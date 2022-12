Mindenét pénzzé teszi Galambos Lajos: elképesztő dolgokat árul a zenész

Galambos Lajost másodfokon 3 év és hat hónap börtönbüntetésre ítélték lopás és egyéb bűnök elkövetése miatt. Emiatt mindenét eladja most: különleges járművek, ingatlan, hangszerek, műalkotások, fellépőruhák szerepelnek a zenész listáján.

A bíróság kimondta, hogy a zenész és társai éveken át lopták az áramot, a vizet és a gázt is a cége által épített lakókarkban, és Galambos Lajos birtokán egyaránt.

Másodfokú ítélete után alaposan átértékelte az életét Galambos Lajos. A trombitaművész úgy döntött, mindentől megszabadul, ami egykor fontosnak tűnt, ám mára értéktelen számára. Lajcsi megválik a fellépőruháitól, a különleges járgányaitól, de még a boldogasszonypusztai birtokától is - írja most a Blikk. Elképesztő kollekciójában vannak különleges járművek, ruhák, festmények, hangszerek, de még élelmiszerek is.