égő fatüzelésű kemence parazsa közelről, a tűz mozgása kissé elmosódott, elölnézetben
Otthon

Újabb tűzeset Budapesten: több helyen is kigyulladt az aljnövényzet

MTI
2025. augusztus 14. 18:31

Kigyulladt az aljnövényzet Vecsésnél, a tűz épületeket is veszélyeztet - közölte a katasztrófavédelem csütörtök délután

Azt írták, mintegy öt hektáron gyulladt ki a gaz és az avar Vecsés külterületén. A fővárosi hivatásos és önkéntes tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat.

Címlapkép: Getty Images
#otthon #hőség #tűz #környezet #tűzeset

