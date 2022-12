Így nem lesz rémálom a karácsony: nem mindegy, hogyan készítjük el az ünnepi menüt

Karácsony elképzelhetetlen gazdag menüsor és egymást követő családi ebédek, vacsorák nélkül. Érthető, hogy elterjedtek azok a viccek, amelyek csattanója az ünnep utáni súlygyarapodás. Pedig elég egy kis odafigyelés és vállalkozó kedv, máris kordában tarthatjuk a kilókat, és még a kulináris élményekről sem kell lemondanunk.

Az ünnepek egyik főszereplője a többfogásos ebéd vagy vacsora, ahol általában a hagyományos ízek és elkészítési módok dominálnak. Jellemzőek a zsírosabb ételek, a különböző húsok és természetesen a sokféle édesség. Azon kívül, hogy önfegyelmünkön is múlik, mennyire esszük magunkat degeszre az ünnepi asztalnál, léteznek egészséges receptek, amelyekkel kiválthatjuk a nehezebb fogásokat – derül ki a soproni Fagus Hotel közleményéből. Ha ehhez még egy-két praktikus tanácsot is megfogadunk, nem kell az új évet rögtön kilóinkra vonatkozó fogadalommal és egy fogyókúrával kezdeni – állítja Csécsényi Zoltán, a hotel executive séfje.

Könnyebb levessel melegítsük be a gyomrunkat!

Köztudott, hogy a húsok közül a hal az egyik legegészségesebb: fehérjetartalma 15-20 százalék körül van, tartalmaz omega-3 zsírsavakat, amelyeknek kedvező az élettani hatása, és sok benne az A- és D-vitamin. Ha ragaszkodunk a halászléhez, de a hagyományoshoz képest könnyebb levest szeretnénk, az alapot inkább kevesebb zsírosabb harcsából és pontyból, és több soványabb húsú süllőből készítsük. Csécsényi Zoltán szerint mivel a valódi aromát egyébként is az összefőzött halfej és halfarok adja, a húsról nyugodtan távolítsuk el a zsírosabb részeket főzés előtt.

Aki gyufatésztával szokta főzni a halászlét, próbálja ki anélkül, és ha lehet, a kenyeret is felejtsük el, hisz így is visszafoghatjuk szénhidrátfogyasztásunkat. Ha vállalkozó szelleműek vagyunk, pikáns karácsonyi ízzel is kísérletezhetünk. Az édesburgonya krémleves nem csak finom, de könnyű is. Ehhez kevés zöldséggel készítsünk csontlevesalapot, amelyben majd az olajon pirított hagymával, fokhagymával, sóval, borssal együtt megfőzzük a kockára vágott édesburgonyát. Ezt az egészet végül krémleves állagúra turmixoljuk, és kevés chilivel megszórjuk.

Újítani nem szentségtörés

Ha terülj-terülj asztalkámmal szeretnénk elkápráztatni a családot, de szívesen csökkentenénk a kalóriatartalmat, gondoljuk át, hogyan lehetne kicsit másképpen elkészíteni kedvenceinket. Népszerű második fogás többek között a rántott hal, mellé majonézes krumplisaláta, ami elsőre úgy tűnik, könnyű és egészséges, azonban, ha zsírosan készítjük el, ettől is kialakulhat teltségérzés, nehéz emésztés.

A halat vagy húst például zsír vagy napraforgóolaj helyett ránthatjuk olíva- vagy kukoricacsíra-olajban, sőt, még könnyebb a gyomornak, ha kevés olívaolajjal sütőfóliában vagy római tálban sütjük. A majonézes saláták sem mondhatók könnyűnek, hisz a majonéz eleve olajjal készül. Keressünk helyette új salátarecepteket. Például a tormás-citromos krumplisalátához kevés tejfölre, citromra, tormára, kevés olívaolajra és hagymára van szükség, és ízlés szerint ízesíthetjük.

Másik nagy klasszikus és kiadós főétel a töltött káposzta, amit szintén el lehet készíteni úgy, hogy ne terheljük vele az emésztésünk, és ne gyártsunk kalóriabombát. A legfontosabb hozzávalója, a káposzta egyébként az egyik legegészségesebb zöldség, ami tele van A-, C-, B1- és E-vitaminnal. A töltelékhez válasszunk sovány disznó- és marhahús keverékét vagy sovány csirkehúst, a rizst pedig váltsuk ki barnarizzsel vagy például bulgurral, kölessel. A séf szerint azért érdemes tejföl helyett görög joghurttal meglocsolni a gombócokat, mert állagában hasonlít a tejfölhöz, viszont sok probiotikum van benne, ami jót tesz az emésztőrendszernek. Ha nem idegenkedünk a vegetáriánus változattól, még könnyebbé tehetjük a töltött káposztát, ha hús helyett bab alapú morzsolt húshelyettesítővel főzzük.

Édes élet egészségesen

Ha kulináris élményekről van szó, vagy ha szénhidrátbevitelről, az i-re a pontot a desszert és a különböző édes harapnivalók teszik fel. Kilóink és közérzetünk azonban hálásak lesznek, ha meghatározzuk magunknak, hogy csupán egy vagy két szelet süteményt eszünk az étkezés zárásaként, és nem iszunk mellé magas cukortartalmú üdítőt. Két étkezés között pedig nem kezdünk bejglit nasizni. Persze, sok minden múlik azon is, milyen süteményeket és milyen hozzávalókból készítünk.

A bejgli tésztájához használhatunk teljes kiőrlésű lisztet, zabpehelylisztet vagy akár szénhidrátcsökkentet lisztet, zsiradékként pedig például light margarint. A mákos és diós töltelékhez cukor helyett adhatunk mézet vagy édesítőt, így nyírfacukrot, fruktózt vagy eritritet – javasolja a séf. Aki ennél is tovább szeretne menni az újításban, ma már többféle diétás vagy vegán recept között válogathat. A kókuszgolyót így teljeskiőrlésű kekszből, növényi tejből és édesítőből készíthetjük, a muffinnál pedig bevált praktika, ha banánnal ízesítjük, és nem adunk hozzá cukrot.