, melyek később, a pandémia első éveiben drasztikusan lecsökkentek. 2021-ig évente 0-3 halálesetet okozott a rotavírus évente. A fertőzések nagy hányada tavasszal, márciustól májusig történik, illetve november-december hónapokban is emelkedik az esetek száma. Hogy mennyit számíthat, ha a lakosság kerüli a közösségeket, különösen ügyel a higiéniára és általában tudatosan védekezik a vírusfertőzések ellen, mutatják a 2020-as év számai - ugyanis a jellemzően legfertőzőbb időszakban, tavasszal jelentősen esett az betegek száma. Ez pedig a koronavírus világjárványra adott válasz következménye volt: A fertőzések leggyakrabban az 1-3 éves korosztályt érintik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a rotavírus csak gyermekek körében fertőz, minden korosztályban előfordul. A gyermekek vakcinációjának elterjedése azonban - akárcsak a bárányhimlő esetében - nem csak alacsony életkorban lenne képes visszaszorítani a fertőzésszámokat. A kisgyermekek a leginkább veszélyeztetettek Világszerte a 3 év alatti gyermekek a leginkább veszélyeztetettek. A súlyosabb lefolyású fertőzés legvalószínűbb a 3 hónapos és 3 éves kor közötti, be nem oltott gyermekeknél. Fokozott kockázatnak vannak kitéve továbbá a felnőttek, akik gyermekeket gondoznak (pl. bölcsődei, óvodai dolgozók), az idősödő korosztály tagjai, illetve azok, akiknek valamilyen okból gyenge az immunrendszere. Ezeket kísérheti bágyadtság, hasi fájdalmak, fejfájás és kiszáradás. Bár egy súlyosabb hasmenést nem feltétlenül gondolna az ember veszélyesnek, kisgyermekekre a kiszáradás komoly veszélyt jelent, akár életveszélyes is lehet. Mivel a csecsemők, kisgyermekek szervezetében a folyadékvesztés súlyos problémákat okozhat, mivel testsúlyuk sokkal kisebb, mint egy felnőtté. 2017-ben, amikor 3 áldozata is volt Magyarországon a rotavírusnak, egy 1 év alatti, egy 3 éves és egy 60 év feletti beteg hunyt el. 2019-ben egy 60 év feletti, 2020-ban egy 1 év alatti beteg vesztette életét a fertőzés során. Hogyan védekezhetünk? Az általános ajánlások szerint a leginkább a fertőzött széklettel való érintkezést kell elkerülni. Azonban a megfelelő higiénia nem elegendő a fertőzés elkerülésére, főleg kisgyermekeknél. A Healthline azt írja, a csecsemők immunizációja védőoltással a legjobb módja a súlyos fertőzés elkerülésére. A gyermekek oltása közvetett védelmet nyújthat felnőttek számára is. A védőoltás nem kötelező, viszont bár vényre kapható, nem támogatott. Így az ára patikánként változhat, egy ampulla 25 ezer forintnál is többe kerülhet. Egy adag pedig egyik típusú vakcinából sem elég a védettséghez. Számos fővárosi kerület és vidéki város, község önkormányzata biztosítja térítésmentesen sok esetben a rotavírus elleni védőoltást - erről a helyi hivatalban mindenképp érdemes tájékozódni! Ahol azonban nincs ilyen lehetőség, a családoknak nagy kiadást jelenthet az oltás. Érdemes azt is tudni, hogy mivel az oltás gyógyszernek minősül, fizethető egészségpénztári megtakarításból is.

