Ha ebből sütne fasírtot ne tegye: akár komoly mérgezés is lehet a vége

Szalmonellafertőzés gyanúja miatt hívta vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a fél kilód KINGA fagyasztott fasírtalapot. Ha megvette mindenképpen vigye vissza!

Visszahívja az 500 grammos kiszerelésű, KINGA fagyasztott fasírtalapot szalmonellafertőzés miatt a Novro Kft. A Nébih kéri a vásárlókat, hogy a 28.04.2022 tételszámú, 2022. október 27-én lejáró fagyasztott fasírtalapot a vásárlók semmiképpen se fogyasszák el.

A szalmonellafertőzés ugyanis akár komoly tünetekkel is járhat: hőemelkedés, levertség, de akár súlyosabb esetekben hasmenés, hányás, magas láz is előfordulhat. A tünetek a legtöbb esetben a szennyezett étel elfogyasztását követően 1-2 napon belül jelentkeznek, de akár ennél hosszabb is lehet a lappangási idő.