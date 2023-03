Alattomos új kór terjed a világban: ezt nem gyógyítja az antibiotikum, súlyos megbetegedést okozhat

Egyre többen kapják el a Shigella nevű baktériumot világszerte, mely lázat, hasmenést és gyomorfájdalmat okoz. A szakemberek szerint az, hogy a gyógyszeres kezelésre nem reagál a baktérium, komoly közegészségügyi kockázattá teszi, ugyanis a fertőzés megfelelő hatékonyságú kezelés nélkül akár súlyos megbetegedéshez vagy halálhoz is vezethet - írja a BBC alapján az Infostart. A shigella XDR az antibiotukomokra rezisztens változata a baktériumnak 2015-ben még egyetlen megbetegedést sem okozott Amerikában, 2019-ben már 1 százalékos volt ez az arány. 2022-ben azonban már az esetek 5 százalékáért ez felelt.

Az öt, shigella kezelésében legáltalánosabban használt antibiotikum egyike sem hat az XDR-törzzsel fertőzött betegek esetében - írja a lap. Ráadásul ez a baktérium könnyen fertőz közvetlen érintkezés vagy akár fertőzött felületek megérintése által is, és vérhas kialakítására is képes, mely a hasmenéssel összefüggésbe hozható halálozások egyik leggyakoribb oka világszerte.

A legtöbb beteg pihenés és folyadékutánpótlás után felépül, viszont veszélyeztetett csoportok megbetegedése esetén súlyosabb lefolyású is lehet a betegség. A megfelelő kezelés hiányában pedig akár halállal is végződhet. A rezisztens baktérium okozta esetek száma legdinamikusabban a nemzetközi utazókban, a hajléktalan betegekben, az azonos nemű partnert választó férfiakban és az immunhiányos állapotú emberekben

következett be - írták.